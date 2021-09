Potsdam

Das Corona-Geschehen in Potsdam bleibt diffus. Die Lage eskaliert nicht, aber sie beruhigt sich auch nicht. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium für Potsdam wieder einen neuen Corona-Toten.

73-Jährige mit Corona in Potsdam verstorben

Wie die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage mitteilte, ist am 25. September eine 73 Jahre alte Frau gestorben. Die Seniorin wurde in einem Potsdamer Krankenhaus behandelt.

Insgesamt gab es nur sieben Neuinfektionen in der Landeshauptstadt – doch mindestens ein Fall hat weitreichende Folgen. Bei einem Schüler der Katholischen Marienschule wurde eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen. Das Problem: Das Kind hatte in der vorigen Woche noch an einem Zirkusprojekt teilgenommen – der Ostdeutsche Projektcircus hat Station auf dem Weberplatz in Babelsberg gemacht.

Suche nach Kontakten von Fall an Marienschule Potsdam

Bislang gelten drei Mitarbeitende sowie 146 Kinder aus verschiedenen Klassenstufen als Kontaktpersonen und sind in Quarantäne. „Die Ermittlung der Kontakte ist aber noch nicht abgeschlossen“, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Nachfrage, „,bei Kindern, die nur am 22. September mit dem infizierten Kind Kontakt hatten gilt, dass sie sich freitesten lassen können.“ Das gelte auch für Kinder, die am 23. September letztmals Kontakt mit dem Schüler hatten. „Wer am Samstag noch Kontakt hatte, kann frühestens am Donnerstag per Testnachweis die Quarantäne beenden“, so Brunzlow weiter.

Zahl infizierter Kinder und Jugendlicher zuletzt gesunken

Insgesamt ist die Zahl der infizierten Schüler und Kita-Kinder in Potsdam gesunken. Aktuell sind es 75 Kinder und Jugendliche sowie 15 Mitarbeitende in Kitas und Schulen. Betroffen sind 19 von 252 Kitas, Schulen und sonstigen Einrichtungen der Kinderbetreuung. Am Freitag waren es noch 84 Kinder und Jugendliche in 21 Einrichtungen. Die meisten infizierten Kinder sind in Grundschulen (33) sowie in Oberschulen (19).

Als Kontaktperson gelten derzeit 698 Kinder und Jugendliche sowie vier Mitarbeitende aus den Einrichtungen. Am Freitag waren es noch 744 und ein Erwachsener.

Schulen mit zahlreichen Fällen werden als Cluster bezeichnet. Dies gilt weiterhin für die Fontane-Oberschule (20 Fälle seit 15. September), die Eisenhart-Grundschule (elf Fälle seit 17. September), die Waldstadt-Grundschule (acht Fälle seit 17. September) und die Kita Sternschnuppe (neun Fälle seit 10. September).

