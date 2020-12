Corona-Schnelltest vor Weihnachten: Wohin Potsdamer sich wenden können

Potsdam

Wer gehofft hat, vor Weihnachten mittels Corona-Schnelltest Sicherheit über die eigene Gesundheit zu bekommen, steht vor einer Enttäuschung: Die Antigen-Tests sind nicht für den privaten Nutzer im Angebot. „Verkauf nur an medizinisches Fachpersonal mit gültigem Arztausweis“ lautet der Vermerk in Online-Apotheken.

In Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen sind die Tests hingegen im Einsatz, dort sollen sie die Labore entlasten und werden von geschultem Personal durchgeführt. Auch Christian Wehry, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, verweist auf die Fachleute: „ Schnelltests sind nicht im freien Verkauf in der Apotheke. Wenn Sie sich vor Weihnachten testen lassen wollen, fragen Sie am besten telefonisch Ihren Hausarzt, ob dieser Schnelltests als Privatleistung anbietet.“ Informationen darüber, welche Ärzte die Tests nutzen, hat die KVBB nicht.

Testzentrum nur mit Überweisung und Termin aufsuchen

Die Vorteile der Schnelltests liegen auf der Hand: Sie sind günstig und liefern binnen einer halben Stunde ein Ergebnis. Die Aussagekraft der Schnelltests ist allerdings oft fragwürdig, außerdem sind sie nicht leichter anzuwenden als die regulären PCR-Tests. Stattdessen verweist der KVBB-Sprecher auf laborgestützte Untersuchungen, eben die PCR-Tests, die beispielsweise in der Metropolishalle, aber auch von Haus- und Kinderärzten angeboten werden. Für den Besuch des Testzentrums sind eine Überweisung des behandelnden Arztes und ein Termin nötig.

Offen steht den Potsdamern weiterhin auch das Testzentrum im Bergmann-Klinikum. Der Abstrich kostet als sogenannte Igel-Leistung rund 130 Euro. Die Homepage für die Online-Terminvergabe zeigt für die kommenden Tage durchgehend freie Termine.

Von Saskia Kirf