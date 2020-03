Corona: Resort Schwielowsee will Zimmer an Krisenteams vermieten

Potsdam

Verwaiste Hotellobbys, geschlossene Spas, leere Betten: Die Hotelbranche ist von der Corona-Krise besonders betroffen. Niemand weiß, wie lange die staatlich verordnete Schließung zur Eindämmung der Pandemie noch anhält.

Mehrere Kommunen, vor allem im grenznahen Raum, organisieren gerade mit dem Hotel und Gaststättenverband ( Dehoga) Zimmer in Hotels für Pendler aus Polen, die in Kliniken, der Pflege, auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder im Handwerk arbeiten. So werden in Frankfurt (Oder) von der Stadtverwaltung Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels oder Pensionen geprüft. Das GLG-Klinikum in Prenzlau ( Uckermark) hat für sein polnisches Personal ebenfalls bereits Hotelkapazitäten organisiert.

Für Touristen verboten, für Pendler erlaubt

Möglich macht dies eine Ausnahme der Corona-Eindämmungsverordnung. Demnach dürfen Hotels zwar nicht mehr für touristische Zwecke genutzt werden. Sie dürfen aber weiter Gäste beherbergen, die beruflich unterwegs sind – zum Beispiel eben Saisonarbeiter oder Klinikpersonal.

Als eine der ersten Hotel-Gruppen will die Precise Hotels & Resorts GmbH nun mit einem neuen Nutzungskonzept dafür sorgen, dass ihre Betten in Berlin, Brandenburg und mehreren anderen deutschen Bundesländern während des Shutdowns anderweitig genutzt werden. Die leerstehenden Häuser, darunter das Resort Schwielowsee in Petzow ( Potsdam-Mittelmark) und das Resort Marina Wolfsbruch in Rheinsberg ( Ostprignitz-Ruppin), sollen von Unternehmen angemietet werden, die zur kritischen Infrastruktur gehören und die es sich nicht leisten können, dass in ihren Mitarbeiterteams das Virus ausbricht. Sie sollen dort quasi unter Quarantäne leben und arbeiten.

„Voll organisierte und verpflegte Isolation“

In einer E-Mail an Geschäftskunden stellt die Hotelgruppe ihr „Krisen Big Brother“-Konzept in groben Zügen vor: „Für zwei Wochen in voll organisierter und verpflegter Isolation kann Ihr Unternehmen mit Team 1 zu 100 Prozent agieren“, heißt es. Arbeiten, Schlafen, Essen, Freizeitgestaltung – alles soll dort ohne Kontakt zur Außenwelt für 14 Tage möglich sein, ehe Team 1 durch ein Team 2 abgelöst wird.

Nach weiteren 14 Tagen quartiert sich wieder Team 1 ein. Die Zeitspanne orientiert sich an der Inkubationszeit der Covid-19-Erkrankung. So soll das Risiko minimiert werden, dass bei einem Krankheitsfall die ganze Belegschaft in häusliche Isolation muss und die Arbeit zusammenbricht, erklärt General Manager Peter Dietze auf Anfrage. Für Unternehmen der kritischen Infrastruktur würden sich die derzeit leerstehenden Hotels anbieten, meint er.

In der Marina Wolfsbruch stünden dafür 207, am Schwielowsee 181 Zimmer zur Verfügung. Auch die Hotels in Berlin, Koblenz, Quedlinburg oder Rügen will die Gruppe entsprechend umnutzen.

„Möglichkeit zur Einzelisolation“

Im Blick hat Manager Dietze zum Beispiel Teams von Fernsehsendern oder Radiostationen, Callcentern, Krisenstäben, IT-Anbietern, Regierungsmitarbeiter oder gar Militärstäbe und Botschaftsmitarbeiter. Sogar die „Möglichkeit zur Einzelisolation“ sieht das Konzept vor. Auch das Hotelpersonal soll alle 14 Tage wechseln.

Vorbild ist laut Dietze Österreich, wo ähnliche Konzepte bereits praktiziert würden. Dort arbeitet etwa auch der Rundfunk ORF mit Teams, die sich alle 14 Tage abwechseln. Auch in anderen europäischen Ländern werden Hotels derzeit umgewidmet, vor allem, um medizinisches Personal unterzubringen.

Keine Hoffnung auf schnelle Erholung

Solche Konzepte könnten vielleicht helfen, die gröbsten Einbußen abzufedern. Wie lange die Krise die Hotelbranche noch zwingt, neue Wege zu gehen, weiß keiner. Man denke nicht in Wochen, sondern in Monaten, sagt Bert Krsynowski, Vorsitzender des Tourismusausschusses der IHK Potsdam.

Er habe für sein Hotel-Restaurant in Neuruppin einen Antrag auf Soforthilfe bei der ILB gestellt, sagte er gerade bei einem Branchendialog des Brandenburger Tourismusnetzwerks. Das Antrags-Formular geht selbst von einem Überbrückungszeitraum von Anfang März bis Mitte Juni aus. „Das ist ein realistischer Zeitraum“, sagt Krsynowski. Große Hoffnung, dass das Geschäft dann binnen weniger Wochen wieder anläuft und die Gäste nachholen, was ihnen derzeit verwehrt bleibt, hat er nicht. Er geht davon aus, dass er noch länger mit Umsatzeinbußen in Höhe von 40 bis 60 Prozent wird leben und planen müssen.

Christian Kirchner vom Brandenburger Gesundheits- und Kurorteverband spricht von einem „ Tsunami“ für die Branche. „Wir machen uns viele Gedanken darüber wie wir nach dem Virus-Tsunami arbeiten werden“, sagt er und hat eine ganz bestimmte Klientel im Blick, die er beherbergen will, wenn die Krise vorbei ist. Verkäuferinnen, Ärzten, Pflegern und all jenen, die in der Krise derzeit Übermenschliches leisten, sollte als Dank ein Aufenthalt in den Kurorten und Heilbädern ermöglicht werden.

Von Torsten Gellner