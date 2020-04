Potsdamer Volkspark öffnet wieder – mit Einschränkungen

Bornstedter Feld

Nach sechs Wochen coronabedingter Schließung wird der Potsdamer Volkspark am Dienstag, dem 28. April, wieder öffnen. Darüber informierte die Potsdamer Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Schubert: Maßnahmen sind nötig

Die Öffnung wird aber nur unter Einschränkungen stattfinden, so bleiben sämtliche Toiletten –und damit auch Waschmöglichkeiten – sowie die Gastronomie im Park geschlossen, auch die Sportflächen bleiben gesperrt. Potsdams Oberbürgermeister betont in der Mitteilung, dass diese Maßnahmen nötig seien: „Damit geben wir den Potsdamerinnen und Potsdamern einen Teil der Grünanlagen der Landeshauptstadt wieder zur Bewegung und Erholung frei. Dies geht nur mit klaren Regeln. Wir befinden uns noch mitten in der Pandemie. Ich kann daher nur alle auffordern, sich umsichtig zu verhalten und die Hygiene- und Sicherheitsstandards weiterhin zu beachten.“

Sport für Einzelpersonen, also etwas Joggen, sei im Park hingegen erlaubt. Das Eintrittsgeld wird zunächst ausgesetzt, der Park öffnet nur zwischen 9.30 Uhr und 19.30 Uhr, also deutlich kürzer als sonst.

Der Volkspark und die Freundschaftsinsel in der Innenstadt waren seit dem 20. März gesperrt, um die Ausbreitung des Coronavirus in Potsdam zu verlangsamen. „Die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften sowie die Festlegungen zu Personengruppen gelten auch im Volkspark“, heißt es in der Mitteilung. Die Einhaltung der Regelungen werde über die gesamte Öffnungszeit kontrolliert. Über eine Wiedereröffnung der Freundschaftsinsel trifft die Verwaltung keine Aussage.

