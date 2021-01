Teltower Vorstadt

Der Distanzunterricht fordert alle – die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern. Bianca Woitzek (34) wohnt mit ihren zwei Kindern in der Teltower Vorstadt. Ihr neunjähriger Sohn geht in die vierte Klasse, der Zweijährige geht in die Kita. Beide bekommen derzeit eine Notbetreuung, weil Bianca Woitzek alleinerziehend ist. Sie ist Übersetzerin und kümmert sich um Verträge in einem Unternehmen der Energiewirtschaft.

Ihren kleinen Sohn hat sie seit Samstag nicht sehen können

Der Alltag war für die Familie schon unter diesen Voraussetzungen eine stetige Herausforderung. Doch am vergangenen Samstag kam eine weitere Belastung hinzu: ein Arbeitskollege der Mutter wurde positiv auf Corona getestet. Als Kontaktperson kam sie in Quarantäne. Ihren kleinen Sohn hat sie seitdem nicht gesehen – er wird vorerst vom Vater betreut, damit sie sich auf das unerwartete Homeschooling und das Homeoffice konzentrieren kann. Für die MAZ hat Bianca Woitzek ein Protokoll über ihren Alltag geführt:

7 Uhr Als ich aufstehe, ist mein Sohn schon wach und liest im Bett Comics. Es ist aktuell eine außergewöhnliche Situation. Normalerweise muss ich arbeiten gehen und meine Kinder gehen in die Notbetreuung. Aber jetzt bin ich in Quarantäne, da mein Kollege am Coronavirus erkrankt ist. Daher ist auch mein ältester Sohn mit mir zu Hause. Ich arbeite also im Homeoffice – sieben Stunden täglich – und mein Sohn muss sich auf’s Homeschooling einstellen.

7.40 Uhr Ich starte den PC, um meine E-Mails zu checken. Parallel überblicke ich den Wochenplan für Mathe, den ich über die Schulcloud heruntergeladen habe, und gebe meinem Sohn die ersten Aufgaben, damit er sich „warm rechnet“. Er isst erst mal Frühstück – ausnahmsweise bei mir im Wohnzimmer, wo mein Schreibtisch steht.

8.10 Uhr Das Homeschooling beginnt. Mein Sohn fängt an, seine Aufgaben zu erledigen. Besonders lange hält die Ausdauer nicht an.

8.40 Uhr Ich werde das erste Mal bei meiner Arbeit unterbrochen: „Mama, kannst du mir hier mal kurz helfen?“ Es geht um eine dreifache schriftliche Subtraktion, die in zwei Schritte unterteilt werden soll. Nach einer kurzen Erklärung: „Achsooo! Ok, danke, Mama!“

9.20 Uhr Es klingelt an der Tür, während ich mit dem Gesundheitsamt am Telefon bin. Mein Sohn holt seine Schulaufgaben aus dem Briefkasten, die der Opa vor der Spätschicht von der Schule abgeholt hat. Der bestellte Drucker wurde immer noch nicht geliefert und seine Klassenlehrerin hat ihm die Aufgaben ausgedruckt.

9.46 Uhr Nach einer guten Stunde, die ich störungsfrei arbeiten konnte, kommt mein Sohn wieder ins Wohnzimmer. Er habe Kopfschmerzen und bräuchte dringend eine Pause. So viel würde er ja in der Schule nicht machen. Ich muss lachen. Er dreht allerdings nach einer Minute wieder ab ins Kinderzimmer und arbeitet weiter. Nun widmet er sich einigen Deutschaufgaben.

10.20 Uhr Mein Sohn berichtet mir, dass er nun beschlossen habe, für heute nichts mehr für die Schule zu machen. Die bearbeiteten Aufgaben müssten ja nun wirklich ausreichend sein. Jetzt kommt er im Fünf-Minuten-Takt und nimmt sich mein Handy, um all seine Arbeitsergebnisse abzufotografieren, denn sie müssen ja in die Schulcloud hochgeladen werden. Danach verschwindet er in seinem Zimmer und beschäftigt sich selbst. Ich kann vorerst in Ruhe weiter arbeiten.

11.15 Uhr Mein Sohn nimmt sich mein Handy, um mit einer Mitschülerin zu telefonieren.

12.40 Uhr Nachdem ich meine Mittagspause beendet habe, kommt mein Sohn zu mir und hampelt auf dem Sessel herum. Es sieht aus wie Übungen im Bodenturnen. Ihm ist langweilig und er isst Schokolade. Auf Nachfrage zeigt er mir seine Lernpläne, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann, was er schon erledigt hat. Wir besprechen, was er heute noch zu tun hat: die Nachbarländer Deutschlands mit ihren Hauptstädten und ein kleines Wintergedicht in Englisch auswendig lernen. Er liest es sich durch, während ich weiter arbeite.

13.50 Uhr Mein Sohn kann sich nicht mehr konzentrieren und hört ein „Die drei ???“-Hörspiel mit Kopfhörern, um mich nicht zu stören.

15 Uhr Er fragt mich, wann ich mit meiner Arbeit endlich fertig bin. Noch eine halbe Stunde! Die letzten Minuten sind zäh wie Kaugummi. Wir besprechen nebenher, wie die nächsten beiden Tage ablaufen, da ich übermorgen zum Coronatestzentrum muss und er am nächsten Tag vormittags eine einstündige Videokonferenz hat. Wir haben aber nur einen Laptop.

15.30 Uhr Ich logge mich am PC aus. Die abfotografierten Arbeitsergebnisse noch in die richtige Position zu drehen, über das Datenkabel vom Handy auf den PC zu ziehen, die Dateien umzubenennen und auf der Schulcloud hochzuladen und abzuspeichern dauert noch einmal gute 25 Minuten. Was für ein Aufwand! Wobei doch der technische Fortschritt allen Erleichterung und Zeitersparnis bescheren sollte. Die Schuldirektorin hatte beim letzten Elternabend in der Turnhalle im September dafür geworben, als wäre es die bahnbrechende Lösung. Während ich uns einen Tee koche, beantwortet mein Sohn am Laptop noch ein Lesequiz und dann setzen wir uns warm angezogen mit Decken auf den Balkon. Mein Sohn hört mit Kopfhörern wieder ein Hörspiel und ich telefoniere mit meiner Kollegin.

Bianca Woitzek ihren zwei Kindern – aufgenommen lange vor der Quarantäne-Anweisung im Dezember. Quelle: Rainer Schüler

Das Fazit der Mutter: „Ich bin zufrieden mit dem Tag und meinem heute äußerst kooperativen Kind, denn ich habe im ersten Lockdown elf Wochen Homeschooling durchgemacht: als Mutter, Lehrerin, Entertainerin, Köchin und Seelsorgerin. Mit Wutausbrüchen meines lernfrustrierten Sohns, der seine Freunde und seine Fußballmannschaft vermisst hat, der es irgendwann leid war, jeden Tag mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder im Wald spazieren zu gehen und ruhig sein zu müssen, wenn dieser Mittagschlaf halten musste, und der nach kurzer Zeit sagte: „Ich würde so gerne wieder in die Schule gehen!“

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer für Bianca Woitzek. Sie hat mittlerweile einen negativen Corona-Befund. Am Mittwoch endet die Quarantäne. Ihr älterer Sohn kann dann wieder in der Notbetreuung seine Aufgaben erledigen – und sie selbst wird erstmals nach zwölf Tagen wieder ihren kleinen Sohn umarmen.

Von Peter Degener