Potsdam

Bandenburg verschärft die Corona-Maßnahmen– und will die 2G-Regel nun in Teilen des öffentlichen Lebens zur Pflicht machen. Nur, wer genesen oder geimpft ist, soll künftig Diskotheken, Klubs und Festivals besuchen dürfen. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr. Ob diese Regelung auch für Restaurants, Kinos und Theater gelten soll, wird noch diskutiert. Bisher konnten Wirte und Veranstalter freiwillig auf 2G setzen – und im Gegenzug mehr Gäste reinlassen und mehr Freiheiten zulassen. Offiziell angemeldet haben das in Potsdam laut Rathaus 92 Gastronomie-Betriebe und Kulturveranstalter. Doch was hält die Szene davon, wenn 2G nun zur Pflicht wird?

92 Gastronomen und Veranstalter in Potsdam setzen bereits auf 2G-Regel

Bereits jetzt gilt bei eigenen Veranstaltungen des Nikolaisaals für erwachsene Gäste die 2G-Regel – diese Entscheidung fiel aufgrund einer Besucherbefragung von 2000 Gästen Familienveranstaltungen sind derzeit noch 3G. Mieter des Nikolaisaals können aus allen aktuellen Optionen wählen.

2G für Erwachsene habe sich als ein gutes Veranstaltungsformat erwiesen, sagt Geschäftsführerin Heike Bohmann auf MAZ-Nachfrage: „Wir haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht, weil man sich nach der 2G-Kontrolle wieder frei bewegen kann. Es können Pausen gemacht werden während der Konzerte und es gibt wieder das Catering im Foyer. Es ist fast schon eine euphorische Stimmung, weil es beinahe wieder wie früher ist.“

Waschhaus-Chef Mathias Paselk: „2G die einzig gangbare Option“

Bei der generellen Einführung der 2G-Regelung würden natürlich auch die Familienveranstaltungen auf dieser Basis stattfinden. Aber: „Ich kenne die Impfquote der Teenies nicht. Das wäre für uns auch spannend zu wissen, wie die aussieht“, so Bohmann, die sich große Sorgen darüber macht, dass die jungen Menschen ausgeschlossen werden könnten.

Mathias Paselk, der Geschäftsführer des Kulturbetriebs Waschhaus, hat eine klare Haltung: „2G ist die einzig gangbare Option. Durch diese Regel wird ein einigermaßen funktionierender Kultur- und Veranstaltungsbetrieb möglich. 2G ist für unsere Planungssicherheit elementar wichtig.“

Seit Oktober hat es schon einige Partys unter 2G-Bedingungen im Waschhaus gegeben. „Man hätte auch den DJ-Battle mit dem Oberbürgermeister zweifellos durchführen können“, ist sich Paselk sicher. Nach öffentlicher Kritik an der Veranstaltung angesichts rasant steigender Infektionszahlen hatte OB Mike Schubert (SPD) seine Teilnahme abgesagt. Paselk ärgert sich darüber, da das der Kulturszene „als solidarischer Akt der Politik“ gut getan hätte.

Warteschlange am Waschhaus Potsdam im Herbst 2021 bei einer Veranstaltung mit Einlass nach 2G-Regelung. Quelle: privat

Die Durchführung von 2G-Veranstaltungen ist laut Waschhaus-Chef allerdings auch „eine Herausforderung für das Einlassprozedere“. Besucher stehen deutlich länger in der Schlange, weil Ausweis und Impf-Nachweis auf Übereinstimmung überprüft werden. Dazu kommen der Scan oder Zettel zur Kontaktverfolgung, ein Einlassbändchen und der „Muttizettel“ für Minderjährige. „Das ist ein Eincheckverfahren, das deutlich anstrengender ist als am Flughafen“, sagt Paselk. Der Erfolg gibt ihm aber womöglich Recht: Er habe im Nachgang nur von einer einzigen Infektion im Rahmen einer Semesteranfangsparty erfahren.

