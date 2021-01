Innenstadt

In Potsdam entdecken immer mehr Anbieter das Geschäft mit Corona-Schnelltests. Am Neuen Markt hat vor kurzem das Unternehmen Unicorn in seinem Co-Working-Space im „Haus am Platz“ ein Schnelltestzentrum eröffnet, auch die Kommunale Arbeitsgruppe Tolerantes Brandenburg „Katte e.V.“ bietet in der Jägerallee Schnelltests an. In der Brandenburger Straße ist laut Stadt zudem ein weiteres Testzentrum geplant. Eine Entwicklung, die das Gesundheitsamt Potsdam allerdings durchaus kritisch sieht.

Gesundheitsamt blickt mit Sorge auf Boom der Testzentren

„Diese Testzentren sind nicht genehmigungspflichtig, es fehlen also klare Regularien, zudem erfordern die Abstriche ein gewisses Know-how“, sagt Amtsärztin Kristina Böhm. Ihre Sorge: Die Hygieneregeln werden nicht eingehalten, falsch negative Testergebnisse wiegen Betroffenen womöglich in falscher Sicherheit.

Nichtsdestotrotz: Der Bund hat Ende November die Schnelltests grundsätzlich für alle zugelassen – einzige Voraussetzung: die Tests selbst müssen durch geschultes Personal erfolgen.

Das kosten die Corona-Schnelltests in Potsdam

Unicorn-Geschäftsführer Florian Kosak versichert auf MAZ-Anfrage: „Wir arbeiten bei den Tests am Neuen Markt mit einem erfahrenen Partner aus Berlin zusammen, unsere Mitarbeiter sind alle entsprechend geschult.“ Positive Schnelltestergebnisse würden zudem wie gefordert dem Gesundheitsamt gemeldet. Nach dem Start am Freitag sei bisher von den rund zehn Tests am Tag allerdings nur ein Ergebnis positiv gewesen und – wie das Gesundheitsamt bestätigt – den Behörden gemeldet worden.

49,90 Euro müssen Kunden in der Teststation im Kutschstallhof am Neuen Markt pro Test bezahlen, erhalten ihr Ergebnis laut Anbieter 30 Minuten später per Mail. 50 Prozent Rabatt gibt es laut Kosak gegen Nachweis für Arbeitslose, Schüler, Studenten und Rentner. 30 Euro – nach eigener Aussagen den Selbstkostenpreis – verlangt Katte e.V. für einen Antigentest. Ist ein Schnelltest positiv, müssen sich die Betroffenen umgehend in Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt ordnet dann zudem einen PCR-Test zur Überprüfung an.

Ab Montag auch PCR-Test am Neuen Markt

Wer von Anfang einen PCR-Test machen möchte, konnte diesen bisher ohne Symptome nur im Testzentrum des Bergmann-Klinikums durchführen lassen. Kosten: 135,22 Euro. Ab Montag will auch Unicorn-Geschäftsführer Florian Kosak am Neuen Markt die klassischen PCR-Tests anbieten – für 119 Euro pro Test. „Theoretisch könnten wir 100 bis 200 Tests am Tag durchführen“, sagt er.

Warum er als Chef eines Co-Working-Anbieters überhaupt ein Corona-Testzentrum betreibt? „Die Idee ist quasi aus der Not geboren“, sagt Kosak. In Berlin habe er seinen Kunden schon vor Wochen einen kostenlosen Schnelltest pro Woche angeboten, um die Sicherheit in den gemeinsamen Büros zu erhöhen. „In Potsdam wollten wir das unseren Co-Workern dann auch anbieten, es gab hier allerdings kein Schnelltestzentrum“, so Kosak. „Also haben wir uns entschlossen selbst Tests anzubieten – und zwar für alle Potsdamer.“

Eingerichtet habe man das Testzentrum in einem abgeschlossenen Eckbüro im Erdgeschoss mit Einbahnstraßenregelung, so Kosak. Probleme mit der Hygiene sieht er nicht.

Von Anna Sprockhoff