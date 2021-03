Potsdam

Die Stadtverwaltung hat einmal mehr ihre Kommunikation in Sachen Coronazahlen umgestellt: Seit Montag veröffentlicht die Landeshauptstadt auf ihrer Homepage nicht mehr direkt die vom Gesundheitsamt an das Land gemeldeten Neuinfektionen, sondern verweist auf das Dashboard des Koordinierungszentrums Krisenmanagement des Landes. Demnach sind am Dienstag sieben neue Corona-Fälle in der Stadt gemeldet worden, die Inzidenz beträgt 59,9.

Landeszahlen sind maßgebend

Die Entscheidung zu dieser neuen Form der Übermittlung sei im Verwaltungsstab getroffen worden, erklärt Stadtsprecherin Juliane Güldner. „Laut Eindämmungsverordnung des Landes sind für alle Corona-Maßnahmen die Zahlen des Landesamts für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit maßgebend. Viele andere Landkreise und kreisfreien Städte sind bereits auf diese Zahlen umgeschwenkt, deshalb haben wir nun entschieden, mitzuziehen.“

Die Stadt Potsdam veröffentlicht seit 15. März ihre Corona-Zahlen im Dashboard des Landes Brandenburg anstelle eigener Updates. Quelle: Screenshot MAZ

Dabei bleibe die Datengrundlage gleich – auch das Landesamt beruft sich auf die vom Gesundheitsamt erhobenen Zahlen zu neuen Ansteckungen, allerdings jeweils einen Tag verzögert. Kleinere Unterschiede seien zudem damit erklärbar, dass das Landesamt und die Stadt zu unterschiedlichen Zeiten auf die Daten zugriffen, so Juliane Güldner. Die nun nicht mehr veröffentlichten Daten zu Quarantänefällen und Patienten in den Kliniken würden möglicherweise zeitnah wieder auf der Homepage der Stadt zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie auch:

Gleich mehrere Coronafälle sind in den Schulen und Kitas aufgetreten. In der Vorschule der Kita Spatzennest in Groß Glienicke ist ein weiteres Kind positiv getestet worden. Aktuell sind dort damit vier Kinder und ein Mitarbeitender positiv, 26 Kinder befinden sich in Quarantäne.

Corona an Schulen und in Kitas

Aus der Neuen Grundschule in Potsdam ist ein positives Testergebnis einer Schülerin an das Gesundheitsamt übermittelt worden, 16 Kinder befinden sich in Quarantäne. Auch in der Grundschule am Priesterweg und der Grundschule am Kirchsteigfeld ist jeweils ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Aufgrund des Wechselunterrichts waren nicht alle Schüler anwesend und durch das Gesundheitsamt wurde jeweils für zwölf Kinder eine Quarantäne angeordnet.

In Schulen – hier die Grundschule am Priesterweg – gibt es Coronafälle. Quelle: Archiv

Eine Tagespflegestelle sowie die Kita Kleinstein in Potsdam haben je ein positiv getestetes Kind. Dort werden derzeit die Kontaktpersonen der Betroffenen ermittelt.

Am Montag war bekannt geworden, dass die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule drei positive Corona-Fälle von Schülerinnen und Schülern in der 10. Jahrgangsstufe zu verzeichnen hat, in der Max-Dortu-Grundschule wurde eine Schülerin positiv getestet. Somit befinden sich in der Dortuschule neun und in der Steuben-Gesamtschule 56 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

2234 Potsdamer auf der Impf-Warteliste

Indes hoffen viele Potsdamer weiter auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Seit Donnerstag vergangener Woche steht eine Impfwarteliste für diejenigen Potsdamer zur Verfügung, die zur zweiten Prioritätsgruppe gehören, aber noch kein Impfangebot erhalten haben. 2234 Personen haben das laut Stadt-Pressestelle bislang genutzt und sich registrieren lassen, „davon wurden bislang 1250 Personen zur Terminvereinbarung weitervermittelt“, heißt es. Doch welche Folgen hat für sie nun der Stopp der Astrazeneca-Impfungen?

Die vorerst letzten Dosen Astrazenca wurden verimpft. Quelle: Frank Söllner

In ganz Brandenburg müssen nach der Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff Astrazeneca laut Gesundheitsministerium rund 22.500 Impftermine abgesagt werden. Das Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) hatte wegen möglicherweise schwerer Nebenwirkungen eine vorübergehende Aussetzung der Impfung mit Astrazeneca empfohlen. Am Donnerstag will die Europäische Arzneimittel-Agentur eine Entscheidung zur Zukunft des Impfstoffs treffen.

Impf-Warteliste von Astrazenca-Problem nicht betroffen

Die Potsdamer Impf-Warteliste ist davon laut Stadt-Pressestelle allerdings vorerst nicht betroffen. Ende vergangene Woche sei Astrazeneca geimpft worden, für die kommenden Impfungen über das Klinikum „Ernst von Bergmann“ sei vom Land der Biontech-Impfstoff angekündigt worden, erklärt ein Sprecher auf MAZ-Anfrage.

Wie berichtet, bietet die Impf-Liste Potsdamerinnen und Potsdamern der beiden höchsten Prioritätengruppen die Chance auf eine Impfung, obwohl sie laut Reihenfolge noch nicht dran wären. Mit Hilfe der Warteliste auf der Seite der Landeshauptstadt sollen kurzfristig Termine vergeben werden für Impfstoffdosen, die sonst verfielen.

Von Saskia Kirf und Anna Sprockhoff