Potsdam

Früher haben sich Städte zu großen Festen oder Feiertagen herausgeputzt. Manchmal war der Bürgerstolz der erste Grund die Stadt- oder Landesfarben mit Bändern und Fahnen allerorts an Fenstern, Fassaden und Toren zu zeigen.

Zu manchen Zeiten herrschte vor allem politischer Druck, damit am 1. Mai oder zum „Republikgeburtstag“ überall roter oder schwarz-rot-goldener geflaggt wurde. Zuletzt waren meist die Weltmeisterschaften im Fußball der Grund für ein freiwilliges Farbenmeer an Balkonen oder Autos.

Die brandenburgischen Farben Rot und Weiß waren bei all diesen Anlässen allerdings kaum zu sehen. Nun ist es das gerade das Corona-Kontaktverbot, durch das Stadt und Land erstmals an zahlreichen Stellen in den märkischen Landesfarben „geschmückt“ worden sind.

Grünflächen, Spielplätze und zahlreiche öffentliche Anlagen sind derzeit in rot und weiß auffällig markiert. Die gut sichtbaren Absperrungen geben der Stadt im Frühing eine ungewöhnliche Atmosphäre.

Von MAZonline