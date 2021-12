Potsdam

Es ist die vierte Welle der Pandemie – und die vierte Welle, in der Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) versucht, die Landeshauptstadt durch die Krise zu manövrieren. Im Interview spricht er darüber, warum er dieses Mal deutlich seltener vor Kameras tritt, was die größten Fehler in der Pandemie waren und wie schlimm es in Potsdam noch kommen könnte.

Herr Schubert, die vierte Welle rollt mit aller Macht, seit Wochen ist die Katastrophe absehbar, doch der Oberbürgermeister war offenbar abgetaucht. Erst jetzt haben Sie sich mit einem Dringlichkeitsantrag zur Bewältigung der Pandemie zu Wort gemeldet. Warum so spät?

Mike Schubert: Nur weil man nicht in die Öffentlichkeit geht, heißt das nicht, dass man nichts tut. Beispiel Quarantäne-Regelung in den Schulen. Doch als Kommune sind unsere Handlungsmöglichkeiten in dieser Welle kleiner geworden, der Rechtsrahmen ist ein anderer.

Bisher haben wir Sie in dieser Pandemie allerdings nicht als Oberbürgermeister erlebt, der sich an rechtlichen Rahmen abarbeitet, sondern der sagt, was er für nötig hält.

Sicherlich hätte man an der einen oder anderen Stelle früher und laut eine Reaktion einfordern können, vielleicht auch müssen. Aber ich habe einen klaren Rechtsrahmen gesetzt bekommen, der vorgibt, was ich darf und was ich nicht darf. Da kann ich nicht sagen: „Das interessiert mich nicht.“

Strategiewechsel bei Pandemie-Bewältigung in Potsdam

Sie hätten aber Ihre Stimme erheben können.

Wir haben unsere Stimme genutzt – zum Beispiel in den Telefonschalten mit dem Ministerpräsidenten. Ich bin auch – viel stärker als zu Beginn der Pandemie - in den Gremien des Städte- und Gemeindebundes unterwegs. Wir sind als Oberbürgermeister und Landräte heute viel mehr gefragt als noch vor anderthalb Jahren. Gleichzeitig versuchen wir, unsere Schritte in diesem Land möglichst im Gleichklang hinzubekommen, uns nicht öffentlich treiben zu lassen. Die Lage ist schon schwer genug, wenn da auch noch drei Landräte und ein Oberbürgermeister mit unterschiedlichen Positionen in der Öffentlichkeit herumposaunen, dann hilft das am Ende keinem.

Nun haben Sie mit Ihrem jüngsten Dringlichkeitsantrag auf kommunaler Ebene trotzdem eine Art Corona-Offensive auf den Weg gebracht: Sie wollen unter anderem ein dauerhaftes Impfzentrum schaffen und ein externes Corona-Call-Center für Bürger einrichten. Noch mal: Warum so spät?

Wenn Sie sich anschauen, was sonst so im Land passiert, würden mir eher einige sagen: „Du bist zu früh und nicht zu spät.“ Ich will – und das ist ein Strategiewechsel in dieser Pandemie – den Wechsel von der Ausnahmesituation in die Akzeptanz, dass diese Pandemie uns noch eine Weile begleiten wird. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, wir müssen dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die wir für die Pandemiebewältigung abgezogen haben, wieder ihre eigentlichen Aufgaben erfüllen können. Beim Impfen und Testen müssen wir jetzt Strukturen schaffen, die wir in einem halben Jahr nicht wieder abschaffen und dann wieder neu aus dem Boden stampfen müssen. Denn wir werden diese Angebote noch eine Weile brauchen.

Anna Sprockhoff und Saskia Kirf (beide MAZ) im Interview mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in seinem Büro im Rathaus. Quelle: Julius Frick

Aber bis Sie das alles umgesetzt haben, wird es noch Wochen dauern. Ist dann nicht das Schlimmste vorbei?

Das glaube ich nicht. Wir werden zum Beispiel beim Kinderimpfen durchaus noch Strukturen brauchen. Das werden die Kinderärzte allein nicht schaffen. Wir werden auch noch eine Weile nachweisen müssen, mit welchen Virusmutationen wir es eventuell zu tun haben – und dafür brauchen wir entsprechende Analyse-Kapazitäten. Um das zu betreiben, muss das Klinikum neues Personal einstellen. Anderenfalls belasten wir die Strukturen im Krankenhaus weiter und das geht nicht auf Dauer gut.

