Corona: Potsdam könnte Ausgangssperre verhängen

Die Zahl der mit dem SARS-Cov2-Virus infizierten Personen in Potsdam ist weiter gestiegen. Am Mittwoch informierte die Stadtverwaltung über aktuell 17 Patienten. Mindestens 200 Patienten gelten als Kontaktpersonen ersten Grades. Diese können sich, wenn Fieber oder Atemwegssymprome auftreten, auf das Virus testen lassen. Ansonsten stehen sie in jedem Fall für zwei Wochen unter häuslicher Isolation. Potsdams Feuerwehrchef Ralf Krawinkel ist der stellvertretende Leiter des Krisenstabs der Landeshauptstadt. Er beantwortet die wichtigsten aktuellen Fragen.

Herr Krawinkel, wie ist die Lage im Krisenstab?

Wir arbeiten konzentriert und sortieren alles, ob es nun Kitas und Schulen oder das Veranstaltungsmanagement anbelangt. Zudem arbeiten wir eng mit den benachbarten Krankenhäusern zusammen, sodass wir aktuell in der Lage sind, auf alles tagesaktuell zu reagieren.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist bei vielen Sitzungen des krisenstabs dabei. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was beschäftigt Sie derzeit besonders?

Es ist wichtig, in einer solch dynamischen Lage auch schon perspektivisch in die Zukunft zu sehen und zu bewerten, was uns in vier, sechs, acht Wochen erwartet. Das Ideal ist, gedanklich vor die Lage zu kommen, also schneller zu sein, als die Realität, um vorbereitet zu sein auf das, was uns möglicherweise erwartet.

Was erwartet uns denn?

Zur Zeit steigt der Abstrich-Bedarf, deshalb sind wir ganz konkret dabei, das zweite Screeningzentrum am Stern zu errichten. Auf Bundesebene wird zudem ausgelobt, eine deutliche Steigerung der Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern zu erhöhen. Die Intensivbetten sollen verdoppelt werden. Diese Maßnahme ist jetzt noch nicht nötig, wird es aber perspektivisch aller Voraussicht nach werden. Das besprechen wir mit den Krankenhäusern.

Wie wird das Testzelt am St. Josefs-Krankenhaus genutzt?

Die Situation am St. Josefs-Krankenhaus ist so, dass wir eine hohe Nachfrage haben, aber rund die Hälfte der Menschen, die sich dort vorstellen, haben keine Symptome, sie haben sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten und auch keinen Kontakt zu nachgewiesenermaßen infizierten Personen gehabt. Die werden dann entsprechend auch wieder nach Hause geschickt.

Wie arbeitet der Krisenstab? Chefin des Krisenstabs ist die Beigeordnete für Gesundheit und OPrdnung, Brigitte Meier ( SPD). Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), die Geschäftsbereiche der Verwaltung, Amtsärztin Kristina Böhm für da Kliniken und die Pressestelle der Landeshauptstadt sind dort vertreten. Rund 20 Personen kommen so zusammen. Sie tagen täglich, auch am Wochenende, für etwa zwei Stunden in einem besonders hergerichteten Raum des Rathauses. Dieser bietet zum einen ausreichend Platz für alle, außerdem ist er mit der nötigen Infrastruktur wie Kopierer und Beamer ausgestattet. Jeder Teilnehmer hat einen benannten Stellvertreter. So können Ausfälle kompensiert werden. Die Sitzung beginnt mit einem Überblick über die medizinische Lage, anschließend werden die Krankenstände der Stadtverwaltung und der städtischen unternehmen inklusive des Rettungsdiensts besprochen. Die Pressestelle gibt einen Überblick über die Berichterstattung in den lokalen Medien und die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Schließlich werden die aktuellen Fragen und Arbeitsaufgaben definiert, priorisiert und bearbeitet. Neue Aufgaben werden zusammengetragen, nach Wichtigkeit und Dringlichkeit geordnet und entsprechend abgearbeitet. Basierend auf den Ergebnissen kann eine neue Lageübersicht erarbeitet werden – der Vorgang beginnt dann in der kommenden Sitzung von Neuem.

Symptome allein reichen also zum Testen weiter nicht aus.

Die Frage ist und bleibt, ob man in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einem gesicherten Fall hatte. Wenn nicht, dann bleiben Sie bitte zu Hause, ruhen Sie sich aus! Das ist es übrigens auch, was die Menschen in den Zentren zu hören bekommen. Das wird an der zweiten Stelle ebenso gehandhabt werden

Wann soll das zweite Screeningzentrum am Stern an den Start gehen?

Wir hegen die Hoffnung, dass wir schnell das notwendige Personal bekommen und die Problematik rund um die Abrechnungen mit den Krankenkassen lösen können und dann rund um das Wochenende mit der Arbeit beginnen können.

Zur Zeit sucht der Stab nach einem noch größeren Raum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch wenn viele Läden geschlossen sind, sind weiter viele Menschen in Potsdam unterwegs, manche treffen sich auch in großen Gruppen. Plant der Krisenstab eine Ausgangssperre für die Stadt?

Der Krisenstab plant mit Stand heute Mittag nichts derartiges. Man muss bei einer derart dynamischen Situation das Geschehen weiter beobachten, auch wir wissen, dass aufgrund der milden Witterung besonders junge Menschen sich sammeln und treffen. Der eindringliche Appell ist weiterhin, die Vorgaben strikt einzuhalten, Abstand zueinander zu halten. Wir wollen nicht feststellen, dass sich draußen getroffen und gefeiert wird, weil es keine offiziellen Locations mehr gibt. Wenn das passiert, werden wir neu betrachten und bewerten, das kann dann auch weitere Maßnahmen nach sich ziehen.

Ausgangssperre ist möglich

Hat Potsdam die Handhabe für eine Ausgangssperre ?

Ja. Uns ist aber ein einheitliches Vorgehen weiter sehr wichtig. Das Virus hält sich nicht an Landes- und Gebietsgrenzen, an der Stadtgrenze sollen Maßnahmen nicht plötzlich gänzlich anders aussehen. Zugleich haben wir als Stadt aufgrund der Nähe zu Berlin ein hohes Interesse zu schauen, welche Maßnahmen dort ergriffen werden und dass kein Party-Tourismus stattfindet. Ein entsprechend großes Interesse haben wir an einheitlichen Regelungen.

Wie gut ist der Krisenstab vorbereitet?

Wir haben beim Cyberangriff auf das Rathaus vor einigen Wochen schon ganz ähnlich gearbeitet. Unser Vorgehen ist üblich, es wird in den Feuerwehrschulen und im Katastrophenschutz genau so gelehrt und zur Zeit überall so gehandhabt. Man muss aber sagen, dass wir uns eigentlich aktuell noch in der Schulung des Stabspersonals befinden. Wir trainieren jetzt also sozusagen in Echtlage.

Was bringt das für die Zukunft?

Das Vorgehen lässt sich ebenso auf andere Notlagen wie einen Kampfmittelfund oder einen großen Stromausfall übertragen, das Modell ist überall anzuwenden. Ein Problem muss eben gelöst werden, dafür haben wir die Methodik an der Hand. Denn man muss große Lagen so in den Griff bekommen, dass die handhabbar und bearbeitbar werden. Ein Spruch, der dazu kursiert, lautet: „Wie isst man einen Elefanten? Scheibchenweise.“

Ärzte und medizinisches Assistenzpersonal, die das geplante zweite Screening-Zentrum unterstützen können, sind aufgerufen sich unter info@kvbb.de zu melden

Von Saskia Kirf