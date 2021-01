Covid-19 in Potsdam - Corona-Lage in Potsdam: 18 Tote in einer Woche, Klinik-Stationen voll, Streit um Kita-Schließung

438 neue Infektionen, 18 Verstorbene, mehr Klinik-Patienten und 592 Potsdamer in Quarantäne: Das ist die Corona-Bilanz am Ende der ersten Woche des neuen Jahres. Wie sich das Infektionsgeschehen und die Diskussion über die Kita-Schließung entwickelt haben, zeigt dieser Rückblick.