Wer am Samstagmorgen in Potsdam einen der ersten frei verkäuflichen Corona-Schnelltests für zu Hause ergattern wollte, musste früh aufstehen. Doch auch, wer leer ausgegangen sind, muss sich nicht grämen, denn testen lassen klappt in Potsdam trotzdem.

Großer Andrang am 6. März 2021: Corona-Schnelltests sind im „Aldi Nord“-Markt in der Großbeerenstraße in Potsdam bereits nach Minuten ausverkauft. Kosmetikerin Evgenia war die erste Kundin und kam für den Kauf einer Schnelltestpackung von 5 Stück für 25 Euro extra aus Berlin angefahren, um anschließen ihre in Potsdam lebenden Eltern zu besuchen, welche zur Risikogruppe gehören. Quelle: Bernd Gartenschläger