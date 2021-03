Potsdam

Sie sollen eine Brücke zum Impfen bilden, Sicherheit in Kitas und Schulen schaffen, für Laien problemlos anzuwenden sein: Corona-Selbsttests. „Das kann jedes Kind“, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) Mitte Februar bei ihrem Besuch in einer Potsdamer Kita zum Einsatz von Spucktests. Am Dienstag kündigte die Stadt Potsdam an, 6000 Schnelltests an die Schulen der Stadt zu vergeben – weil das Bildungsministerium nicht liefert. MAZ-Recherchen zeigen allerdings: Sämtliche Corona-Spucktests, die in Potsdam von offizieller Seite genutzt werden, sind für den Laien-Einsatz nicht zugelassen.

Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlicht auf seiner Internetseite eine Liste mit allen „Tests zur Eigenanwendung für den Laien“, die eine Sonderzulassung erhalten haben. Aktuell sind 20 Tests gelistet, darunter auch Spucktests. „Diese Tests sind gezielt auf ihre Gebrauchstauglichkeit für Laien geprüft worden“, sagt BfArM-Sprecher Maik Pommer. „Das heißt, diese Tests können auch Ungeschulte anwenden, ohne die Ergebnisse womöglich zu verfälschen.“

Stadt Potsdam betont: Erzieherinnen und Erzieher sind geschult

Mitte Februar hatte Franziska Giffey (SPD, r), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an der Seite von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD, 2.v.r) und Amtsärztin Quelle: Soeren Stache

In Potsdam gehören die Spucktests seit Anfang Februar zum Alltag in den Kitas, die Stadt hat die Einrichtungen mit Tests beliefert, zwei Mal in der Woche sollen sich alle Erzieherinnen und Erzieher selbst testen. Ausgestattet wurden die Einrichtungen nach Auskunft der Stadt zum Start des Programms mit „Joysbio Sars-Cov-2 Antigen Rapid Tests“, „aktuell der einzige ST/Spucktest, der BfarM gelistet ist und somit die Anwendung in der Form ermöglicht“, wie eine Sprecherin Anfang Februar auf MAZ-Anfrage erklärt hatte. Nun ergänzt sie: „Die Landeshauptstadt hat für den Monat Februar den Spucktest Joysbio an die Einrichtungen verteilt. Im Monat März erfolgte die Verteilung der Spucktests Clungene. Insgesamt sind es unterschiedliche Laientests, die aktuell in den Kitas zur Anwendung kommen. In allen Fällen handelt es sich um zugelassene Laientests.“

Das stimmt jedoch nicht. Richtig ist: Der Joysbio-Test ist bei der BfArM gelistet, allerdings als Profi- und nicht als Laien-Test. Erst Anfang März wurde der erste Spucktest für die Anwendung durch Laien überhaupt zugelassen. Dazu kommt, dass das Produkt laut Packungsbeilage für den Einsatz bei symptomatischen Patienten gedacht ist – und nicht, um unerkannte Infektionen ohne typische Symptome herauszufiltern.

Schüler sollen Spucktests zu Hause einsetzen, Awo stoppt den Einsatz

Eingesetzt wurden in den Potsdamer Kitas die Spucktests „Joysbio Sars-Cov-2 Antigen Rapid Tests“. Diese sind bis heute nicht für Laien zugelassen. Quelle: Soeren Stache

Ebenfalls nicht für Laien zugelassen ist der Clungene Spucktest, den die Stadt im März an die Kitas und auch eine Awo-Grundschule in Potsdam-Golm Anfang letzter Woche an ihre Schüler verteilt hat. Anwenden sollen die Schüler die Tests zu Hause. Eine Mutter bestätigt gegenüber der MAZ: „Den Schülern ist das Test-Prozedere kurz erklärt worden, machen sollen sie die Tests zu Hause mit ihren Eltern.“

Fakt ist: Als die Stadt ihr Test-Programm gestartet hat, gab es noch keine zugelassenen Laien-Tests. Deswegen habe man sich für einen Spucktest entschieden, „der in seiner Anwendung sehr niederschwellig ist und ohne invasiven Eingriff durchgeführt wird“, heißt es aus dem Rathaus. Zur Schulung habe man Kitas und Schulen „zahlreiche Informationsdokumente wie Elternbriefe mit Handlungsanleitungen zur Durchführung und Ergebnismessung sowie umfängliche Beschreibung für Verhaltensweisen und Handlungen nach der Ergebnisfeststellung und Anwendungsvideos zur Verfügung gestellt“. Schulungsunterlagen, von der die Mutter aus Potsdam-Golm nichts weiß.

Wann ist ein Anwender ausreichend geschult?