Trotzdem wäre es gut, wenn es das alles schon gäbe. Wenn ich im Call-Center jemanden erreichen würde, der mir mit meiner Quarantäne weiterhilft. Oder wenn die Impfzentren in Betrieb wären und Impfwillige nicht weggeschickt würden. Haben Sie die Lage unterschätzt?

Nein.

Warum haben wir dann all diese Strukturen noch nicht?

Viele – auch ich – haben gehofft, dass sich genügend Menschen impfen lassen. Heute wissen wir, dass dies nicht so ist und dass wir nicht genau wissen, wie lange die Lage noch dauert. Und wir haben diese Strukturen noch nicht, weil ich bis heute nicht sicher weiß, aus welchen Mitteln die Stadt das allein finanzieren soll.

Aber genau die Frage hätten Sie vor drei Monaten klären können.

Vor drei Monaten hatte ich noch kein Angebot des Landes, Impfstellen finanzieren zu können. Die Impfzentren sind, wenn Sie sich erinnern, vor drei Monaten durch eine klare Festlegung der Landesregierung geschlossen worden. Die Hausärzte sollten das Impfen übernehmen. Auch die Wege der Impfstoffbeschaffung sind damit verändert worden. Wir hatten de facto nur noch die Möglichkeit, Impfstoff für mobile Angebote zu beziehen. Man muss in einer Pandemie-Lage in der Situation agieren und reagieren, in der man gerade ist. Aber sei es drum, ich will nicht zu denen gehören, die im Nachgang sagen: Hätte, wäre, könnte… Wenn irgendjemand in den letzten anderthalb Jahren gewusst hätte, wie sich die Pandemie entwickelt, dann hätte er große Strukturen aufstellen können.

Was Potsdams Oberbürgermeister wirklich wütend macht

Wenn man der Wissenschaft geglaubt hätte, hätte man das auch tun können. Doch statt planvoll vorzusorgen, hat man eben immer nur in der Situation reagiert. Haben Sie sich denn dafür stark gemacht, dass das Impfzentrum offen bleibt?

Wir haben unser Impfzentrum fast als eines der letzten im Land geschlossen.

Das war nicht meine Frage.

Wenn eine Finanzierung ausläuft, kann ich das noch eine Weile selbst schaffen, aber dann ist irgendwann Schluss. Wir haben lange mit eigenen Kräften weitergemacht, aber irgendwann ist das von einer Stadt wie Potsdam nicht mehr zu leisten. Wir sind kein Land. Wir sind nicht Berlin. Auch wenn wir gerne mit der großen Nachbarstadt verglichen oder in einen Topf geworfen werden.

Nun müssen Sie zuschauen, wie regelmäßig Hunderte Impfwillige in Potsdam abgewiesen werden müssen, weil es keine Kapazitäten mehr gibt. Menschen, die sich womöglich einen Tag später infizieren und drei Wochen später im Krankenhaus landen. Macht Sie das nicht wütend?

Wissen Sie, was mich wirklich wütend macht? Dass in den Monaten, in denen die Impfzentren noch geöffnet waren, zu wenige zum Impfen gegangen sind. Deswegen wurden die Impfzentren geschlossen. Das ist nicht in einer Zeit entschieden worden, in der sie überrannt wurden, sondern in einer Situation, in der schlicht niemand mehr ins Impfzentrum gegangen ist. Wir würden heute besser dastehen.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Interview. Quelle: Julius Frick

Hätte man da nicht genau dann mehr auf die Menschen zugehen müssen. Besser für die Impfung werben?

Nein. Man soll sich Asche aufs Haupt streuen, wo es nötig ist. Hier ist das nicht der Fall. Wenn irgendjemand in diesem Land nach mehr als anderthalb Jahren permanenten Medienberichten zum Thema nicht mitbekommen hat, dass man sich impfen lassen, wo man sich impfen lassen kann und dass es wichtig ist, dass man sich impfen lässt, dann muss er in einem anderen Land gewesen sein.

Die Inzidenz in Potsdam liegt bei knapp 500, ab 750 kommt der Lockdown für Ungeimpfte. Wie lange dauert das noch?

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist nichts, bei dem ich mit Hypothesen arbeiten möchte.

Aber es wird soweit kommen.

