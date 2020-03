Schutzmasken gegen Corona: Apotheker weist Wuchervorwurf zurück

Brandenburger Vorstadt

Jens Wiesenkötter ist stinksauer. Der Inhaber der Königin-Luise- und der Residenzapotheke sieht sich dem Vorwurf des Wuchers im Handel mit Schutzausrüstung gegen das Corona-Virus ausgesetzt, zu Unrecht wie er schwört. Eine Kundin hatte am Donnerstagnachmittag zwei Atemschutzmasken gekauft und 39 Euro dafür ausgegeben. Sie sieht sich als Spekulationsopfer und auch deshalb überrumpelt, weil man ihr erst nach der Bezahlung gesagt hatte, dass die Maske jeden Tag gewechselt werden muss.

Der MAZ gegenüber behauptet die Kundin, die Königin-Luise-Apotheke an der Brandenburger Straße sei die einzige in Potsdam, in der es Schutzmasken gibt. Das weiß der Apotheker nicht, versichert aber, er habe diese so genannten FFP2-Masken, die angeblich 95 Prozent der Bakterien filtern, zu einem Preis nur wenig unter dem Verkaufspreis bekommen vom Großhandel. Im Internet kosten sie zwischen 10 und 40 Euro.

Seit drei Wochen keine Masken

„Ich habe versucht, irgendwo Masken aufzutreiben, weil die Leute dauernd danach fragen“, sagte er der MAZ: „Wir haben ein Schild am Eingang, dass wir keine Masken haben, schon seit drei Wochen nicht.“ Jetzt habe man eine kleinere Stückzahl zu diesem Preis bekommen. „Die Kunden müssen das nicht kaufen“, sagt Wiesenkötter. Für ihn wie für den Großhandel gebe es ein Verhältnis von Angebot und Nachfrage, derzeit ist das Angebot verschwindend klein, die Nachfrage aber riesig. „Im Grunde könnte ich 1000 Euro das Stück verlangen; es ist die freie Entscheidung des Kunden, ob er das nimmt. Es gibt halt nichts anderes.“ Und Staubschutzmasken aus dem Baumarkt seien „völlig unwirksam“.

Staat hat keine Vorräte angelegt

Der Apotheker ärgert sich gewaltig über die Kundin: „Erst kauft sie, dann beschwert sie sich. Das alles ist so irreal!“ Nicht die Apotheker seien Schuld an den extremen Engpässen, sondern der Staat. Der habe nach den jüngsten Epedemien von SARS und Schweinegrippe keine Lager mit Schutzausrüstung angelegt und „offenbar keine Pandemie-Pläne, sonst würden die die Hersteller anweisen, Ihr müsst so und soviel Stück zu dem und dem Preis herstellen.“

Eine Apotheke hat seiner Erfahrung nach Lieferverbindungen zu etwa zehn Praxen, zwei Hauskrankenpflegediensten und einer Betreuungseinrichtung. „Gäbe es Lager mit genügend Schutzausrüstung, könnten die 19.000 Apotheken in Deutschland Praxen, Mediziner und Betreuer binnen 48 Stunden komplett mit allem Nötigen beliefern, aber die Lager gibt es nicht.“ Nur den Großhandel, den Wiesenkötter jeden Abend nach Dienstschluss zwei Stunden lang abtelefoniert, was gerade lieferbar ist. „Wenn wir genügend Masken hätten, gäbe es diese Preise nicht am Markt.“ 5000 Stück des besten Maskentyps FFP 3 hat er zum Vor-Corona-Preis von 5,95 bis 7,95 vorbestellt; bekommen hat er keine.

Eine Lösung könnte seiner Ansicht nach die Freigabe von Armeebeständen sein, wie Österreich das soeben angewiesen habe.

Von Rainer Schüler