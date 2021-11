Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt will beim Impfen einen Sonderweg beschreiten und bis Ende des Monats wieder eine eigene Impfstelle in Potsdam einrichten. Darauf habe sich der Verwaltungsstab am Montag geeinigt, wie ein Stadtsprecher auf MAZ-Anfrage mitteilt.

Ärzte unterstützen

Das stadteigene Impfzentrum soll „den Impf-Regelbetrieb der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte unterstützen“, so der Sprecher. Der Bedarf resultiere vor allem aus dem großen Andrang auf Drittimpfungen: Menschen über 70 Jahren sowie Bewohner von Pflegeheimen und Angestellte im medizinischen und pflegerischen Bereich erhalten diese derzeit nach Stiko-Empfehlung, außerdem alle, die mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft wurden.

Alle anderen, deren Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt oder die einen verkürzten Impfabstand mit Astra Zeneca hatten, können sich bei vielen Ärzten ebenfalls die so genannte Booster-Impfung abholen. Zugleich sind noch immer Tausende impfberechtigte Potsdamer ganz ohne Schutz.

Booster-Impfungen haben stark zugenommen

„Seit Anfang Oktober bis Montag wurden 2314 Personen bei mobilen Impfaktionen geimpft“, erklärt der Stadtsprecher. Dabei zeigt der Trend ganz deutlich einen Anstieg der Drittimpfungen: „Im Oktober waren dabei 68 Prozent Erst-, 25 Prozent Zweit- und sieben Prozent Booster-Impfungen. Im November sind es 34 Prozent Erst-, elf Prozent Zweit- und 55 Prozent-Booster-Impfungen.“ Genauere Informationen zum Standort des Impfzentrums sollen bis Ende der Woche folgen.

Zuletzt hatte es wie berichtet riesigen Ansturm auf die Impfangebote in der Stadt gegeben, teils harrten hunderte Menschen über Stunden für die Spritze aus. Die kommunalen Impfzentren, die in der Babelsberger Metropolis Halle, im bergmann-Klinikum und in der Heinrich-Heine-Klinik bestanden hatten, waren nach dem Auslaufen der Finanzierung im September heruntergefahren und schließlich geschlossen worden.

Von Saskia Kirf