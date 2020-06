Innenstadt

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ bereitet sich nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen drei leitende Ärzte und die beurlaubte Geschäftsführung auf Hausdurchsuchungen vor. Seit kurzem informieren verschiedene Aushänge, die der MAZ vorliegen, in den Dienstzimmern des Krankenhauses die Mitarbeiter darüber, wie sie sich im Fall einer Hausdurchsuchung zu verhalten haben und wen sie kontaktieren sollten. Auf Anfrage erklärt eine Kliniksprecherin dazu, man wolle den Mitarbeitern damit eine Handreichung geben, „um sie in einer solchen außergewöhnlichen Situation nicht zu überfordern und sicherzustellen, dass im Falle einer Durchsuchung die Rechtsabteilung informiert ist und hinzugezogen wird“.

Staatsanwälte und Polizisten sind freundlich zu empfangen

Ob es tatsächlich zu Hausdurchsuchungen kommen wird, hat der zuständige Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann bisher offen gelassen. Sollte dies allerdings geschehen, gibt es klare Handlungsanweisungen. Danach sind die Mitarbeiter unter anderem angewiesen, „Staatsanwälte/Polizisten professionell zu empfangen und in einen vorher festgelegten Arbeits- und Besprechungsraum“ zu führen. Der Durchsuchungsbeschluss sollte vorgelegt, ein „unmittelbarer Kontakt zu Mitarbeitern und Patienten nach Möglichkeit“ vermieden werden. Dies diene „dem Schutz vor einer massiven Verunsicherung Unbeteiligter“.

Zu Tatvorwürfen – in diesem Fall fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung – sollten keine Angaben gemacht werden, auch nicht in „informatorischen Gesprächen“. Stattdessen sind die Mitarbeiter angehalten, umgehend „das Justiziariat des Klinikums“ oder den zuständigen Rechtsbeistand zu informieren. „Eskalations- oder Provokationssituationen“ sollten „soweit wie möglich“ vermieden“ werden. Nach der Durchsuchung ist laut Aushang zudem „ein Gedächtnisprotokoll“ anzufertigen.

Verunsicherung unter den Mitarbeitern

In Teilen der Belegschaft sorgen die Ermittlungen und die Befürchtung möglicher Hausdurchsuchungen dennoch für Verunsicherung – das zumindest ist aus Mitarbeiterkreisen ist zu hören. Ohne weitere Informationen hätten die Schreiben plötzlich an den Pinnwänden der Dienstzimmer gehangen, heißt es. Das Klinikum wiederum verweist auf eine Mitarbeiterinformation zu den laufenden Ermittlungen über das Intranet des Hauses vom 15. Juni. Dabei seien sie auch darauf hingewiesen worden, „dass die Aufnahme von Ermittlungen keine Vorentscheidung über die Frage einer Anklageerhebung ist“. Zudem habe man in den vergangenen Wochen die interne Kommunikation „deutlich intensiviert“, um mit einem „einheitlichen Informationsstand einer möglichen Verunsicherung vorzubeugen“.

Von Anna Sprockhoff