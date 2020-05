Potsdam

Auch Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie drehen sich noch immer viele Nachrichten um die Krise und ihre Folgen. Doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Coronavirus : Ketten-Quarantäne frustriert Potsdamer Familien

Zahra L. und ihre Familie auf dem Balkon ihrer Wohnung – mehr Freiheit ist gerade nicht erlaubt Quelle: Varvara Smirnova

Verwirrung, Verzweiflung und Wut: Während es Papa wieder freisteht rauszugehen, müssen die Potsdamerin Zahra L. (33) und ihre geistig behinderte Tochter Mira (8) als Kontaktpersonen ersten Grades weiter in der Plattenbauwohnung in Corona-Quarantäne ausharren. Gerade einmal die Hälfte der vom Gesundheitsamt angeordneten vier Wochen Isolation ist geschafft. Doch wie streng muss die Quarantäne in dieser Krise sein? Und wann wird aus Vorsicht Quälerei? Fragen, auf die man in den unterschiedlichen Gesundheitsämtern des Landes derzeit unterschiedliche Antworten findet. Nachdem die MAZ über den Fall von Zahra L. berichtet hatte, haben sich weitere Betroffene gemeldet und die besondere Härte der Auflagen beklagt. Das Potsdamer Gesundheitsamt selbst bestätigt auf MAZ-Anfrage, als Corona-Hotspot des Landes einen vergleichsweise „harten Weg“ zu gehen. „Und ja“, heißt es, „uns ist bekannt, dass andere Kommunen diese Dinge anders regeln.“

Coronavirus : Zahl der Neuinfektionen in Potsdam leicht gestiegen

Dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam sind in den vergangenen 24 Stunden fünf neue mit dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet worden. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht angestiegen: Zuvor waren vier Tage in Folge drei oder weniger Neuinfektionen registriert worden.

Corona-Krise in Potsdam : Hans-Otto-Theater geht in die Kurzarbeit

Das Hans-Otto-Theater als größte Potsdamer Kultureinrichtung schickt das Gros seiner Mitarbeiter nach dem Corona geschuldeten Abbruch der Spielzeit in Kurzarbeit. Das hat Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Dienstag im Kulturausschuss bekannt gegeben. Zeitgleich bereiten mit dem Naturkunde- und dem Potsdam-Museum die ersten kommunalen Kultureinrichtungen ihre Wiedereröffnung vor.

Corona-Angst im Oberlinhaus: Land billigt Sonderweg

Nachdem sich das Oberlinhaus mit Brandbriefen an Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst und Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) sowie an Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gewendet hat, lenkt das Land ein. Laut einer Sprecherin des Oberlinhauses habe sich das Bildungsministerium beim Leiter der Oberlinschule gemeldet.

Holpriger Weg zum Führerschein : Fahren lernen in der Krise

Paulina Straus, Fahrschülerin Quelle: privat

Die 18-jährige Potsdamerin Paulina Strauss macht gerade ihren Führerschein. Sie braucht ihn für einen angepeilten Studiengang. „Mit der Theorie bin ich schon längst durch, ich hatte auch schon einige Praxisstunden, vor anderthalb Monaten hätte ich mit den Sonderfahrten anfangen sollen.“ Nun bleibt ihr nichts anderes, als abzuwarten. „Dass ich die Theorie schon hinter mir habe, ist natürlich ein Vorteil. Die Schüler, die ihre theoretischen Prüfungen gerade nicht absolvieren können, haben mehr nachzuholen“, erzählt Paulina. Anders als sie stehen viele Fahrschüler noch ganz am Anfang ihrer Fahrausbildung. Seit kurzer Zeit ist die praktische Ausbildung auf dem Motorrad wieder möglich, auch Konsultationen und theoretische Vorprüfungen dürfen die Fahrschulen in Brandenburg unter Einhaltung vom Sicherheitsabstand mit Mund- und Nasenbedeckung wieder anbieten.

Potsdams Oberbürgermeister: Finanzhilfen für Gastronomen wegen Corona nötig

Die Potsdamer FDP fordert die „möglichst schnelle, schrittweise Öffnung der Restaurants, Cafés und sonstigen Gastronomiebetriebe“. Dafür müsse sich der Oberbürgermeister einsetzen, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag an die Stadtverordnetenversammlung, die am Mittwoch tagt. Die Stadtspitze war bereits aktiv: mit einem Appell an die Landesregierung. In einem Brief hat er Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) für Klarheit in den kommenden Wochen für Gastronomen geworben. „Die Betriebe bangen um ihre wirtschaftliche Existenz“, schreibt Schubert an Woidke, „eines ihrer zentralen Anliegen ist es, Klarheit über einen Zeitplan für eine Wiederöffnung ihrer Betriebe zu erlangen.“

Eröffnung nach Corona-Pause: So regelt das Museum Barberini den Sicherheitsabstand

Vorbereitung auf die Wiedereröffnung im Barberini. Quelle: Detlev Scheerbarth

„Orte“ lautet der Untertitel der grandiosen Claude-Monet-Ausstellung in Potsdam. In den letzten acht Wochen war das Museum Barberini aber ein Unort. Wegen der Corona-Viren dösten die Leihgaben in abgedunkelten Räumen vor sich hin, ohne dass sie ein Mensch zu Gesicht bekam. Gerade für luftige, sonnendurchflutete Landschaftsimpressionen die Höchststrafe.„Es hat uns in der Seele wehgetan, die Bilder nicht zeigen zu dürfen“, sagt Dorothee Entrup. Normalerweise ist sie für die pädagogische Vermittlung zuständig, doch nun war es ihre Aufgabe, die Wiedereröffnung der Monet-Retrospektive vorzubereiten. Ab Mittwoch (6. Mai) sind die Gemälde wieder zugänglich. Doch unter welchen Bedingungen?

Tarifinitiative für Klinikums-Konzern

Unmittelbar vor dem für Mittwoch angekündigten Stadtverordnetenbeschluss zur Tarifangleichung für das nichtärztliche Personal im Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ kündigen SPD-Politiker vergleichbare Schritte für weitere Gesellschaften des Potsdamer Klinikums-Konzerns an. Der Potsdamer Landtagsabgeordnete und SPD-Fraktionschef Daniel Keller Daniel sprach von einem „deutlichen Signal nach ganz Brandenburg, hin zur fairen Bezahlung von Beschäftigten in Kliniken in öffentlicher Trägerschaft“.

Von MAZonline/off