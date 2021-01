Potsdam

Der Corona-Lockdown bedroht Existenzen. Wohin wende ich mich, wenn mir etwa Wohnungslosigkeit droht? Wohin, wenn ich Miete oder Strom nicht zahlen kann? Erste Adresse: das Rathaus.

Bei der Stadtverwaltung ist der Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration für solche Fragen zuständig. Und von dort wurde nun versichert: Auch im Lockdown sei man „weiterhin in dringenden Notlagen, zum Beispiel bei drohender Obdachlosigkeit oder der Aufnahme Geflüchteter, in den Verwaltungsräumen Behlertstraße 3a Haus M/N erreichbar“. Allerdings kann man derzeit dort nicht jederzeit einfach hineinspazieren, sondern es muss eine Notlage vorliegen.

Unterschlupf für Obdachlose

Menschen, die einen Übernachtungsplatz suchen, können sich von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr in der Behörde melden. Außerhalb dieser Zeiten stehen die Notbetten im Wohnheim Lerchensteig 55 zur Verfügung. Wer die Arbeitsgruppe Unterbringung für dringende Anliegen erreichen will – etwa wenn es um die Aufnahme in Wohnungslosen- und Flüchtlingseinrichtungen geht – kann sie telefonisch unter 0331/2 89 24 48 und per Mail an unterbringung@rathaus.potsdam.de erreichen.

Hilfe bei Mietschulden oder Kündigung

Vor allem wenn Rechnungen etwa für Strom oder Heizung sowie die Miete nicht oder nicht mehr voll bezahlt werden können, ist die Arbeitsgruppe Wohnungsnotfallhilfe die richtige Ansprechpartnerin. Dies gilt auch für Wohnungskündigungen und Zwangsräumungen. Erreichbar sind die Mitarbeiter am besten telefonisch unter 0331/2 89 22 20 und per Mail an wohnungsnotfallhilfe@rathaus.potsdam.de.

Ich will Wohngeld beantragen

Die meisten anderen Themen des Fachbereichs können auch ohne persönlichen Besuch behandelt werden – pandemiebedingt ist der Zutritt daher nicht gestattet. Online kann man Dienstleistungen nachlesen oder Unterlagen per Post schicken an: an Landeshauptstadt Potsdam, Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration, Friedrich-Ebert-Straße 79-81, 14467 Potsdam.

Wer Unterstützung für die Mietzahlung braucht, kann unter bestimmten Bedingungen Wohngeld beantragen. Dazu soll man aber bitte nicht in die Behörde kommen, sondern es reicht die Nachfrage per Telefon unter 0331/289-3907 – montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr. Außerdem ist die Wohngeldstelle per Mail an wohngeld@rathaus.potsdam.de erreichbar. Die Post-Adresse lautet

Hilfe bei Betriebskostenabrechnungen

Die Arbeitsgruppen Wohnungsaufsicht und Wohnungsvermittlung sind für Anliegen rund um die Prüfung von Betriebskostenabrechnungen, zum Mietspiegel, zur Beantragung eines Wohnberechtigungsscheins sowie zur Benennung und zur Prüfung von Wohnungsangeboten montags bis donnerstags telefonisch von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr unter 0331/289-2694 und darüber hinaus unter wohnungswesen@rathaus.potsdam.de erreichbar.

Förderung von Wohnprojekten

Auch wenn sich Menschen für Nachbarschafts- und Begegnungshäuser zusammen finden, sollte das Thema nicht vor Ort in der Behörde behandelt werden. Gleiches gilt für Anfragen zum Integrationsbudget. Die Kontakte dazu finden sich auf der Internetseite des Fachbereichs.

