Potsdam im Krisenmodus: Der Tag im Überblick

Derzeit jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Die gute Nachricht zuerst: Nur eine Neuinfektion am Montag

Das Gesundheitsamt in Potsdam stellt eine leichte Entspannung bei der Anzahl der mit Covid-19-Infizierten in der Landeshauptstadt fest. In den vergangenen 24 Stunden habe es nur eine Neuinfektion mit Corona gegeben, teilte die Behörde am Montagnachmittag mit.

Bergmann-Klinikum soll Beschäftigte bald wieder nach Tarif bezahlen

Die Stadtverordneten werden am Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit die Tarifrückkehr für alle nicht ärztlichen Beschäftigten am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ zum 1. Juni beschließen. Dabei ist die Finanzierung noch weitgehend ungeklärt. Die jährlichen Kosten wurden vom Rathaus zuletzt auf Anfrage der Fraktion Die Andere mit etwa zwölf Millionen Euro jährlich beziffert.

Die neuen Chefs des Bergmann reden über die Zukunft des Klinikums

Sie sind seit gut einer Woche im Amt – und sollen das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ als Interims-Geschäftsführer aus der Krise führen. Was das bedeutet, was sie aus der Vergangenheit gelernt haben und wie sie die Zukunft sehen, darüber sprechen Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel im MAZ-Interview.

Das St. Josefs-Krankenhaus hat sein Personal getestet

Das St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer in Potsdam hat nach einem Reihentest Klarheit über die Zahl seiner mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter. Nachdem in den vergangenen Wochen 49 vor allem in der Rettungsstelle und der Isolierstation eingesetzte Personen positiv auf das Virus getestet worden waren, hatte man sich dazu entschieden, die gesamte Belegschaft zu überprüfen.

Trotz Schulöffnungen: Oberlin-Schützlinge bleiben zuhause

In der Metallwerkstatt des Oberlin-Hauses auf Hermannswerder. Quelle: Rainer Schüler

Das Oberlinhaus hat Alarm geschlagen, dass die Öffnung der Schulen und Werkstätten den Corona-Virus in die stationären Wohnbereiche der Oberlin-„Lebenswelten“ tragen könnte. Dort leben zahlreiche behinderte Kinder und Erwachsene, die größtenteils zur Corona-Risikogruppe gehören und nun durch Fahrdienst, Schul- und Werkstattbesuch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind ( MAZ berichtete). Doch die Hoffnung auf eine Aussetzung der Schulpflicht für die Förderschüler bis Jahresende hat sich zerschlagen.

Zehnklässler sind gegen Abschlussprüfungen schon in dieser Woche

In einem offenen Brief an das brandenburgische Bildungsministerium haben die Zehntklässler des Leibniz-Gymnasiums in Potsdam die Absage der mündlichen und schriftlichen Abschlussprüfung (MSA) gefordert. Diese Prüfungen sollen trotz des langanhaltenden Ausfalls des regulären Unterrichts ab dieser Woche stattfinden.

Dauerstau auf der Bundesstraße 2

Rund eine Viertelstunde mehr Zeit müssen Autofahrer einplanen, die derzeit auf der Bundesstraße 2 nach Potsdam hineinfahren. Eine neue Baustelle auf dem Brauhausberg sorgt dafür, dass nun der gesamte stadteinwärtige Verkehr ins Zentrum und in die Heinrich-Mann-Allee über die Leipziger Straße abgewickelt werden muss.

