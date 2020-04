Aufnahmestopp im Potsdamer Klinikum: Das müssen Sie jetzt wissen

Potsdam

Das städtische Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann nimmt wegen der Vielzahl an Corona-Infizierten innerhalb des Krankenhauses vorerst keine Patienten mehr auf. Darüber informierten Stadt und Klinikum am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz. Insgesamt sind derzeit 160 Menschen in Potsdam positiv auf Sars-Cov 2 getestet worden, 50 dieser positiven Tests – also knapp ein Drittel aller Fälle – sind im Klinikum zu verorten. Zehn Corona-Patienten verstarben im Potsdamer Stadtgebiet, sieben davon im Bergmann-Klinikum.

Was ist genau passiert?

Von den 530 Patienten im Klinikum waren mit Stand Samstagmorgen 33 positiv getestet, die allesamt auf der Geriatrie gelegen hatten. Die Station umfasste zu diesem Zeitpunkt 64 Patienten. Nachdem diese Infektionen bemerkt worden waren, wurden alle 530 Patienten und rund 250 Mitarbeiter im Klinikum auf das Coronavirus getestet.

Dadurch wurden 17 weitere Corona-Infektionen bei Patienten in unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses entdeckt, unter anderem bei einem Patienten der Onkologie und bei einem Mitarbeiter einer psychiatrischen Station – viele davon waren symptomfrei. Von den 250 getesteten Mitarbeitern erwiesen sich drei als corona-positiv. „Wir haben seitdem 50 Patienten auf den Isolationsstationen, elf auf der Intensivstation, davon ist nur einer nicht beatmet“, erklärte die medizinische Geschäftsführerin des Klinikums, Dorothea Fischer.

Haben sich alle Patienten im Klinikum angesteckt?

Nein. Die Infektionswege sind in vielen Fällen unklar. Sicher gab es eine Übertragung des Virus innerhalb des Krankenhauses. Fest steht aber auch, dass mehrere der später Verstorbenen bereits schwer krank ins Klinikum eingeliefert wurden. „Wir haben den Abstrich gemacht und sie sind zwei Stunden später gestorben“, schilderte Dorothea Fischer. „Es ist unklar, wo sich viele Patienten infiziert haben.“

Welche Maßnahmen haben Stadt und Klinikum ergriffen?

Das Klinikum hat alle hochschwangeren Frauen, deren Entbindung unmittelbar bevorstehen könnte, sowie diejenigen Menschen zum Test eingeladen, die sich in den kommenden Tagen lebenswichtigen Operationen unterziehen müssen, also etwa Krebspatienten. Es dürfen nur noch Mitarbeiter sowie Wartungspersonal in die Klinik-Gebäude, sie alle müssen dabei einen Mundschutz tragen – Besuch und Begleitung von Patienten sind untersagt. Möglichst viele Patienten liegen in Einzelzimmern.

Am Dienstag hatten Oberbürgermeister Mike Schubert und Amtsärztin Kristina Böhm das Robert-Koch-Institut ( RKI) um Amtshilfe ersucht. Das Ergebnis: Seit Mittwoch werden keine neuen Patienten mehr aufgenommen, Ausnahmen sind lebensbedrohliche Notfälle und Entbindungen. Patienten mit geplanten Operationen müssen einen negativen Test vorweisen. Alle anderen werden in umliegende Krankenhäuser verwiesen.

Wie lange gilt das?

Oberbürgermeister Schubert sagte am Mittwoch, dies solle bis zur endgültigen Abklärung des aktuellen Infektionsgeschehens gelten. Am Freitag wird das RKI eine Beurteilung der getroffenen Maßnahmen treffen. „Das RKI wird, wenn nötig, weitere Maßnahmen vorschlagen, um auf die aktuelle Situation zu reagieren“, so Schubert. Die Potsdamer Stadtverwaltung steht dafür in enger Abstimmung mit dem Lagestab des Landes Brandenburg und der Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Was heißt das für Patienten?

Wer schon im Klinikum ist, wird dort auch weiterhin behandelt. Verlegungen, etwa in Pflegeheime oder andere Krankenhäuser, finden nicht statt. Patienten, die sich einer geplanten Operation unterziehen müssen, werden vom Bergmann-Krankenhaus über das weitere Vorgehen informiert. Personal aus dem Bergmann-Klinikum und dem Oberlinhaus unterstützt ab sofort die Ärztinnen und Pfleger im St. Josefs-Krankenhaus. „Die stationäre Versorgung der Potsdamer und des Umlands sind gesichert“, betonte die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD).

Was tun, wenn es einen medizinischen Notfall gibt?

Bei einem lebensbedrohlichen medizinischen Notfall ist sofort der Rettungsdienst zu rufen, dieser bringt den Patienten in die nächste verfügbare Notaufnahme. Die anderen Krankenhäuser in der Region haben ihre Kapazitäten heruntergefahren, um freie Betten zu schaffen: 100 Betten stehen in der Oberlin-Reha-Klinik in Bad Belzig bereit, weitere 42 im dortigen Bergmann-Klinikum sowie 150 bis 200 freie Betten im St. Josefs-Krankenhaus und im Babelsberger Oberlinhaus. Gleichzeitig ist das Bergmann ein bedeutendes Schwerpunktkrankenhaus in der Region und laut Ministerin Ursula Nonnemacher „von immenser Bedeutung für die gesundheitliche Versorgung“. Deshalb müsse man die Situation dort möglichst schnell in den Griff bekommen.

Um schneller testen zu können, plant das Klinikum ein eigenes Labor. Wann geht es los?

Das Labor wird bereits seit der vergangenen Woche aufgebaut, berichtete Klinik-Chef Steffen Grebner. „Wir sind gerade dabei, bis Ende der Woche eine eigene PCR-Diagnostik aufzubauen und hoffen, am Montag kommender Woche ausreichend Test-Kits zu haben. Die sind derzeit Mangelware.“ So habe das Klinikum 300 Test-Kits eines amerikanischen Herstellers bestellt, aber wegen einer Ausfuhrbeschränkung nur 75 erhalten. Nun seien andere Tests bestellt worden. „Wir gehen davon aus, in der nächsten Woche starten zu können“, so Grebner. „Momentan sind wir noch auf externe Labore aus Cottbus, Brandenburg und Berlin angewiesen.“

Was bedeutet der Aufnahmestopp für die geplante Aufnahme italienischer Patienten?

Die beatmungspflichtigen, schwerst erkrankten italienischen Corona-Patienten sind noch nicht in Potsdam angekommen. Aber die Stadt hatte sich – ebenso wie Cottbus – bereit erklärt, zwei dieser Patienten aufzunehmen. Oberbürgermeister Schubert erklärte am Mittwoch dazu, dass nach dem Aufnahmestopp im Bergmann nun weitere Absprachen nötig seien. „Ich sehe von Spekulationen ab“, sagte er auf die Frage, ob die Bereitschaft eventuell zurückgezogen werde.

Ist der Fall Potsdam bundesweit einmalig?

Nein. Auch das Klinikum in Wolfsburg hatte vor wenigen Tagen wegen eines Corona-Ausbruchs einen Aufnahmestopp verhängt. Bis auf wenige Ausnahmen nimmt das dortige Krankenhaus keine neuen Patienten mehr auf, diese werden – wie nun auch in Potsdam – auf die umliegenden Krankenhäuser in der Region verteilt.

Von Saskia Kirf