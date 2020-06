Corona-Prämie: Mitarbeiter von OB Mike Schubert enttäuscht

Potsdam

Rund drei Wochen sind vergangen, seit sich die Mitarbeitervertreter der christlichen Kliniken Potsdam (CKP) in einem Brief an Potsdams Stadtverordnete und Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) Luft gemacht haben.

Ihr Anliegen ist unverändert: eine Corona-Prämie über 500 Euro für die rund 1200 Mitarbeiter, wie sie ihre Kollegen im Ernst-von-Bergmann-Klinikum bekommen.

Darüber, dass ihr Wunsch nach Gleichbehandlung und Gerechtigkeit von Ärzten, Pflegern und Therapeuten richtig ist, sind sich Andreas Vogt vom St. Josefs-Krankenhaus und Katrin Ball vom Zentrum für Altersmedizin am Mittwoch unverändert einig.

Corona-Prämie aus Landesmitteln nicht möglich

Beide sind zufrieden mit den Reaktionen, die das Schreiben hervorgerufen hat. Am 28. Mai waren sie bei Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eingeladen, der sie die enorme Arbeitsbelastung der Mitarbeiter darlegten.

Diese hatten vom 1. April bis vergangene Woche die komplette Patientenversorgung gestemmt, da das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum aufgrund von Corona-Fällen abgeriegelt war.

„Sie zeigte sich betroffen und sagte uns, dass die Corona-Prämie nicht aus Landesmitteln finanziert werden kann“, berichtet Andreas Vogt, der Krankenpfleger im Josefs-Krankenhaus ist. „Sie versprach aber, persönlich vorbeizukommen und den Mitarbeitern für die herausragende Arbeit in den vergangenen Wochen zu danken.“

Aktuelle Neuigkeiten zur Corona-Prämie haben die Mitarbeitervertreter meist aus den Medien entnommen. Sie wünschen sich das direkte und offene Gespräch - vor allem mit Potsdams OB Mike Schubert. Quelle: Fabian Lamster

„Haben wir für einen 4,50-Euro-Gutschein über Wochen Überstunden gemacht?“

Eine Geste, die sich die Mitarbeitervertreter auch von Potsdams Oberbürgermeister gewünscht hätten. Dass Schubert bis Mittwoch nicht ein einziges Mal persönlich den Kontakt mit ihnen gesucht hat, enttäuscht sie. „Unser Wunsch mit dem offenen Brief war es, mit ihm vernünftig ins Gespräch zu kommen und zu bleiben“, schildert Katrin Ball vom Zentrum für Altersmedizin.

Auch über Schuberts Vorschlag, den Mitarbeitern des Klinikverbunds Gutscheine für Bäder, Museen, Hans-Otto-Theater und Nikolaisaal als Wertschätzung auszustellen, hätten sie nur aus den Medien erfahren.

Ein Vorschlag, über den sich die Mitarbeiter nicht so recht freuen konnten. Reaktionen wie „Dafür haben wir über Wochen Überstunden gemacht? Damit wir einen Bad-Gutschein von 4,50 Euro bekommen?“ machen die Runde.

OB Schubert bezieht Stellung in SVV In der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch äußerte sich Potsdams OB auch zur Corona-Prämie und der Wertschätzung von Mitarbeitern in der Medizin Er verwies darauf, dass es „nicht Aufgabe der Krankenhäuser allein sein [kann], die Mitarbeiter für den Mehraufwand in einer nationalen Pandemie-Situation angemessen zu vergüten“. Es könne „erst recht nicht vom guten Willen oder den finanziellen Möglichkeiten des Krankenhauseigentümers abhängen, ob eine Klinik den Mitarbeitenden für die Mehrarbeit eine Prämie zahlen kann“, sagte der OB weiter. Für den 47-Jährigen habe die Corona-Pandemie gezeigt, „dass wir kontinuierlich eine bessere finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser brauchen.“

Privatspende für Klinikverbund mit Licht und Schatten

„Wir wollen auf keinen Fall, dass sich die Fronten in irgendeiner Form verhärten, sondern nur ein offenes Gespräch darüber, was die Stadt Potsdam als Anerkennung für unsere Mitarbeiter tun kann, die über Wochen die Patientenversorgung bewerkstelligt haben“, sagt Andreas Vogt.

Umso erfreuter war er, als vergangene Woche eine Privatinitiative 21.000 Euro an das St. Josefs-Krankenhaus für die Arbeit in der Corona-Zeit gespendet hat, die jedem Mitarbeiter ein kostenloses Mittagessen ermöglicht. „Natürlich haben sich die Mitarbeiter gefreut. Aber macht es das nicht umso beschämender für die Stadt, dass Private uns etwas spenden und von der Verwaltung überhaupt nichts kommt?“, fragt Andreas Vogt.

Während sich die Potsdamer CDU-Fraktion für die Corona-Prämie engagiert und mit den Mitarbeitervertretern ins Gespräch gekommen ist, steht ein Gespräch mit Oberbürgermeister Mike Schubert noch aus. Quelle: Fabian Lamster

Allerdings sorgt die Spende im Klinikverbund nicht nur für Freude. Schließlich ging der Betrag ausschließlich ans Josefs-Krankenhaus.

Eine solidarische Teilung von 7000 Euro je CKP-Einrichtung sei bisher nicht erfolgt. „Die Mitarbeiter der Oberlinklinik und des Zentrums für Altersmedizin hätten sich genauso über ein Mittagessen gefreut und waren natürlich enttäuscht, dass die Spende nur den Mitarbeitern im St. Josefs-Krankenhaus zu Gute kommt“, sagt Katrin Ball.

CDU-Fraktion macht sich für Corona-Prämie stark

Dankesworte? Gutscheine? Oder doch eine Vergütung? Die Diskussion um die Corona-Prämie hält auch Wochen nach dem offenen Brief der christlichen Kliniken Potsdam an.

Auch die Potsdamer CDU-Fraktion um Götz Friederich und Anna Lüdcke, mit denen sich die Mitarbeitervertreter am Dienstag ausgetauscht haben, wollen sich weiter für eine Corona-Prämie stark machen. „Wir gönnen das Geld jedem Mitarbeiter des Ernst von Bergmann-Klinikums. Aber die Ungleichbehandlung der Leistungen unserer Mitarbeiter wollen und können wir so nicht stehen lassen“, sagt Andreas Vogt.

