Corona: Potsdamer Bergmann-Klinikum startet Antikörpertests

Hatte ich Corona, ohne es zu merken? Viele haben sich diese Frage in den vergangenen Wochen sicher schon gestellt – für alle Mitarbeiter und Patienten des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ könnte es bald Klarheit geben. Am Dienstag startet das Bergmann mit umfangreichen Antikörpertests. Ziel ist es, „den Immunstatus von Mitarbeitern und Patienten zu ermitteln, um daraus abzuleiten und mehr über das Virus zu lernen“, erklärt Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Nachfrage.

Mehr als 200 Mitarbeiter und 155 Patienten im Klinikum haben sich bereits nachweislich mit Covid-19 angesteckt, seit dem Corona-Ausbruch Ende März werden laut Klinikum in regelmäßigen Abständen alle Personen im Haus getestet. Bleibt also die Frage: Wie viele Mitarbeiter und Patienten haben sich trotz oder vor den regelmäßigen Testreihen mit Covid-19 infiziert, ohne es gemerkt zu haben – wie hoch ist die Dunkelziffer?

Bis zu 400 Antikörpertests pro Tag

Bis zu 400 Antikörpertests pro Tag kann das Klinikum künftig im hauseignen Labor auswerten und damit nachweisen, ob im Blut eines Menschen Antikörper gegen Covid-19 vorhanden sind. Sollte der Nachweis erfolgen, sind allerdings immer noch viele Fragen offen. Bisher wisse man nicht, was das Vorhandensein von Antikörpern „für die Immunität wirklich bedeutet, insbesondere für die Dauer der Immunität“, so Hunsmann. Unklar sei zudem, ob ein Mensch, der Antikörper ausbildet, nicht trotzdem noch Träger des Virus – also ansteckend – sein könnte. Allein auf die Antikörpertests will sich das Klinikum deshalb nicht verlassen. „Wir halten die Kombination mit der PCR-Diagnostik (die klassischen Corona-Tests, Anm. d. Red.) für ganz entscheidend“, erklärt die Kliniksprecherin.

Dennoch könnten die Ergebnisse der Antikörpertests künftig hilfreich sein bei der Einteilung des Personals in die verschiedenen Bereiche des Krankenhauses. „Gäbe es eine zweite Infektionswelle, so könnten Mitarbeiter, die einen positiven Antikörpertest hatten und damit einverstanden sind, unter Umständen auch im covid-Bereich arbeiten“, sagt Hunsmann. Wie berichtet, soll das Klinikum streng dreigeteilt geführt werden mit einem coronafreien Bereich, einem Grau-Bereich und einem Bereich, in dem die nachweislich covid-positiven Patienten behandelt werden.

Geschätzte Kosten pro Test: elf Euro

Die Kosten pro Test schätzt das Klinikum auf elf Euro. Im Fall einer akuten Infektion zahle das die Krankenkasse, so Hunsmann. „Für unsere Mitarbeiter übernehmen wir die Kosten.“ Denkbar ist für das Klinikum zudem eine Ausdehnung der Tests auf Personen außerhalb des Klinikums. „Je nach Verfügbarkeit der Testkits sind wie gerne bereit, unsere Kapazitäten auch für Externe anzubieten – ob Pflegeheime, Krankenhäuser, Feuerwehr oder Gesundheitsämtern.“

Auch die Corona-Tests bietet das Klinikum bereits aktiv am Markt an. Kosten pro Test, abhängig von Hersteller und Verfügbarkeit: 45 bis 70 Euro. Bis zu 1000 Tests am Tag können dort mit der hauseigenen Diagnostik aktuell ausgewertet werden, eine kurzfristige Verdoppelung auf 2000 ist geplant. Durchgeführt wurden in den letzten 24 Stunden allerdings nur 612 Tests. Kapazitäten für mehr Abstriche sind in Potsdam also vorhanden – dennoch sind Ausweitungen der Testkriterien derzeit ebenso wenig geplant wie flächendeckende Antikörpertests.

Ausweitung der Coronatests: Potsdam will keinen Alleingang

Auf Covid-19 getestet wird in Potsdam nach wie vor streng nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Ein Alleingang als Corona-Hotspot in Brandenburg bei der Ausweitung der Tests – zum Beispiel auf Kontaktpersonen ohne Symptome – ist nicht geplant. Auch regelmäßige Coronatests in Pflegeheimen will man in Potsdam nicht allein durchsetzen.

Auf MAZ-Anfrage heißt es dazu: Entscheidend sei „eine Grundsatzentscheidung des Landes Brandenburg“, darauf aufbauend werde dann eine „Strategie für die Landeshauptstadt Potsdam“ erarbeitet. Auch die RKI-Empfehlungen seien aktuell noch nicht angepasst, eine Testung von Kontaktpersonen damit nicht so einfach umsetzbar. „Unklar ist noch, wer die Kosten übernimmt und auch, wer die Testungen durchführt“, heißt es. Auch hierzu fehle eine Grundsatzentscheidung des Landes Brandenburg.

Unwahrschlich ist zudem, dass die Stadt Potsdam mithilfe der neuen Diagnose-Möglichkeiten im Bergmann-Klinikum zeitnah alle oder Teile seiner Einwohner auf Corona-Antikörper testen lässt. „Aktuell sind aus Sicht der Amtsärztin flächendeckende Antikörpertests nicht geeignet, da sich auch keine Aussage zur Lage der Immunität treffen lässt“, erklärt die Stadt.

Von Anna Sprockhoff