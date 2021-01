Potsdam

Die Potsdamer Kitas sind geschlossen – noch ist nicht ganz klar, wie lange Eltern ihre Kinder im Krippen- und Vorschulalter zu Hause betreuen müssen. Wie eine Stadtsprecherin auf MAZ-Anfrage mitteilt, hat der Potsdamer Verwaltungsstab noch nicht entschieden, ob die rund 140 Kitas und Tagespflegestellen in der kommenden Woche wieder den Normalbetrieb aufnehmen werden. „Dies wird entschieden, sobald die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz vorliegen“, so die Sprecherin. Diese soll am Dienstag stattfinden.

Dabei deutet sich bereits an, dass ein Ende des Bildungs-Lockdowns noch nicht abzusehen ist. Denn die Stadt will Kitas und Schulen gleichzeitig öffnen, wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Demnach würden sich die Schließungen „verlängern, sofern die Schulen länger als aktuell kommuniziert im Distanzlernen bleiben und die Horte geschlossen sind“. Bereits am Montag haben die Kultusminister der Länder unter dem Vorsitz der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) sich darauf geeinigt, Schulöffnungen nur schrittweise zuzulassen, wenn das Infektionsgeschehen im jeweiligen Bundesland dies zulasse. Angesichts der derzeitigen landesweiten Inzidenz von 218 Infektionen in einer Woche auf 100 000 Einwohner ist daher vorerst wohl nicht mit einer Aussetzung des Fernunterrichts in Brandenburg zu rechnen.

Eltern müssen nicht zahlen, wenn die Kinder zu Hause bleiben

Potsdam hatte sich zu einem Alleingang entschieden: Sobald eine Corona-Inzidenz von 300 überschritten wird, werden die Kitas in der Stadt analog zu den Schulen geschlossen. Dies war am Heiligabend der Fall. Somit werden seit Montag bis mindestens Freitag dieser Woche nur noch diejenigen Kinder in den Einrichtungen betreut, deren Eltern eine systemrelevante Tätigkeit vorweisen können und die ihren Nachwuchs nicht anderweitig beaufsichtigen können.

Fest steht zumindest, dass die Familien, die die Notbetreuung in Kita oder Hort nicht nutzen können, für diesen Zeitraum auch keine Beiträge für Betreuung und Verpflegung an die Träger zahlen müssen. So solle die Belastung dieser Eltern verringert werden.

Von Saskia Kirf