Vanessa Pohle scannt im Thalia-Kino beim Einlass nicht nur das Ticket. Sie kontrolliert auch, ob die Besucher die 3G-Regel einhalten. Quelle: Julius Frick

Was passiert mit ungeimpften Mitarbeitern bei 2G-Pflicht?

Im Thalia-Kino Babelsberg stellt die stellvertretende Geschäftsführerin Daniela Zuklic auf Anfrage vor allem ein bislang ungelöstes Problem in den Raum: „Ich habe große Bauchschmerzen, was das arbeitsrechtlich bedeutet. Die 2G-Regelung erstreckt sich doch auf die Beschäftigten. Ich als Arbeitgeber hab nicht verstanden, wie ich das umsetzen soll, wenn ich meine Mitarbeiter nicht fragen darf, welchen Impfstatus sie haben“, so Zuklic. Wenn 2G Pflicht werde, müsse man ihr als Unternehmerin einen schnellen Weg aufzeigen, „wie ich mit ungeimpften Mitarbeitern umgehen soll, ohne sie bezahlt freizustellen“.

Schlösserstiftung fordert klare Regelung für Belegschaft

Dieses Problem treibt auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) um, in deren Museumsschlössern der Besuch durch Zeitfenster und Abstandsgebote zwar limitiert ist, aber ansonsten nur eine Maskenpflicht herrscht und keine Schnelltests nötig sind. „Es heißt: Wer 2G verlangt, muss selbst 2G gewährleisten. Die Frage des Corona-Status der Belegschaften bedarf also einer Klärung“, sagt SPSG-Sprecher Frank Kallensee.

Potsdamer Gastronom René Dost: „Wir setzen um, was Gesetz ist“

In den Lokalen und Cafés von René „Redo“ Dost gelten derzeit 3G und generell die Devise „Details regelt die jeweils gültige Corona-Eindämmungsverordnung“. Dost versteht sich als „Gastronom aus Leidenschaft“ und wirtschaftlich denkender Mensch und muss rückblickend als Unternehmer gelten, der nicht meckert, sondern – im Rahmen der Corona-begrenzten Möglichkeiten – einfach macht. Umso bemerkenswerter ist sein aktuelles Statement: 2G an sich sei zwar nicht unbedingt ein Nachteil – aber ein zermürbendes Signal, wieder durch einen schweren Corona-Winter gehen zu müssen, der womöglich noch weitere Beschränkungen mit sich bringt. Großer Unterschied zu den vorausgegangenen Pandemiewellen: Staatliche Hilfen erwartet Dost für die nächste Corona-Runde nicht, dafür ein Wirtschaftssterben im kommenden Jahr. Und: Der während der Pandemie geschrumpfte Pool an verfügbaren Arbeitskräften für die Gastronomie werde nun wohl noch einmal kleiner.

„Wir setzen um, was Gesetz ist“, sagt René Dost. „Kommt 2G, dann setze ich mit meinen Leuten 2G um – was sonst? Es lohnt nicht, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Das raubt nur Energie. Und die ist so langsam bei uns allen aufgebraucht.“

Unscheinbar setzte von Anfang an auf 2G

Ein Vorreiter der 2G-Regelung in Brandenburg war Erik Helbl, Inhaber der Unscheinbar. Schon Ende August hat er nur noch Geimpfte und Genesene in seinen Laden gelassen, damit er ohne Abstände auch drinnen eine volle Auslastung im Herbst und Winter gewährleisten kann. Er habe zwar heftige Reaktionen auf seine Entscheidung bekommen, „im Alltag mit den Gästen aber nie Probleme gehabt“. Das Mitarbeiterproblem stellt sich bei ihm nicht: „Ich hab das Glück im engen Austausch mit meinen Mitarbeitern zu stehen und weiß, dass sie alle geimpft sind. Das ist für uns aber auch gar keine Frage, denn wir arbeiten in einer exponierten Situation.“

Von Peter Degener, Ildiko Röd, Martin Müller und Nadine Fabian