Potsdams Freibäder öffnen Freitag – gebadet wird mit Abstand

Der offizielle Saisonauftakt wäre am 15. Mai gewesen. Dann kamen die Corona-Pandemie und die Eindämmungsverordnung des Landes. Demnach sollten die Freibäder frühestens am 13. Juli öffnen dürfen. Nun ein neuer Termin.

Das Strandbad Park Babelsberg und das Waldbad Templin eröffnen am Freitag. Geöffnet sind sie täglich von 9 bis 20 Uhr. Das hat die Bäderlandschaft der Stadtwerke als Betreiberin am Dienstagabend bekannt gegeben.

Da die Bäder unter den Bedingungen einer sich abschwächenden Pandemie eröffnen, sei es auch im Betrieb der Strandbäder erforderlich, weitere Ansteckungen zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung: „Darauf haben wir uns in der Ausstattung der Strandbäder und in der Organisation des Betriebes eingestellt.“

Für beide Strandbäder eine sei Besucherobergrenze festgelegt. Diese orientiere sich an der Größe der Badebereiche und der Liegeflächen. Im Waldbad Templin dürfen demnach maximal 966 Gäste und im Stadtbad Park Babelsberg maximal 444 Gäste zeitgleich im Bad anwesend sein.

Damit komme auf jeden Badegast eine Grundstückfläche von etwa 31 Quadratmeter und es könne ein Abstand von mindestens fünf Metern zwischen den einzelnen Liegeplätzen der Gäste gewährleistet sein.

Die Tickets können in dieser Saison nur online im Bäder-Webshop erworben werden. Damit könne der Betreiber die Besucherbegrenzung steuern und einen kontaktlosen Verkauf der Eintritte ermöglichen.

Darüber hinaus sei die Bäderlandschaft verpflichtet, die Daten der Badegäste im Falle einer Ansteckung zur Rückverfolgung abzuspeichern. Auch diese wichtige Voraussetzung zur Öffnung werde mit dem E-Ticketing erfüllt.

Um insgesamt mehr Gästen den Strandbadaufenthalt zu ermöglichen, würden in beiden Strandbädern täglich zwei Zeitfenster angeboten, von 9 bis 14 Uhr und dann wieder von 15 bis 20 Uhr. In der Stunde dazwischen würden intensive Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Der Badegast könne sich im Webshop seinen gewünschten Tag und das Zeitfenster aussuchen und die benötigten Tickets buchen und bezahlen.

Auf Grund der Umstände werde es lediglich zwei Tarifarten geben: ein Kinderticket für 1,50 Euro und ein Erwachsenenticket für 3 Euro je Zeitfenster.

Alle anderen Tarifarten, Saison-, Mehrfach- und Stammkundenkarten könnten nicht angeboten und bereits vorhandene Karten nicht genutzt werden.

Wer eine solche Karte besitze, müsse sich jedoch keine Sorgen machen. Sobald diese Karten wieder genutzt werden können, werde deren Gültigkeit um die Corona-bedingt verlorene Nutzungszeit verlängern.

Zu den neuen Regelungen gehören die Verstärkung der Reinigung und zusätzliche Desinfektion, die Bereitstellung von Händedesinfektion für die Badegäste und die generelle Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern. Diese müsse „zwingend in allen Bereichen des Bades eingehalten werden“, so die Mitteilung, „auch auf der Liegewiese, im Wasser und am Badestrand“.

Die Mitarbeiter würden die Einhaltung kontrollieren. An den Eingangskassen werden Spuckschutzwände installiert, Maskenpflicht gelte für die Gäst bei Nutzung der Sanitärgebäude und im Bereich der Kioske. Für die Regelungen an den Imbisseinrichtungen, sei der jeweilige Pächter verantwortlich.

Einige Angebote dürfen leider nicht angeboten werden. Das beträfe insbesondere die Wasserrutschen und Beachvolleyballplätze, aber auch den Kleinbadeteich, die Spaßbanane, die Minigolfanlage und die Badeplattform im Waldbad Templin. Auch der Verleih von Tretbooten finde nicht statt.

Für beide Strandbäder seien detaillierte Hygienekonzepte erarbeitet worden. Die Sanitärbereiche würden häufiger gereinigt und desinfiziert, Türklinken, Handläufe, Wasserhähne und ähnliches würden stündlich desinfiziert.

Strandkörbe würden nur einmal pro Öffnungsintervall verliehen und anschließend desinfiziert. An potentiellen Wartebereichen, etwa den Kioskausgaben, gebe es Abstandsmarkierungen.

Auch das blu darf am 13. Juni mit einem eigenen Betriebskonzept unter Corona-Bedingungen eröffnen, so die Bäderlandschaft: „Wir werden im Vorfeld dazu informieren.“

Keine speziellen Regelungen gibt es für die Badewiese am Groß Glienicker See, die in diesem Jahr erstmals als offizielle Badestelle ausgewiesen ist. Laut Rathaussprecher Jan Brunzlow betrifft das jedoch zunächst nur die Überwachung der Wasserqualität.

Das Gelände bleibe offen, es werde kein Eintritt kassiert, „und es gibt auch keinen Bademeister“.

