Corona: Sechs Menschen sind in den Potsdamer Kliniken verstorben

Potsdam

Mittlerweile sind in Potsdam sechs mit der Lungenkrankheit Covid-19 infizierte Patienten verstorben. Darüber informierte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Dienstag Vormittag. Vier der Patienten wurden im städtischen Klinikum ernst von Bergmann behandelt, zwei im St. Josefs Krankenhaus der Alexianer.

Schwere Vorerkrankungen bei den Verstorbenen

„Das waren zwei Patienten, eine Frau und ein Mann, die wegen schwerer Vorerkrankungen bei uns in Behandlung waren, an diesen sind sie auch verstorben. Es waren Patienten aus dem Potsdamer Umland“, bestätigt Benjamin Stengl, der Sprecher des katholischen Krankenhauses. „Die beiden Patienten sind nicht an Corona verstorben“, sagt er. Auch die anderen Verstorbenen hatten unter Vorerkrankungen gelitten.

Nachweislich mit dem SARS-Cov2-Virus infiziert sind in der Stadt 139 Personen. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Zahl weiter stark ansteigen wird: Zum einen, weil sich mit jedem positiv getesteten Bürger auch die Zahl der Kontaktpersonen erhöht, zum anderen, weil die Potsdamer Krankenhäuser zuletzt dazu übergegangen warne, nicht mehr ausschließlich nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zu testen, sondern alle Patienten und Mitarbeiter auf das Virus untersucht.

Rund 50 Infizierte werden derzeit im Klinikum Ernst von Bergmann stationär behandelt, zehn davon müssen beatmet werden.

Lesen Sie auch:

>> Mehr als 50 Patienten in den Krankenhäusern

>> Potsdams Stadtpräsident will Osterferien verschieben

Von Saskia Kirf