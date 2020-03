Potsdam setzt Kitabeiträge vorerst aus

Potsdam

Potsdamer Eltern müssen vorerst nichts mehr für Kitas und Horte bezahlen. Vom 18. März bis 19. April sind die Einrichtungen geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Für diesen Zeitraum müssen die Eltern weder Beiträge noch Essengeld bezahlen. Darüber informierte Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) die Eltern am Mittwoch in einem Brief, der der MAZ vorliegt.

Eltern sollen entlastet werden

„Wir möchten die Eltern in dieser schwierigen Situation entlasten. Die Landeshauptstadt Potsdam befindet sich aktuell im Austausch mit den freien Trägern, der Landesregierung und dem zuständigen Ministerium, um einen Konsens zur Beitragsfreiheit für den gesamten Monat April zu erreichen. Haltung der Landeshauptstadt Potsdam ist damit die Beitragsfreiheit für die zeit, in der keine betreuung stattfinden kann.

Auch die Eltern, die in den so genannten systemrelevanten berufen tätig sind und ihre Kinder deshalb weiter betreuen lassen dürfen, müssen die Beiträge nicht zahlen – lediglich für die Verpflegung der Kinder ist der übliche Obolus wohl zu leisten. Eine klare Aussage dazu enthält der Elternbrief der Beigeordneten nicht. Auch Informationen zum Zahlungsprozedere fehlen bislang: Die Beiträge für März sind bereits voll gezahlt worden, der Zeitraum der Schließungen umfasst bislang jeweils den halben März und April. Daher bleibt zunächst offen, ob die Eltern für den April einfach die Zahlung aussetzen können oder ob eine anteilige Zahlung nötig wird.

In Potsdam stehen regulär aktuell rund 18.000 Plätze für die Betreuung in Krippen, Kitas und Horten zur Verfügung. Ein Antrag auf Notbetreuung wurde für 1.780 Kinder gestellt. 1.718 Anträge wurden bewilligt und 62 abgelehnt. In der vergangenen Woche wurden 400 Kinder in 100 Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet betreut, in dieser Woche sind es 600.

Auch die Brandenburger Landesregierung hatte bereits mit der Prüfung einer Übernahme der Betreuungskosten begonnen, der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat die Beiträge ebenfalls ausgesetzt. Diese Entscheidung war bereits am Montag gefallen.

Von Saskia Kirf