Im Beipackzettel des Spucktests klar vermerkt: Eingesetzt werden sollen die Tests von Personen, „die innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftreten der Symptome von ihrem medizinischen Betreuer auf Covid-19 verdächtigt werden“. Quelle: privat

Stellt sich die Frage: Reicht eine kurze Erklärung, damit Jugendliche und Grundschüler den Test sicher anwenden können? Sind Erzieherinnen und Erzieher geschult, wenn sie sich eine Videoanleitung anschauen? Die Chefin der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Angela Schweers, ist jedenfalls wütend. Schon im Februar hatte die Awo als größter Kitaträger der Stadt für ihre Angestellten Spucktests besorgt. Auch die Awo musste auf den Joysbio-Test setzen, die Mitarbeiter seien entsprechend geschult worden. „Insofern handelt es sich nicht um Laien“, sagt Angela Schweers. Eine Alternative gab es nicht, Anfang Februar waren Schnelltests Mangelware.

Noch einmal anders stellt sich die Situation bei den Clungene-Testkits dar, die zum Beispiel für die Schüler an der Awo-Grundschule „Marie Juchacz“ gekauft wurden. Aktuell gibt es zwei Produkte gleichen Namens zu kaufen. Beide heißen „COVID-19 Antigen Rapid Test“, der Markenname lautet Clungene. Einer der beiden Tests wird im vorderen Nasenbereich via Abstrich genutzt – und ist für den Laien-Einsatz auch zugelassen.

Der Spucktest, der unter demselben Namen im Handel ist, hat wiederum keine Laien-Zulassung, obwohl auf zahlreichen Verkaufsplattformen im Internet damit geworben wird. „BfArM gelistet und für Laien geeignet“ prangt neben dem Logo der Zulassungsbehörde auf einer Shoppingseite. Gelistet ist das Produkt auch tatsächlich, aber eben nicht auf der Laien-Liste, sondern auf einer Liste der erhältlichen Produkte. Doch das war den Käufern offenbar nicht klar. Eine Stadtsprecherin erklärt noch immer auf Anfrage, es handele sich um „einen zugelassenen Laientest“.

Risiken bei Falschanwendung

Awo-Chefin Angela Schweers ist da bereits einen Schritt weiter. „Wir haben nichts falsch gemacht, wir wurden auf Deutsch gesagt verarscht“, sagt sie. Die Awo hat längst andere Test-Kits bestellt, Ende der Woche wird die Lieferung erwartet. „Wir werden den Eltern entsprechend mitteilen, dass sie die bereits ausgeteilten Spucktests nicht mit den Kindern machen sollen“, so die Awo-Chefin. „Wir sammeln die wieder ein und werden sie an anderer Stelle nutzen.“ Das bedeute aber auch, so Schweers, „dass derzeit eigentlich keine Schule testen kann“. Die Potsdamer Stadtverwaltung indes verteilt nun an den Potsdamer Schulen Tausende ebenso wenig für Laien zugelassene Spucktests.

Werden die Tests falsch angewendet, drohen Risiken. „Es können sowohl falsch-positive Ergebnisse entstehen, die die PCR-Labore überlasten, als auch falsch-negative“, sagt die Potsdamer Apothekerin Jutta Alhorn. Gleichzeitig sieht sie auch das Dilemma, denn „man muss auf jeden Fall festhalten, dass es gut ist, dass viel getestet wird“. In ihrer Apotheken-Kette wurden in den letzten Wochen Tausende Tests durchgeführt – durch Sanitäterinnen und Apotheker.

Das alles zeigt: Sicheres Testen scheint komplizierter als gedacht, der Markt ist unübersichtlich – und eine Frage bleibt: Wie sicher ist der Einsatz von Profi-Tests durch mehr oder weniger gut geschulte Laien? Die Stadt zumindest hat in ihrer neuen Ausschreibungen für weitere 25.000 Schnelltests zum Einsatz in Kitas und Stadtverwaltung nun ausdrücklich festgehalten: „Das Produkt des Herstellers muss eine Sonderzulassung zur Eigenanwendung durch Laien beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Antigen-Schnelltest zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten haben.“

Insgesamt hat die Stadt mittlerweile 75.000 Spucktests bestellt – wer diese geliefert hat, wird aus vergaberechtlichen Gründen durch das Rathaus aber nicht offengelegt.

Im Einsatz sind zugelassene Laientests in Potsdam übrigens auch jetzt schon: In mindestens einem Testzentrum wurden in dieser Woche Personen mit genau dem Test abgestrichen, auf den die Awo verzweifelt wartet.

Von Anna Sprockhoff und Saskia Kirf