Corona: Schulen halten auch nach Schließung Kontakt zu den Schülern

Die Schulen im Land Brandenburg sind ab Mittwoch geschlossen, doch der Schulbetrieb geht virtuell weiter. Die Lehrer bleiben ebenso im Dienst wie die Schulsozialarbeiter. Das sagt Kathrin Finke-Jetschanegg, die für die Stiftung SPI den Einsatz von Schulsozialarbeitern an 14 Schulen in Potsdam organisiert.

Nach aktuellem Stand sei es ihren Kollegen ab Mittwoch freigestellt, ob sie in ihren Schulbüros oder von zu Hause aus arbeiten. Für die Schüler seien sie in jedem Fall weiterhin per Telefon, E-Mail oder über Messenger-Dienste erreichbar.

Die Schulsozialarbeiter stünden auch im Falle denkbarer Konfliktsituationen nicht nur den Schüler selbst, sondern auch den Lehrern und den Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Über digitale Schulplattformen und andere Informationskanäle seien Fernunterricht und Hausaufgaben möglich: „Man merkt, welche Schulen medial bereits gut aufgestellt sind, und welche noch nicht.“

Die Organisation der Fernkontakte für die am Schulbetrieb Beteiligten ist laut Finke-Jetschmanegg ein wesentlicher Grund dafür, dass die Landesregierung den die Schulschließungen erst zum Mittwoch, und nicht schon zu Wochenbeginn verfügt hat.

Die Stiftung SPI ist in Potsdam vor allem als Betreibergesellschaft des Jugend- und Familienzentrums Lindenpark und als Trägerin des Fanprojekts des SV Babelsberg 03 bekannt. Ein weiteres sehr namhaftes Objekt ist das Kunst- und Kreativhaus im Rechenzentrum.

Seit 2016 ist die Stiftung Trägerin der Schulsozialarbeit und damit Partnerin für die weiterführenden Schulen in allen Regionen Potsdams. Betreut werden durch Sozialarbeiter der Stiftung unter anderem die Käthe-Kollwitz-Oberschule, die Sportschule, die Voltaireschule und das Oberstufenzentrum Johanna Just.

Von Volker Oelschläger