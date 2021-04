Potsdam West

Ist das Potsdamer Gesundheitsamt auch nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie seinen Aufgaben nicht gewachsen? Diese Frage stellt zumindest der Potsdamer Stadtverordnete Michél Berlin (Die Linke). Es sei zweifelhaft, schreibt der Politiker in einer Pressemitteilung am Montag, ob das Amt in der Lage sei, „die Ängste und Bedürfnisse der Potsdamer Bevölkerung, serviceorientiert und schnell aufzugreifen“. Er attestiert dem Gesundheitsamt der Stadt Potsdam ein „behördeninternes Problem der Arbeitsorganisation“.

Anlass für Berlins Kritik ist ein MAZ-Artikel vom vergangenen Samstag über den Fall des Babelsbergers Alexander Sudhoff. Wie berichtet, hatte der Vater über die Osterfeiertage vergeblich versucht, das Gesundheitsamt der Stadt zu erreichen, weil seine Tochter Corona-Symptome zeigte. Die Vierjährige hatte in der Woche vor Ostern in ihrer Kita Kontakt zu einer infizierten Person, woraufhin das Gesundheitsamt Quarantäne für das Kind angeordnet hatte. Als das Mädchen am Karfreitag Husten und Halsschmerzen bekam, begann für die Eltern ein Spießrutenlauf durch die Potsdamer Corona-Bürokratie.

Arbeitet das Amt am Wochenende auf Sparflamme?

Die Hotline des Gesundheitsamtes ist für die Familie telefonisch nicht erreichbar, obwohl diese nach Auskunft des Rathauses während der Feiertage besetzt gewesen sein müsste. Beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst heißt es, man führe keine Corona-Tests durch, und in der Kindernotaufnahme des Bergmann-Klinikums rät man den besorgten Eltern zunächst davon ab, mit dem Kind für einen Test vorbeizukommen.

Als eine Klinikärztin im Bergmann schließlich doch noch einen Abstrich bei dem Kind durchführt, darf dieser ohne die Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht zur Auswertung ins Labor. Doch die Behörde ist wiederum nicht erreichbar – nicht einmal für das Krankenhauspersonal. Erst eine Woche nach dem gescheiterten Versuch der Kontaktaufnahme am Karfreitag wird Sudhoffs Tochter getestet. Das Ergebnis: negativ. Der Fall ist kein Einzelfall, wie Recherchen der MAZ belegen. Immer wieder sei das Gesundheitsamt der Stadt an Wochenenden und an Feiertagen schlecht oder gar nicht zu erreichen, wie Betroffene berichten.

Rathaus: Für Verdachtsfälle ist das Gesundheitsamt nicht zuständig

Der konkrete Fall der Familie aus Babelsberg sei bei der Stadtverwaltung nicht bekannt, heißt es auf Nachfrage aus der Pressestelle des Rathauses. „Die Hotline des Gesundheitsamtes war während der Osterfeiertage von 10 bis 14 Uhr besetzt. Darüber hinaus ist das Gesundheitsamt jederzeit per Mail erreichbar“, sagt eine Sprecherin am Freitag. Am Sonntagabend äußert sich das Rathaus erneut zu dem Fall. Die Frage, ob die Corona-Hotline über Ostern besetzt oder nicht besetzt gewesen ist, spielt darin keine Rolle mehr. Vielmehr erklärt der Sprecher, dass das Gesundheitsamt ohnehin nicht der richtige Ansprechpartner für Alexander Sudhoff gewesen wäre. „Sobald jemand Symptome einer möglichen Covid-Infektion hat, ist das Gesundheitsamt nicht zuständig. Da liegt die Verantwortung bei den Hausärzten, respektive den Kinderärzten und somit eben bei der Kassenärztlichen Vereinigung“, heißt es in der Antwort.

Mehr Personal für das Gesundheitsamt?

Diese Aussage bestätigt das Gesundheitsamt am Montag auf erneute Anfrage. „Wenn Symptome bestehen, ist am Wochenende der Ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig. Entweder also die 116 117 oder die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung im St. Josefs-Krankenhaus“, erklärt die Behörde und gibt die Verantwortung an die Kassenärztliche Vereinigung weiter. Deren Bereitschaftsdienst, so heißt es vom Gesundheitsamt, würde regelmäßig „falsche Infos“ an Patienten weitergeben. Die Ärzte im Bereitschaftsdienst seien zum Beispiel zuständig für die Durchführung eines PCR-Tests.

Alexander Sudhoff empfindet die Antwort der Stadtverwaltung schlicht als „Frechheit“. Ihn interessiere das Gerangel um Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in der Bürokratie nicht, sagt er, ihm hätte gereicht, wenn jemand seinen Anruf beantwortet hätte. Er kritisiert, dass es auch in der Pandemie der Verwaltung an Pragmatismus mangelt. „Das Problem ist, dass auf den Ämtern immer noch nach Schema F gearbeitet wird“, sagt er.

Für den Stadtverordneten Michél Berlin braucht es einen anderen Umgang mit eigenen Fehlern beim Potsdamer Gesundheitsamt und vor allem eins: mehr Personal. Er verstehe, dass es mitunter eng werden könne, doch dann müsse die Behörde, wenn auch nur temporär, aufstocken. Etwa mit studentischen Hilfskräften. „Die Pandemie macht auch keine freien Tage“, sagt er.

Von Feliks Todtmann