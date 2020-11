Corona-Semester: Uni Potsdam leeren Sälen, aber Rekordzahl an Studenten

Potsdam

Erstmals hat die Universität Potsdam mehr als 22.000 Studierende. Zum Wintersemester 2020/21 sind bisher 22.037 Studentinnen und Studenten eingeschrieben, das sind 3,8 Prozent mehr als im vergangenen Herbst. Das teilte die Uni-Pressestelle am Montag mit.

Erstsemester sollen Uni kennenlernen

Gerade für die Erstsemester soll es möglich sein, trotz Corona wenigstens einen Teil der Lehrveranstaltungen besuchen zu können und etwas Hochschulluft zu schnuppern. Die meisten Veranstaltungen werden digital angeboten. Uni-Präsident Oliver Günther spricht von einem „Hybridsemester“, das sowohl digital als auch mit Vor-Ort-Veranstaltungen stattfindet. „Wir streben an, rund 25 Prozent der Lehre in Präsenz durchzuführen, vor allem, um unseren Studienanfängern ein persönliches Kennenlernen zu ermöglichen, aber auch um Lehrveranstaltungen durchzuführen, für die Präsenz essenziell ist, zum Beispiel Laborpraktika“, sagt er.

Anzeige

Mehr als eine Million Euro für E-Literatur

Schon im Frühjahr hatte die Universität Potsdam ihre IT-Infrastruktur und Basisdienste massiv erweitert, um den Umstieg von der Präsenz- auf die Online-Lehre sowie das digitale Arbeiten im Homeoffice zu unterstützen. Darüber hinaus wurde nach Hochschulangaben über eine Million Euro in elektronische Literatur (E-Books, E-Journals, Fachdatenbanken) investiert, auf die Studierenden und Forschende ortsunabhängigen Zugriff haben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Von den 8747 neuen Studierenden sind 5539 im ersten Fachsemester, 3208 nehmen mit dem ersten Hochschulsemester ihr erstes Studium überhaupt auf. Knapp 57 Prozent der Studierenden sind weiblich, rund 13 Prozent kommen aus dem Ausland. Ungefähr ein Drittel aller neuen Studierenden kommt aus Berlin, ein weiteres Drittel aus Brandenburg und ein Fünftel aus den anderen Bundesländern.

Uni erweitert Lehrangebot

Erweitert wurde zum Herbst 2020 auch das Studienangebot, vor allem beim Lehramt. So ist im Wintersemester das Studium Kunst für Primarstufe sowie Sekundarstufe I und II, Förderpädagogik mit den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie als neue feste Kombination Mathematik und Physik im Verbund möglich. Außerdem gibt es mit „Economic Policy and Quantitative Methods (EPQM)“, Geschichtswissenschaften sowie „Linguistics: Empirical and Theoretical Foundations“ drei neue Masterstudiengänge.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline/axe