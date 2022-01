Vierte Welle in Potsdam - Corona-Protest in Potsdam: Gegen-Demonstranten in der Überzahl

Erneut sind am Montag in Potsdam rund 200 Impfgegner und mehr als 300 Gegen-Demonstranten auf die Straße gegangen. Ein Zusammentreffen der beiden Gruppen verhinderte die Polizei.