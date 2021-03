Potsdam

Die Supermärkte Aldi und Lidl bieten sie schon an. Weitere Drogerien und Handelsketten sollen noch in dieser Woche folgen. Die ersten frei verkäuflichen Corona-Schnelltests waren am vergangenen Samstag in nur wenigen Minuten ausverkauft. Sie erlebten einen regelrechten Ansturm. Ein negatives Testergebnis könnte ab dieser Woche im Corona-Lockdown mehr Freiheiten bringen. Wo es die Schnelltests in Potsdam zu kaufen gibt.

Andrang auf die Aldi-Filialen

Das Sonderangebot in den Potsdamer Aldi-Filialen war schnell vergriffen. Seit Samstag sind hier Corona-Schnelltests von Aesku im Fünferpakt für je 24,99 Euro erhältlich. Dabei war die Abgabe auf ein Produkt pro Kunde begrenzt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kamen jedoch nur wenige Testpakete in den Filialen an. Weitere Sets seien aber schon wieder unterwegs und sollen noch in dieser Woche an den einzelnen Standorten ankommen, wie das Unternehmen der MAZ mitteilte. Mit solch einer Intensität des Ansturms hätte man nicht gerechnet.

Corona-Schnelltests von Aldi waren schnell ausverkauft. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sieben solcher Corona-Selbsttests sind in Deutschland bereits zugelassen. Sie alle sollen binnen 15 Minuten nach einem Abstrich im vorderen Teil der Nase präzise Auskunft darüber geben, ob der Proband infektiös ist und potenziell den hochansteckenden Sars-CoV-2-Erreger in sich trägt. Ist der Tests positiv, muss das in jedem Fall mit ein PCR-Test im Labor bestätigt werden. Bis zur Abklärung müssen sich die betroffenen Personen in Quarantäne begeben.

Schnelltests im Lidl-Onlineshop

Seit dem vergangenen Samstag bietet auch der Lidl-Discounter die Corona-Schnelltests für Zuhause an – zumindest im Onlineshop. Künftig soll es sie aber auch in den Filialen geben. Im Internet waren die Produkte nach nur wenigen Minuten ausverkauft. Wann es sie wieder geben wird, war am Montag noch unklar. Die Bestellungen war auf fünf Packungen pro Kunde begrenzt. Eine Packung mit fünf Schnelltests des Herstellers Boson kostete 21,99 Euro versandkostenfrei.

Die Schnelltests für zu Hause sind eine der Säulen der von den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossenen Öffnungsstrategie für Deutschland. Der Lockdown soll schrittweise in Abhängigkeit der Inzidenzwerte gelockert werden – für viele Aktivitäten soll aber ein tagesaktueller negativer Test vonnöten sein. So zum Beispiel schon jetzt für körpernahe Dienstleistungen, insofern kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann.

DM und Rossmann ziehen nach

Dementsprechend wollen noch weitere Drogerien und Handelsketten ab dieser Woche solche Corona-Schnelltests anbieten, insofern die Lieferzusagen des Herstellers eingehalten werden können, teilt Sebastian Bayer von der Drogeriemarktkette DM mit. Ab Dienstag, 9. März, soll in deren Filialen der Schnelltest von Boson erhältlich sein. Ein Preis dafür ist bis dato nicht bekannt. Sobald weitere Zulassungen erfolgen, will DM weitere Schnelltest anbieten.

Die Drogeriemarktkette Rossmann bietet voraussichtlich ab Mitte dieser Woche den Corona-Schnelltests von Boson in allen Filialen und im Onlineshop an. Details zu dem Preis waren am Montag noch nicht bekannt nur, dass die Abgabemenge pro Haushalt anfangs auf vier Stück begrenzt wird. Bereits im Angebot sind sogenannte Antikörper-Tests. Sie zeigen aber nur, ob in der Vergangenheit eine Corona-Infektion vorgelegen hat und gegebenenfalls Immunität besteht.

Die Rewe-Supermärkte werden mit Beginn der kommenden Woche sukzessive mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen, wie das Unternehmen auf MAZ-Nachfrage mitteilte. Der Penny-Discounter werde mit dem Eintreffen weiterer Teillieferungen ebenfalls mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen. Weitere Informationen dazu lagen am Montag noch nicht vor. Von der Edeka-Zentrale hieß es nur „Mit Verfügbarkeit plant Edeka den Verkauf von Corona-Schnelltests.“

Das sind die Schnelltestzentren in Potsdam

In dieser Woche startete auch eine Schnellteststrategie des Bundes, bei der jeder Deutsche sich einmal wöchentlich professionell testen lassen kann, etwa in Apotheken oder anderen Teststellen. In Potsdam läuft ein solches Programm bereits seit einer Woche. Das sind die Standorte:

Sowohl Apotheken bieten die kostenlosen Tests für Potsdamer an als auch die Johanniter in bestimmten Zentren. Geplant ist, das Angebot noch bis zum 13. März gelten soll.

Von Marcus J. Pfeiffer