Potsdam

2G statt Cha-cha-cha: In der Coronavirus-Pandemie geraten die Tanzschulen in der Landeshauptstadt immer mehr unter Druck. Zwar dürfen sie anders als in der vergangenen Wintersaison, als sie vom flächendeckenden Lockdown betroffen waren, weiter aufs Parkett bitten. Doch längst hat das erste Haus erklärt, dass es freiwillig die Türen schließt.

Tanzstudio Potsdam sagt Veranstaltungen ab

Das „Tanzstudio Potsdam“ teilte vor dem Jahreswechsel mit, dass sämtliche interne und externe Veranstaltungen und Kurse abgesagt werden. „Tanzen ist Lebensfreude und Gemeinschaftssinn, macht Spaß und ist ein freudiges Hobby. Die Voraussetzungen dafür stimmen nicht mehr“, sagt Tanzschulenchef Falk Schönfelder. Der Grund: Die 2G-Regel schütze die Veranstaltungsteilnehmer nicht ausreichend.

Tanzkurs unter 2G – geht das auf Dauer? Quelle: Britta Pedersen/dpa

„Weil geimpfte Teilnehmer an Kursen oder Veranstaltungen sich nicht testen lassen müssen und die wenigsten bereit sind, zu ihrer Impfung einen aktuellen Test vorzulegen, hat sich unsere Einrichtung entschieden, die Veranstaltungstätigkeit bis auf Weiteres einzustellen. – Es kann nicht mehr sichergestellt werden, dass 2G-Kurse für die Mitwirkenden tatsächlich safe sind.“ Zudem setze sich das Lehrpersonal einem erhöhten Infektionsrisiko aus, „was nicht mehr zu verantworten ist.“ Daher finden bis auf Weiteres keine Gemeinschaftskurse und Veranstaltungen mehr in der Garnstraße in Babelsberg statt.

Ebenfalls in Babelsberg gelegen ist das „Tanzhaus Potsdam“. Tanzen, lachen, einfach Beisammensein – das soll in der Großbeerenstraße mit 2G weiter möglich sein, sagt Inhaber Sven Seeger. Dabei hält er nicht nur das Kursprogramm aufrecht, er bietet auch weiterhin die beliebten Übungs- und Tanzpartys an. „Eine Tanzschule lebt von Veranstaltungen“, sagt Sven Seeger. „Es gibt natürlich Tänzer, die vorsichtig sind und lieber zu Hause bleiben. Aber die allermeisten haben immer noch Lust aufs Tanzen. So weit es die gesetzlichen Vorgaben möglich machen, wollen wir unsere Tanzfreude weiter ausleben.“

Was die angespannte Situation zusätzlich belaste: der große Verwaltungsaufwand. Impf- und Genesenen-Zertifikate kontrollieren, dabei die Datenschutzrichtlinien einhalten, sich in wechselnde Verordnungstexte einfuchsen, den Tanzenden immer wieder erklären, was gerade möglich ist und was nicht: „Der Aufwand ist extrem“, sagt Seeger, „das ist schon heftig.“ Auch die fehlende Planungssicherheit setze den Tanzschulen zu.

Die großen haben mehr Spielraum – aber auch mehr Verantwortung

Angesichts 2G hat Martin Lehmann für seine Linksfüßer im Logenhaus an der Kurfürstenstraße einen Kompromiss eingeschlagen. Er hat zwar alle großen Veranstaltungen gestrichen – das Kursprogramm läuft aber unberührt weiter.

