Corona: Schon 500 Anträge auf Notbetreuung in Potsdam

Potsdam

Potsdams Bildungsdezernentin Noosha Aubel (parteilos) hat am Montag die Bestimmungen für Kinder und Jugebndliche zur Eindämmung des Coronavirus präzisiert.

Die Potsdamer Schüler werden ab Mittwoch nicht mehr unterrichtet. „Die Erteilung von Unterricht in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in freier und öffentlicher Trägerschaft ist untersagt“, teilt Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel mit. Es finde weder eine Beschulung noch eine Betreuung statt. Ausnahmen gebe es lediglich für die beiden Förderschulen sowie für Kinder von Eltern in strukturrelevanten Berufen – Krankenschwestern, Ärzte, Energieversorger. Diese Kinder könnten bis zum Alter von zwölf Jahren in den Schulen betreut werden.

Auch Tagesmütter machen zu

Auch die Kitas in der Stadt werden geschlossen, Tagespflegepersonen dürfen ebenfalls keine Kinder mehr betreuen. „Der Betrieb wird in Gänze untersagt, das gilt für alle Formen“, so Noosha Aubel.

Auch hier bilden die Kinder von Eltern mit strukturrelevanten Berufen eine Ausnahme. Sie können auf Antrag eine Notbetreuung in bestehenden Kindertagesstätten erhalten, rund 500 solcher Anträge sind am Montag im Rathaus eingegangen und sollen schnellstmöglich beschieden werden. Schon am Mittwoch sollen die betroffenen Eltern wissen, ob und wo ihre Kinder untergebracht werden können. Geplant ist die Unterbringung in kleinen Gruppen, um das Ausbreitungsrisiko des Virus zu minimieren. Weiterhin ist nicht ganz klar, wer alles ein Anrecht auf diese Notbetreuung hat. Zwar existiert eine Liste der Berufsgruppen, aber: „Wer heute nicht als strukturrelevant gilt, kann das in zwei Wochen durchaus sein“, sagt Noosha Aubel.

Das Brandenburger Bildungsministerium hatte in Bezug auf die Tagespflegepersonen anders entschieden als das Potsdamer Rathaus und lässt Tagesmütter und -väter mit Kleingruppen von bis zu fünf Kindern im Krippenalter weiter arbeiten. Die Potsdamer Bildungsbeigeordnete betont aber das besondere Infektionsrisiko dieser Kleinkinder, die in engem Körperkontakt zueinander stünden. „Zudem werden die Tagespflegepersonen als stille Reserve benötigt, die zu gegebener Zeit aktiv ins System gegeben werden.“ Das heißt: Wenn die Erzieherinnen in der Notbetreuung ausfallen, rücken Tagesmütter nach.

Private Initiativen zur Kinderbetreung, die derzeit von vielen Potsdamer Elterngruppen organisiert wird, werden ausdrücklich nicht reguliert. „Wenn Eltern sich selbst organisieren, dann empfehlen wir aber, dies in kleinen Gruppen zu tun“, sagt Aubel. „Aber wir untersagen das nicht, im Gegenteil: Wir stellen Plätze für diejenigen zur Verfügung, die eine solche private Betreuung nicht leisten können.“

Von Saskia Kirf