Potsdam-Babelsberg

Rechnerisch wurde in der Metropolishalle jeder Potsdamer einmal geimpft: 176.742-mal setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im größten Impfzentrum der Stadt seit dem 5. Januar die Spritze an. Doch am Samstag um 16 Uhr war endgültig Schluss. Das Zentrum ist geschlossen.

300 Impfwillige am letzten Tag

An den letzten beiden Tagen konnte sich die Leiterin des Impfzentrums, Marie Trepke, noch einmal über jeweils mehr als 300 Impfwillige freuen, nachdem die Nachfrage seit Mitte August ziemlich abgeflaut war. Am Tag mit den meisten Impfungen in den vergangenen neun Monaten kamen 1899 Patienten.

Letzter Tag in der Metropolishalle als Impfzentrum. Quelle: Varvara Smirnova

Potsdams Gesundheitsbeigeordnete Birgit Meier (SPD) dankte am Tag der Schließung den Verantwortlichen von Deutschem Roten Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe, Bundeswehr und Filmpark für die gute Arbeit und das kollegiale Miteinander. Das Impfzentrum war am 1. August von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg in die Zuständigkeit der Landeshauptstadt übergeben worden. Die Stadt Potsdam, bekräftigte Meier, setze ab sofort auf die mobilen Impf-Aktionen, von denen es bislang 34 gegeben hat.

DRK-Landeschef Hubertus C. Diemer gab den Dank weiter. Denn es waren immer wieder auch qualifizierte Helfer des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Impf-Einsatz.

Die Organisation des Zentrums sei nach der „Mutter aller Impfzentren“, dem in Ulm aufgebaut gewesen, so Diemer. Bis zu 200 Menschen hatten zu Hochzeiten in der Halle am Eingang zum Filmpark gearbeitet. Viele von ihnen waren Ehrenamtler, ohne die, so Ralf Boost, Regionalvorstand der Johanniter, ein reibungsloses Arbeiten des Zentrums nicht möglich gewesen wäre. Auch die Bundeswehr war zeitweilig mit bis zu 40 Soldatinnen und Soldaten vor Ort.

Filmpark als Kooperationspartner

Für den Geschäftsführer des Filmparks Matthias Voß war die Nutzung der Metropolishalle als Impfzentrum eine neue Erfahrung. „Aber wir wollten uns auch bei dieser artfremden Nutzung als gute Gastgeber erweisen“, berichtet Voß und schiebt ein Kompliment nach. Die Verantwortlichen des Zentrums hätten es seinem Team leicht gemacht. Kurzzeitige Probleme, wie die fehlenden Sitzmöglichkeiten für Wartende zum Impfstart, habe man schnell beheben können.

Rückblick: Start als erstes Testzentrum in Potsdam

Vor knapp einem Jahr war die Metropolishalle zunächst als eines der ersten Testzentren im Brandenburg an den Start gegangen. Damals am noch unterschätzen Beginn der zweiten Corona-Welle sollten 100 bis 120 Tests täglich möglich sein – viel zu wenig für die Stadt, wie sich später zeigte. Es entstanden Teststellen an vielen anderen Orten.

Eröffnung des Impf-Zentrums in der Babelsberger Metropolishalle durch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Quelle: Bernd Gartenschläger

Als es endlich Impfstoffe gab, wurde die Metropolishalle zum Impfzentrum umfunktioniert. Am 5. Januar um 10 Uhr begann das Impfen. Werner Boestfleisch aus Babelsberg war der erste Geimpfte in Potsdam und er war auch der erste, der seine Zweitimpfung erhielt. Parallel waren damals mobile Teams in den abgeriegelten Seniorenheimen unterwegs, um die älteren Potsdamerinnen und Potsdamer als sogenannte vulnerable Patientengruppe zu impfen.

Senioren standen Schlange für Impfung

Kritisiert wurde damals vor allem das Management der Impftermine. Die Hotline war völlig überlastet. Auch am Impfzentrum selbst lief nicht alles glatt. Die Warteschlange reichte zeitweise bis zur Straße. Senioren mussten bei Kälte und Regen ohne Sitzgelegenheiten ausharren – doch die Verantwortlichen konnten Abhilfe schaffen. Die Stadt ließ zum Beispiel Bänke aufstellen.

Sehr lange Warteschlangen bildeten sich Anfang März auf dem Vorplatz am Impfzentrum der Metropolishalle. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach diesen Schwierigkeiten lief der Betrieb ohne große Pannen. Ab Ende Juli, kündigte das Land im Juni plötzlich an, wolle es die Impfzentren nicht mehr weiterbetreiben. Wer dann? Die Stadt Potsdam wollte zunächst nicht einspringen – anders als andere Kommunen in Brandenburg. Doch nach zwei Wochen Druck vom Land, gab Potsdam nach und übernahm die Metropolishalle. Zudem gab es die Impfstellen im Ernst-von-Bergmann-Klinikum und in der Heinrich-Heine-Klinik. Ende Oktober läuft aber die Finanzierung aus. Daher kündigte die Stadt Anfang September die Schließung an.

Nun ist Schluss mit Spritzen. Zentrumsleiterin Marie Trepke geht erst einmal in einen verdienten Urlaub. Danach will sie zurück in ihren eigentlichen Beruf in der Hotellerie.

Von Elvira Minack und Alexander Engels