Martin Lehmann, Inhaber der Tanzschule „Linksfüßer“ (l.) mit Oliver Max Wenske, treuer Tänzer und Organisator des Zwanziger-Jahre-Balls. Quelle: Nadine Fabian

Die Linksfüßer gehören mit 30 Angestellten nicht nur zu Potsdams größten Tanzschulen, sondern sind auch bundesweit ganz vorn mit dabei. „Das bedeutet, dass wir mehr Optionen, mehr Spielraum“ haben, sagt Martin Lehmann, „wir sind auf vielen Beinen abgesichert – das Problem für uns große Tanzschulen ist eher, wenn wir komplett geschlossen werden, denn haben wir die Verantwortung für und die Last von 30 Angestellten und entsprechend großen Räumlichkeiten.“

„Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft auf emotionaler Ebene“

Mit 2G erreichten auch die Linksfüßer „enorm viele Kündigungen“. Dabei geht es laut Martin Lehmann nicht nur um Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen: „Es ging auch um Menschen, die über ihren Status grundsätzlich nachgedacht haben. 2G hat für viel Angst gesorgt, was den Besuch von größeren Gruppen angeht. Davon sind Kino, Theater, Konzerte und natürlich hier die Tanzkurse betroffen.“ Wer auch immer einen Tanzkurs bucht, treffe eine Kaufentscheidung. „Und die ist in unserem Fall nicht zweckgebunden wie beim Kauf eines Fernsehers, sondern emotional“, sagt Lehmann, „wir sind ein Spiegel der Gesellschaft auf emotionaler Ebene – und diese Gesellschaft ist eben gerade sehr verunsichert.“

Online-Kurse für die ganz Vorsichtigen

Marita Erxleben zieht ihr Kursprogramm durch und bietet darüber hinaus „auch für diejenigen, die sich trotz 2G nicht sicher fühlen“ die Kurse auch online an. „Es ist eine sehr schwierige Zeit für alle“, sagt sie. Dennoch sei man glücklich zusammen tanzen zu können. „Es ist schwer unter den herrschenden Bedingungen, aber es wichtig, gerade auch für unsere Kinder und Jugendlichen.“ Veranstaltungen, bei denen die Tanzakademie den Mindestabstand nicht halten kann und die kursübergreifend sind, werden unter 2G+ durchgeführt, auch im Kinder- und Jugendbereich.

„Die Gesamtsituation schlägt auf das Gemüt“

In der Tanzschule „Balance“ von Matthias Freydank hat die letzte Veranstaltung im Februar 2020 stattgefunden. „Die nächste planen wir für Juli 2022….“ sagt Matthias Freydank. „Die Gesamtsituation schlägt auf das Gemüt – und die Berichterstattung ist für unsere Branche nicht hilfreich.“ Er äußert sich dennoch, hat mit anderen Potsdamer Tanzschulen auch einen offenen Brief ans Bundeskanzleramt, ans Bundesfinanz- und ans Wirtschaftsministerium geschrieben. Er sieht den Staat in der Pflicht, zu den regulierenden Eingriffen auch einen Ausgleich zu leisten. „Wir zahlen seit Jahrzehnten Steuern und erwarten dafür, dass unsere unternehmerische Freiheit eingeschränkt oder komplett aufgehoben wird, den entsprechenden Ausgleich, sonst können wir nicht überleben.“

Matthias Freydank führt die Tanzschule Balance in Potsdam. Quelle: Vvarvara Smirnova

Durch die 2G-Einführung habe man auch die monatliche Beitragszahlung etlicher Mitglieder verloren: „Ohne staatliche Kompensation dafür zu bekommen“, so Freydank. Die Mitglieder, die der Tanzschule treu geblieben sind, leisten seit beinahe zwei Jahren Unglaubliches, sagt Freydank: „Sonst wäre die Tanzschule nicht mehr am Leben.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund des Hygienekonzeptes fühlten sich die Mitglieder in der Tanzschule sicher und wohl – „und sind sehr froh darüber, tanzen gehen zu können, nachdem sie durch unsere fast achtmonatige Zwangsschließung ausgesperrt waren.“ 2G+ hält Freydank allerdings für nicht umsetzbar – und auch nicht für notwendig, da alle hausinternen Maßnahmen einen gesunden und gefahrlosen Tanzschulbetrieb absichern. Zudem sei der überwiegende Teil der Tanzenden nicht bereit, sich kontinuierlich zusätzlich testen zu lassen.

Von Nadine Fabian