Auch die Aussage werden Sie nicht von mir hören. Ich wünsche mir, dass wir nicht dahin kommen. Vielleicht gelingt es uns auch, den sinkenden Trend der letzten Tage zu verstetigen.

Sollte die Gastronomie in Potsdam wieder schließen?

Sind Sie für einen kompletten Lockdown, um die Welle zu brechen?

Ich scheue im Gegensatz zu anderen nicht das Wort Lockdown, sondern das Wort „Komplett-Lockdown“. Denn dann muss man die Frage diskutieren: Was heißt komplett? Da müssen wir genau schauen, wie man mit den Schulen umgeht. Da werden wir Wege finden müssen. Im Freizeitbereich kann man den Betrieb deutlich stärker einschränken - wenn man denn den rechtlichen Rahmen dazu hat.

Was heißt das? Gastronomie wieder schließen?

Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir müssen im Restaurantbetrieb vor allem über die Frage von Abständen reden. Wenn man sich derzeit manche Restaurants anschaut, dann sind die Innenräume doch sehr voll.

Schulschließungen in Potsdam? OB hält an Quarantäne-Regel fest

Eine Schulschließung kommt für Sie nicht in Frage?

Nein, das möchte ich weiterhin vermeiden. Ich bleibe bei unserer recht strengen Quarantäne-Linie. Das heißt, ab zwei, spätestens ab drei Fällen schicken wir per Allgemeinverfügung die ganze Klasse in die Absonderung. Das halte ich momentan für den sinnvolleren Weg als den kompletten Lockdown.

Warum gehen wir nicht anders ran und sagen: Kinder erkranken in der Regel nur leicht und je schneller alle einmal infiziert waren, desto schneller sind sie auch immunisiert.

Nein! Eine Durchseuchung zuzulassen in der Hoffnung, das wird schon gut gehen, ist für mich kein Weg. Zumindest solange es ein milderes Mittel gibt: die klassenweise Quarantäne.

Die stellvertretende Chefredakteurin und Potsdamer Lokalchefin Anna Sprockhoff im Gespräch mit OB Mike Schubert. Quelle: Julius Frick

Die hat allerdings andere Folgen. Denn weil Eltern ihre Kinder zuhause in der Quarantäne betreuen müssen, fallen sie als Mitarbeiter in Kitas, Schulen oder Klinikum aus. Klinikum und Kitas haben wegen der Personalnot bereits Alarm geschrillt.

Ich glaube, man muss in der Abwägung Personalmangel verkraften und kann im Übrigen auch Bildungsinhalte aufholen. Die Vermeidung von gesundheitlichen Schädigungen und Long-Covid-Verläufen bei Kindern sind mir da wichtiger.

Erinnerungen an Corona-Ausbruch im Bergmann-Klinikum 2020

Wenn im Krankenhaus jemand nicht versorgt wird, weil kein Personal da ist, hat der im Zweifel auch eine gesundheitliche Schädigung.

Ich glaube, dass wir momentan die Versorgung durchaus noch aufrechterhalten können. Das ist auch die klare Position des Klinikums Ernst von Bergmann. Im Übrigen sind wir da auch wieder beim Leben mit der Lage und dem Reagieren in der Lage. Wenn es schlimmer wird, muss man gegebenenfalls nachjustieren. Es gibt eben nicht die eine Blaupause, die eine komplette Corona-Pandemie durchläuft.

Nun haben wir im Klinikum erneut einen Corona-Ausbruch. Was macht das nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr 2020 mit Ihnen?

Wenn wir von Corona-Fällen im Krankenhaus hören, weckt das in uns allen Erinnerungen an das, was uns vor anderthalb Jahren ereilt hat. Aber ich glaube, dass das Klinikum dieses Mal deutlich besser vorbereitet ist und dass man dieses Mal besser damit umgeht. Und zwar sowohl infektiologisch als auch in der Kommunikation.

Können Sie uns garantieren, dass dieser Ausbruch nicht so endet wie der im Frühjahr 2020 mit Hunderten Infizierten und 47 Toten?

Nach allem, was ich aktuell aus dem Klinikum weiß, ist dieser Ausbruch mit dem aus dem Frühjahr nicht vergleichbar.

Bayerische Verhältnisse und Patienten-Verlegungen auch in Potsdam?

