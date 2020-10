Potsdam

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter – und Potsdam nährt sich dem nächsten Grenzwert. Am Samstag erhöhte sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen so stark, dass die Sieben-Tage-Inzidenz 46 erreichte, ab einem Wert von 50 gilt die Stadt als Risikogebiet – und weitere Verschärfungen greifen. Liegen die Zahlen in einer Region über einen längeren Zeitraum über einer Inzidenz von 50, könnten Kontakte laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kaum noch verfolgt werden und das Infektionsgeschehen wäre nicht mehr in den Griff zu bekommen. Steigt der Wert in Potsdam über 50, greifen folgende Verschärfungen.

Privatfeiern

Schon jetzt gelten in der Stadt verschärfte Regeln für private Feiern, da in Potsdam die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bereits überschritten ist. Sollte die Stadt zum Risikogebiet werden (mehr als 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern und innerhalb von sieben Tagen) dürfen sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten in privaten Räumen und maximal zehn Personen in öffentlichen Räumen zum Feiern treffen. Schon jetzt gilt: Wer mehr als sechs Personen zu Hause empfängt, muss das mindestens drei Tage im Voraus beim Gesundheitsamt der Stadt anmelden –wie, das lesen Sie hier.

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz die 50er Marke für mindestens zehn Tage ununterbrochen überschreiten, kann die Stadt weitere Verschärfungen anordnen und die Zusammenkunft auf maximal fünf Personen oder einen Haushalt beschränken – das muss die Stadt per Allgemeinverfügung extra anordnen.

Gaststätten

In Gaststätten, Kneipen und Restaurants gilt weiterhin: Ab 23 Uhr darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Eine Regelung, die das Land Brandenburg diese Woche bekannt gegeben hat, die ab einer Inzidenz von 35 greift – und die unter den Wirten in Potsdam zu unterschiedlichen Reaktionen geführt hat.

Veranstaltungen

Ab einer Inzidenz von 50 verschärfen sich zudem die Regeln für öffentliche Veranstaltungen. Dürfen bisher noch bis zu 250 Menschen draußen und 150 drinnen zusammen kommen, gilt ab einer Inzidenz von 50 die Begrenzung von 150 Menschen draußen und 100 in Innenräumen.

Maskenpflicht

Hier bleibt alles wie gehabt. Die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, gilt in Gaststätten (außer am Platz), in Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Fahrstühlen sowie seit Samstag auf belebten Straßen und Plätzen in der Stadt Potsdam. Die erweiterte Maskenpflicht hat die Stadt Potsdam am Freitag bekannt gegeben, sie gilt in der Brandenburger Straße, dem Umfeld des Hauptbahnhofes sowie auf den Wochenmärkten auf dem Bassinplatz, am Nauener Tor und in Babelsberg.

Die Regelung soll vorerst bis zum 2. November gelten. Während die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den Wochenmärkten auf die Öffnungszeiten des Wochenmarktes begrenzt ist und in der Brandenburger Straße nur für die Zeit zwischen 9 und 18 Uhr gilt, besteht sie im Bahnhofsumfeld generell.

Abstand halten, Lüften, Hygiene

Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Mund-Nasen-Bedeckung korrekt tragen, richtig Lüften – diese Schutzmaßnahmen gelten wie bisher im ganzen Land Brandenburg. Das Land appelliert an die Bürger: „Einfache Hygieneregeln tragen im Alltag dazu bei, das Ansteckungsrisiko zu verringern. Deshalb ist jede Person aufgefordert, die allgemeinen Hygieneregeln und -empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Vorbeugung von Infektionen zu beachten.“ Die Regeln laut Robert-Koch-Institut finden Sie hier. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern sollten Personen im öffentlichen und privaten Bereich grundsätzlich einhalten.

