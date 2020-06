Bergmann-Klinikum erlaubt Patientenbesuche unter strengen Auflagen

Potsdam

Das kommunale Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ geht nach der Corona-Krise einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, werden Patienten im Bergmann-Klinikum ab Donnerstag wieder Besuch empfangen dürfen. Dafür hat das Krankenhaus einen Regelkatalog aufgestellt.

Strenge Regeln zum Nachlesen

Demnach darf jeder Patient, der sich in stationärer Behandlung befindet, einen vorher fest definierten Besucher empfangen – für eine Stunde am Tag. Dieser muss sich telefonisch anmelden, seine persönlichen Daten angeben und beim Besuch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Einen Überblick über die Regeln stellt das Klinikum auf seiner Corona-Info-Seite zur Verfügung. „Die Einhaltung unserer Besuchsregeln sowie eine telefonische Vorab-Registrierung und die Anmeldung aller Besuche sind notwendig, um die Sicherheit für Patienten, Besucher und Mitarbeiter so hoch wie möglich zu halten und das Infektionsrisiko zu reduzieren“, so die Sprecherin. Und es gibt Ausnahmen: So dürfen Patienten der Covid-Stationen und solche mit ungeklärtem Teststatus ebenso nicht besucht werden wie jene auf den Intensiv-, IMC- und Wachstationen sowie Patienten der Hämatologie und der Onkologie. Allerdings soll es für Angehörige die Möglichkeit geben, ihre Liebsten auf solchen DStationen zumindest in der letzten Phase ihres Lebens zu begleiten, verspricht das Klinikum: „Hier bitten wir die Angehörigen, sich direkt mit der Station abzustimmen.“

Anzeige

Am 16. März hatte das Klinikum ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Selbst die Begleitung Gebärender im Kreißsaal war untersagt worden –wegen der Corona-Gefahr. Seit rund drei Wochen ist nun zumindest die Unterstützung während der Geburt wieder erlaubt, im Wochenbett durften Mutter und Kind seitdem auch wieder kurz besucht werden. Auch das katholische, von den Alexianern betriebene St. Josefs-Krankenhaus hatte seit Mitte März seine Türen für Außenstehende geschlossen. Das St. Josefs Krankenhaus hatte das generelle Besuchsverbot bereits am 18. Mai aufgehoben, auch hier gelten aber weiter strenge Regeln.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Saskia Kirf