Potsdam

Eine Potsdamerin hat sich mit der Omikron-Variante infiziert. Wie die MAZ aus Rathauskreisen erfuhr, handelt es sich um eine Reiserückkehrerin aus Südafrika, die am Flughafen in Frankfurt am Main positiv getestet wurden und sich dort aktuell in Quarantäne befindet.

Ihre Freundin, die dort zunächst negativ getestet wurde und zurück nach Potsdam gereist ist, soll inzwischen ebenfalls positiv auf Corona getestet worden sein. Ob auch sie sich mit der Omikron-Variante infiziert hat, ist offen. Die Sequenzierungsergebnisse stehen nach MAZ-Informationen noch aus. Sie befindet sich in Quarantäne. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) hatten zuerst berichtet.

Omikron-Variante auch in Berlin nachgewiesen

In Berlin sind in der vergangenen Woche die ersten Infektionen mit der Omikron-Variante nachgewiesen worden. Dort ist die Virus-Variante ebenfalls bei zwei Rückkehrern aus Südafrika nachgewiesen worden. Die Omikron-Variante war Ende November erstmals aus Südafrika gemeldet worden, ist inzwischen aber auch in Europa mehrfach nachgewiesen worden.

Wie gefährlich die neue Virus-Mutation werden kann, ist bisher nicht klar. Offenbar verbreitet sie sich deutlich schneller als die aktuell in Deutschland vorherrschende Delta-Variante, es gibt zudem Hinweise, dass Omikron zumindest teilweise der Immunabwehr entgehen kann. Das heißt, dass der Schutz der Impfstoffe und der aufgebaute Impfschutz der Genesenen gegen die Variante schwächer ausfällt könnte als gegen andere Corona-Mutanten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unklar ist, wie sich die neue Variante auf den Schweregrad der Erkrankung auswirkt. Mediziner aus der am meisten betroffenen Provinz in Südafrika berichten, dass es deutlich weniger schwere Verlaufsformen gebe als in den vorangegangenen Virusepidemien.

Von MAZonline/off