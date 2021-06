Innenstadt

Zum Corona-Testen ist in Potsdam eine beachtliche Infrastruktur aufgebaut worden, doch Schnelltests sind inzwischen fast überflüssig geworden für das Einkaufen und die Gastronomie. Testzentren sollen bald geschlossen werden, doch ein Berliner Unternehmen schickt seinen Corona-Scooter nach Potsdam.

Seit Mittwoch ist der Elektro-Roller mit dem Transportkoffer am Heck unterwegs in der City und irritiert die meisten Passanten. Denn er bietet Antigen-Schnelltests völlig kostenfrei und auf der Straße an. Auch wenn die Masse der Angesprochenen das Angebot dankend ablehnt, lassen sich manche darauf ein. Immerhin versichert die Firma für E-Roller-Sharing, eine offizielle Teststation der Landeshauptstadt Potsdam und des Landes Berlin zu sein. Am Donnerstagmittag hatten nach Auskunft des spanischen Testers Javier Mendoza bereits 15 Personen einen Test gemacht, auch der MAZ-Reporter.

Im Grunde ist das Verfahren simpel, wie sich auch das Unternehmen gibt: Man scannt mit dem eigenen Smartphone einen QR-Code auf dem Plakat des Scooters, kommt auf die Internetseite des Anbieters, bucht einen spontanen Termin. Man trägt seinen vollen Namen und das Alter, die Wohnanschrift und eine Email-Adresse ein, an die das Testergebnis gesendet werden kann. Stolpern wird man bei der Angabe der Handy-Nummer, denn das System will die deutsche Vorwahl und die Null der Handy-Vorwahl nicht.

Noch simpler als Discount-Test

Der Abstrich wird vom Tester in OP-Kittel, FFP2-Maske und OP-Handschuhen gleich am Scooter aus der Nase genommen; doch dann wird es materialsparender als üblich: Der Teststab wird in einer Faltkarte in eine Halterung geschoben, die die Testkartusche ersetzt. Die Lösungsflüssigkeit wird direkt auf den Tupfer geträufelt. Dann faltet der Tester die Karte zusammen und drückt den Tupfer zwischen den beiden Kartenseiten aus. In dem Fensterchen der Halterung erscheint dann das übliche Streifenbild: Ein roter Strich beim Control-C: negativ.

QR-Codes sorgen für Verbindung

Der Tester scannt mit seinem Smartphone den QR-Code, den die Testperson durch Anwählen der Internetseite bekommen hat. Weil eine Mail-Adresse hinterlegt ist, wird das Testergebnis an diese gesendet; nach 20 Minuten in der Regel. Das hat in dem Fall funktioniert. Das Zertifikat kann man sich ausdrucken oder hat es auf dem Handy. Der Befund kann über das Anwählen des QR-Codes auf dem Zertifikat gegengeprüft werden. Wie der Anbieter die Tests abrechnet, war nicht in Erfahrung zu bringen, denn anrufbar war er längere Zeit nicht. In einer Pressemitteilung informiert das Unternehmen Fair Mask Shop, das Initiator der Aktion ist, man wolle die Tests auch für Bedürftige anbieten, die sich keine kaufen können; allerdings wird vor Ort keine Bedürftigkeit abgefragt. Geschäftsführer Marvin Metzke leitet nicht nur Fair Mask, sondern auch Simple Mobility.

Abrechnung mit KV Berlin

Abgerechnet werden die Tests über die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg, erfuhr die MAZ beim Unternehmen. Es gibt einen Scooter in Berlin und einen in Potsdam. Der Potsdamer bleibt bis auf weiteres am Nauener Tor stehen, dieser Standort ist auch in der Liste der Teststandorte der Stadt verzeichnet. Erst wenn die Testpflicht so weit gelockert wird, dass auch die Gastronomie komplett testfrei ist, werde man sich zum Beispiel vor Fitness-Studios postieren, sagte Sprecherin Isabel Klingenberg gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Sie hält den Scooter besser für Tests geeignet als Zelte und feste Stationen, wo sich Menschen in Räumen aufhalten und die Ansteckungsgefahr ungleich höher sei. Wer sich keine Tests und keine Masken leisten könne, etwa Jugendeinrichtungen, könne sich an das Unternehmen wenden und mit einer Spende dieser Dinge rechnen, sagte sie.

Beschwerden zu Hygiene bei Tests

Nach Auskunft der Stadt sind die 42 derzeitigen Corona-Teststellen weiter geöffnet sind. Die Stadtverwaltung räumte am Mittwoch aber auch ein, dass es in den vergangenen Tagen vermehrt Beschwerden hinsichtlich der Hygiene und anderen Mängel gegeben habe. Bei einer Kontrolle wurden in zehn Teststellen Mängel festgestellt, vier mussten sogar kurzzeitig schließen und die Mängel beheben. Mittlerweile sind alle 42 Teststellen wieder in Betrieb.

Von Rainer Schüler