Dennoch fürchtet Klinik-Chef Schmidt auch bei uns bayerische Verhältnisse. Und das heißt, volle Stationen, Patienten müssen ausgeflogen werden. Wird es so kommen?

Wenn wir exponentielles Wachstum der Infektionszahlen in Potsdam haben, gibt es auch bei uns Grenzen des Leistbaren. Und es ist richtig, dass Herr Schmidt als Chef des Krankenhauses sehr deutlich sagt, dass der Weg, auf dem wir uns jetzt befinden, nicht der ist, um die Welle zu brechen.

Werden wir Patienten ausfliegen müssen?

Das werden nach Ansicht der Kliniker die nächsten ein, zwei Wochen zeigen. Und das wird davon abhängen, ob wir den Anstieg gestoppt kriegen.

Von den Verantwortlichen auf Bundesebene wünscht sich OB Mike Schubert (SPD), dass sie den Kommunen ein Stück Handlungsfreiheit zurückgeben. Quelle: Julius Frick

Welche Entscheidungen erwarten Sie sich von den Verantwortlichen in Bund und Land?

Dass sie sich – und damit auch uns als Kommunen – ein Stück der Handlungsfreiheit zurückgeben, die sie sich mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes gerade genommen haben.

254 Tote bisher in Potsdam. Wenn wir den Modellrechnungen folgen, haben wir in sechs Wochen doppelt so viele Tote. Wird es eine Form des Gedenkens geben?

Es wird wichtig sein, zu gedenken, damit diese Zeit nicht in Vergessenheit gerät. Und damit sich Gesellschaft mit dem auseinandersetzen kann, was in dieser Pandemie mit uns passiert ist. Wie gelingt es uns, wieder ein paar allgemeinverbindliche Grundsätze miteinander zu vereinbaren oder gegenseitiges Vertrauen aufzubauen? Und da geht es nicht um Vertrauen zwischen Politik und Bürgern. Dafür muss man nur mal in die Familien reinschauen. Da geht der Riss bis in Ehen, wo der eine Partner sagt, ich lasse mich impfen und der andere nicht. Die haben im Zweifel dieselben Informationsquellen, kommen aber trotzdem zu anderen Schlüssen und entscheiden sich dann individuell.

Was der OB zu Weihnachten in Potsdam erwartet

Politik könnte mit Hilfe der Wissenschaft entscheiden – gegebenenfalls auch gegen die Individualität und für das Gemeinwohl. Beispiel Impfpflicht.

Politik hat die Aufgabe, nicht nur nach Wissenschaft zu entscheiden. Am Ende bin ich von Bürgerinnen und Bürgern gewählt, und wenn alle sagen, geh links lang, kann ich nicht sagen, das ist mir egal, ich geh trotzdem rechts rum. Dann verliere ich als Oberbürgermeister meine Legitimität. Wir müssen darauf achten, dass wir bei den von uns erlassenen Maßnahmen auch den Großteil der Bevölkerung mitnehmen. Und das ist bisher der Fall.

Das heißt, wenn am Ende Patienten ausgeflogen werden müssen oder sterben, ist die Bevölkerung auch ein Stück weit selbst schuld?

Am Ende des Tages geht es nicht nur um die Frage Ausfliegen oder nicht. Das ist mir zu populistisch zugespitzt. Wenn es nur diese eine Frage gibt, dann gibt es nur eine Wahrheit. Aber dann müssen wir auch nicht mehr über die Frage reden, ob wir Schulen offen lassen. Dann kann ich das Land komplett dicht machen – muss dann aber auch alle anderen Kollateralschäden in Kauf nehmen. Wir wissen, dass das die reine Lehre ist, die aber erstens nicht funktioniert und zweitens auch im Interessensausgleich nicht die richtige ist. Sonst sind wir in Gesellschaftsformen, die ich mir nicht wünsche. Und damit stehen wir vor der schwierigen Entscheidung der Kompromisssuche, vor der die Politik am Ende immer steht.

Haben Sie damit gerechnet, dass Weihnachten 2021 noch schlimmer wird als 2020?

Ich habe zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Jahr für mich nicht mehr erwartet, dass das Weihnachten 2021 so fröhlich wird wie das, was ich 2019 erlebt habe. Doch ich bin hoffnungsvoll, dass wir 2022 ein besseres Jahr erleben.

Von Anna Sprockhoff und Saskia Kirf