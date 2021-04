Potsdam

Zehntausende Arbeitnehmer von Potsdamer Unternehmen, Behörden und anderen Institutionen haben seit kurzem einen Anspruch auf wöchentliche Schnelltests, sobald sie das Home-Office verlassen. Die Arbeitgeber müssen liefern. Doch wie gelingt das? Eine Umfrage der MAZ ergab unterschiedliche Herangehensweisen.

Jede vierte Firma kann sich die Tests gerade nicht leisten

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) hatte Mitte März 200 Unternehmen befragt. Zu diesem Zeitpunkt hatte gut die Hälfte noch keine Mitarbeitertests geplant. Jede fünfte Firma klagte über Lieferschwierigkeiten. Jedes vierte Unternehmen sah sich angesichts „der angespannten wirtschaftlichen Situation nicht dazu in der Lage“ die Tests zu bezahlen. Zwei von drei Firmen halten eine finanzielle Unterstützung des Staates für nötig.

Ein weiteres Problem: Die Hälfte der Firmen beklagt, dass es keine passenden Schulungsangebote zum Umgang mit den Tests gibt und daher Unsicherheit herrscht. „Die IHK Potsdam empfiehlt den Unternehmen das regelmäßige Testen. Jedoch ist das Impfen viel wichtiger. Eine Testpflicht kann nur eingeführt werden, wenn der Staat dafür finanziell und personell die Voraussetzungen schafft“, so IHK-Sprecher Detlef Gottschling.

Katjes ist vorbildlich – schon ein Jahr lang gibt es Schnelltests für alle Kollegen

Es wird aber nicht nur geklagt: „Wir stellen unseren Mitarbeitern schon seit Mai 2020 Selbsttests zur Verfügung“, sagt Andreas Respondek, der Leiter der Katjes-Bonbonfabrik. Weil die Zentrale des Unternehmens in Emmerich am Rhein sich um die Beschaffung kümmert, hat Respondek keinerlei Versorgungsprobleme für seine 75 Mitarbeiter.

Ähnlich ist es bei SNT Regiocom – der Hotline-Dienstleister gehört mit rund 500 Mitarbeitern zu den größeren Arbeitgebern der Stadt. Doch nur etwa zehn Prozent davon arbeiten noch im Call-Center. Sie nehmen das Testangebot kaum in Anspruch: Nur 16 Tests wurden seit Ende März an Mitarbeiter ausgegeben. „Wir haben von Anfang an strenge Regeln zur Desinfektion im Großraumbüro gehabt, nun sind die meisten Mitarbeiter im Home Office, sodass diese wohl keine Bedrohung auf der Arbeit spüren“, erklärt Michael Maack von der SNT. Man setze auch darauf, dass die Mitarbeiter sich in den Testzentren testen , damit es zu keinerlei Ansammlungen in der fast leer gefegten Firmenzentrale komme.

In den Ministerien gibt es bislang Lieferengpässe

Die Landesregierung setzt auf Selbsttests – und hat Lieferschwierigkeiten. Aus dem Innenministerium, das auch für andere Ressorts die Schnelltests beschafft, heißt es auf MAZ-Anfrage: „Die Testung hat aufgrund von Lieferengpässen noch nicht in vollem Umfang begonnen. Wir haben bisher nur eine geringe Anzahl von Tests erhalten und rechnen mit einer größeren Lieferung in dieser Woche“, erklärt Sprecher Andreas Carl.

Das Amtsgericht Potsdam hat eine ganz eigene Lösung gefunden.. „Das Land hat sich darauf verständigt Tests zu besorgen, aber das ist noch nicht in dem Umfang gelungen, wie gewünscht. Wir haben aber ein Angebot über eine hiesige Apotheke, um Inhouse-Tests durchzuführen“, sagt Sylvio Seidel, der Präsident des Amtsgerichts, der MAZ. Einmal in der Woche kommt das Testmobil des Potsdamer Apothekers Ralf Alhorn ins Amtsgericht, wo sich alle 235 Mitarbeiter freiwillig einem Test unterziehen können. Zur Nachfrage kann Präsident Seidel nichts sagen: „Wir führen kein Buch“.

Doch er ist froh über diese Lösung. „Wir haben zwar erste Selbsttests bekommen, die wir unseren Mitarbeitern ausgeben, aber die Güte eines Apothekentests ist immer noch höher“. Solange es möglich ist, will Seidel deshalb mit Alhorn kooperieren. Ein Glück für das Gericht: Die Kosten für die Tests übernimmt der Bund.

15.000 Euro im Monat kalkuliert die Pro Potsdam allein für Selbsttests

Das ist bei Unternehmen selbst dann nicht der Fall, wenn sie sich in kommunaler Hand befinden. Kosten von 15 000 Euro monatlich kalkuliert die städtische Immobilienholding Pro Potsdam für die Selbsttests für ihre Mitarbeiter. Immerhin: Durch eine frühzeitige Bestellung stünden diese „in ausreichender Menge zur Verfügung“, sagt Sprecher Sven Alex.

90 Prozent der Mitarbeiter arbeiten mittlerweile mobil, wer aber ans Büro gebunden ist oder Kundenkontakt hat, bekommt zwei Selbsttests pro Woche. Wer mehr als zwei Tage im Büro ist oder ein erhöhtes Risiko im privaten Umfeld hat, wird von der Pro Potsdam sogar mit bis zu fünf Selbsttests je Woche ausgestattet. Seit Ende März war keiner der Selbsttests positiv.

Die Stadtwerke waren mit PCR-Tests früh dran – die Selbsttests sind logistische Herausforderung

Bei den Stadtwerken, die sich wegen ihres Versorgungsauftrags für Strom, Wasser und Wärme, aber auch durch den Betrieb von Bus und Bahn besonders schützen müssen, hat man frühzeitig selbst getestet. Schon seit etwa einem Jahr wird „an den neuralgischen Punkten wie beispielsweise beim Wasserwerk und Kraftwerk“ nicht nur ein Schnelltest angeboten, sondern es werden auch PCR-Tests eingesetzt.

Der neue gesetzliche Anspruch für alle Mitarbeiter sei jetzt aber eine logistische Herausforderung, um allen 1700 Mitarbeitern auf sicherem Weg die Selbsttests zukommen zu lassen, erklärt Stadtwerke-Sprecher Stefan Schulz: „ Wir sind nun nach Lieferschwierigkeiten bei den Tests mitten im Roll-Out und verteilen die Tests auf allen Ebenen des Stadtwerke-Verbundes.“

Von Peter Degener