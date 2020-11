Potsdam

Eine Bewohnerin einer Potsdamer Pflegeeinrichtung ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Nach MAZ-Informationen handelt es sich um das Vitanas Senioren Centrum „Am Volkspark“ im Bornstedter Feld. Drei weitere Bewohner sowie zwei Mitarbeiter sind möglicherweise ebenfalls infiziert. Alle 120 Bewohner sowie die 80-köpfige Belegschaft werden am Montag getestet, um sich ein Gesamtbild der Lage zu verschaffen. Das medizinische Personal der Einrichtung bekommt dabei Unterstützung der Diagnostik des Bergmann-Klinikums. Die Ergebnisse der Tests entscheiden darüber, welche Maßnahmen fortan gelten werden. Zunächst wurde ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung verordnet.

Einzelfälle in Gemeinschaftsunterkünften

Aktuell gibt es jeweils einen positiven Corona-Fall in drei Gemeinschaftsunterkünften in Potsdam, wie die Stadt auf MAZ-Nachfrage erklärte. Keine Einrichtung steht dabei komplett unter Quarantäne, da es sich um Einzelfälle handelt, die häuslich isoliert wurden.

Potsdamer Kita-Kind infiziert

Auch bei einem Kind, das eine Potsdamer Kita besucht, ist eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Die Eltern aller 30 Kinder, die Kontakt mit dem infizierten Kind gehabt haben können, sind vom Gesundheitsamt informiert worden. Für diese Kinder sind ebenfalls Abstriche in der kommenden Woche geplant. Zuletzt hatte die Stadt in der Kita Pfiffikus zwei infizierte Mitarbeiterinnen gemeldet.

