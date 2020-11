Potsdam

In Potsdam ist es zu weiteren Todesfällen nach Corona-Infektionen gekommen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilt, sind zwei Bewohner des Vitanas Seniorenzentrums nach dem dortigen Ausbruch verstorben. Zentrumsleiterin Becky Fischer-Liebe bestätigt die traurige Nachricht auf MAZ-Anfrage: „Es handelte sich um zwei hochbetagte Bewohner, beide waren über 95 Jahre alt“, sagt sie. „Die Angehörigen konnten sich verabschieden.“

Anfang November war bekannt geworden, dass eine Bewohnerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Ein sofortiges Besuchsverbot für die Einrichtung und ein Tests aller 120 Bewohner sowie der 80-köpfigen Belegschaft wurden angeordnet – 30 Senioren und zehn Mitarbeitende des Heimes am Volkspark hatten sich mit dem Sars-CoV-2-Erreger angesteckt.

Zwei Todesfälle Anfang November

In einer zweiten Testreihe wurden noch einmal sieben Infektionen entdeckt, zwei Bewohner starben bereits vor eineinhalb Wochen. Mittlerweile wurden alle Bewohner zwei Mal getestet. Heim-Chefin Fischer-Liebe sagt: „Zurzeit haben wir noch 22 positive Fälle im Haus.“

Ein weiterer Corona-Fall an der Sportschule in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch an den Schulen der Stadt greift das Virus weiter um sich. An der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportschule hat sich am Freitag der dringende Covid19-Verdacht bei einer Zwölftklässlerin bestätigt, damit sind nun drei Jahrgänge der Eliteschule des Sports betroffen.

Drei Schulen und eine Kita mit Infektionsfällen

Auch am Leibniz-Gymnasium und der Montessori-Oberschule stieg die Zahl der Ansteckungen. Neu in der Liste der betroffenen Schulen ist das Einstein-Gymnasium, in der vom Landessportbund betriebenen Kita Königskinder am Neuen Garten gibt es ebenfalls Fälle. Die Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt laufe derzeit, heißt es.

Erstmals von Corona betroffen: das Einstein-Gymnasium Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Freitag 27 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2, die Inzidenz für sieben Tage liegt bei 118,1. Von den seit Beginn der Pandemie infizierten 1605 Potsdamern sind 1222 bereits genesen, 54 sind gestorben. Auch aktuell werden viele Patienten mit der Krankheit stationär in den Potsdamer Kliniken behandelt: Das Ernst von Bergmann-Klinikum versorgt 38 Infizierte, 14 intensivmedizinisch. Das St. Josefs-Krankenhaus beherbergt weitere drei Corona-Patienten.

Von Saskia Kirf