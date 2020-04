Sozialarbeiter: Kitas und Schulen so schnell wie möglich wieder öffnen

Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute: Ike Borg und Sven Brödno vom Paragraph 13, einem Potsdamer Verein für Schulsozialarbeit.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Unsere Kolleginnen und Kollegen haben normalerweise ein Büro in der Schule, in das alle Schüler mit Fragen, Problemen und Nöten vorbeikommen kann. Dies gilt auch für die Eltern. Weiterhin besteht ein enger Kontakt zur Schulleitung und dem Lehrerkollegium. Seitdem die Schulen geschlossen sind, müssen natürlich auch unsere Kollegen von zu Hause aus arbeiten. Das bedeutet, dass die Gespräche und Beratungen jetzt telefonisch oder per Videotelefon stattfinden. Gleichzeitig sind wir in engem Austausch mit den Schulleitungen, den Horten und den Lehrern. Diese Situation fordert unsere Kreativität und Flexibilität heraus, weil wir Strategien entwickeln müssen, um in einem guten Austausch zu bleiben und das Gespür zu behalten, welche Familien und Schüler besondere Unterstützung benötigen. Und das ohne persönlichen Kontakt.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Wir erleben einen sehr unterschiedlichen Umgang mit dieser Krise. Dieser reicht von völliger Verunsicherung und Verängstigung bis hin zum Anstreben der gewohnten Normalität. In diesem Spannungsfeld benötigen unsere Kollegen und wir einen besonders sensiblen Umgang.

Was ist Ihre größte Sorge?

Dass es zu Spannungen und Problem in den Familien kommen kann und die Kinder und die Jugendlichen am Ende die Leidtragenden sind. Das Thema Kinderschutz spielt in unserer täglichen Arbeit eine große Rolle. Natürlich machen wir uns große Sorgen, dass es in den Familien, in denen es Schwierigkeiten und Probleme gibt, sich die Lage weiter verschlimmern wird. Aus unserer Sicht wäre es gut, die Kitas und Schulen so schnell wie möglich wieder öffnen zu können. Die Folgen der sozialen Isolation, der fehlenden Bewegung und auch die angespannte Atmosphäre sind für die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht absehbar.

Was können wir aus dieser Krise lernen?

Das Gesundheitssystem muss sehr gut ausgestattet sein und allen gleichermaßen zugänglich. Die Privatisierungen im Gesundheits- und Pflegewesen müssen rückgängig gemacht. Den dort arbeitenden Menschen gebühren nicht nur allerhöchste Anerkennung und Respekt, sondern auch faire Arbeitsbedingungen und eine deutlich bessere Bezahlung.

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Natur und Umwelt atmen auf.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Wir nehmen in vielen Bereichen ein größeres solidarisches Denken und Handeln wahr. Viele Menschen aus unserem Umfeld engagieren sich in zahlreichen neu entstehenden Projekten oder ganz einfach in der Nachbarschaft.

Paragraph 13 ist ein Jugendhilfeträger aus Potsdam, der seit 20 Sozialarbeit an Schulen anbietet. In Potsdam begleitet der Verein zur Zeit 16 Grund- und Förderschulen und in Potsdam-Mittelmark sind es 4 Grundschulen, 3 Oberstufenzentren und 2 Gymnasien.

Von Ike Borg und Sven Brödno