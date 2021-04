Potsdam

Das Land gibt die Richtung vor, die Landeshauptstadt folgt – allerdings mit Bedenken. Nachdem Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagabend angekündigt hat, die weiterführenden Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen nach den Osterferien wieder in den Distanzunterricht zu schicken, meldet sich Potsdams Oberbürgermeister zu Wort. „Wenn sich die Zahlen so schnell wie nach Weihnachten entwickeln, werden die Maßnahmen leider nicht ausreichen, um die dritte Welle zu stoppen“, sagte Mike Schubert (SPD) unmittelbar nach Woidkes Verkündung.

Potsdam hat in Corona-Fragen schon öfter Sonderweg eingeschlagen

Was das für Potsdam genau bedeutet, ließ Schubert offen. Die Landeshauptstadt wird also zunächst der Anordnung des Landes folgen, wonach die Grundschulen mit dem Unterricht im Wechselmodell fortfahren können und die Kitas geöffnet bleiben. Am Donnerstag tagt allerdings der Corona-Stab der Landeshauptstadt – dann könnten Potsdam-spezifische Entscheidungen fallen.

Lesen Sie mehr:

Potsdam würde in der Pandemie nicht zum ersten Mal einen Sonderweg einschlagen: So hatte der Verwaltungsstab Ende Dezember angesichts rasant steigender Infektionszahlen entschieden, die Potsdamer Kitas zu schließen und nur noch eine Notbetreuung anzubieten – die Landes-Linie war damals, die Kitas offen zu halten. Auch in der Frage der kostenlosen Corona-Schnelltests hatte die Landeshauptstadt auf eigene Faust gehandelt und den Potsdamerinnen und Potsdamern die Tests ermöglicht.

Inzidenz sinkt: Oberbürgermeister warnt dennoch vor Lockerungen

Potsdams Inzidenz ist über die Ostertage unter die kritische Marke von 100 gefallen. Schubert warnte allerdings, den Zahlen nicht allzu viel Vertrauen zu schenken und vorschnell zu lockern. „Von den Zahlen der Ostertage sollte man sich nicht blenden lassen“, sagte der Oberbürgermeister der MAZ. „Hieraus sollten keine verfrühten Öffnungspläne abgeleitet werden.“ Weil rund um die Osterfeiertage weniger getestet wurde, gilt die Aussagekraft der Zahlen als trügerisch.

Von Nadine Fabian