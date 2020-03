Corona: So laufen die Telefonsprechstunden der Potsdamer Hausärzte

Potsdam

Seit rund zwei Wochen haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich am Telefon von ihrem Hausarzt krankschreiben zu lassen. Der Service soll die Praxen entlasten und die Patienten vor dem Gang ins Wartezimmer bewahren – sie sollen nicht mit potenziell anderen Kranken zusammentreffen. „Die telefonische Krankschreibung ist für Patienten mit einer leichten Erkrankung der oberen Atemwege gedacht“, hatte Christian Wehry, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg zum Start der Telefonsprechstunde erklärt. Aber funktioniert das?

MAZ-Leser schildern auf Facebook unterschiedliche Erfahrungen. „Klappt überhaupt nicht, keiner geht ans Telefon“, schreibt eine Potsdamerin. „Man wird hier voll und ganz alleingelassen und krank schreiben wollen sie auch nicht.“ Ein anderer User sagt: „Ich kann das Chaos nur bestätigen.“ Eine Frau berichtet, sie versuche bereits sein einer Woche, ihren Arzt zu erreichen. Und eine Leserin, die offenbar in einer Arztpraxis arbeitet, sagt, sie würde Rezepte auch ohne Chipkarte ausstellen und versenden.

Der Arzt entscheidet

Test-Anrufe der MAZ-Redaktion bestätigen dieses gemischte Bild. Eine ganze Reihe von Praxen sind auch nach zahlreichen Versuchen telefonisch während ihrer angegebenen Sprechzeiten nicht erreichbar – Informationen für verunsicherte Patienten: Fehlanzeige. Andere Hausärzte haben praktisch komplett umgestellt. So Anke Langbehn, die ihre Praxis in Babelsberg betreibt. Sie bietet zurzeit keine reguläre Sprechzeit an, der Krankenstand im Team sei zu hoch, heißt es. Benötigte Rezepte und Bescheinigungen erhalten die Patienten aber trotzdem, sie können sich via E-Mail an ihre Ärztin wenden.

„Der Arzt entscheidet, ob er eine AU-Bescheinigung am Telefon ausstellt. Zudem kann das Gespräch am Telefon ergeben, dass es aus medizinischer Sicht notwendig ist, dass der Patient in die Praxis kommt, zum Beispiel zur weiteren diagnostischen Abklärung der Beschwerden“, erklärt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung den Idealzustand in der Krisenzeit. „In solchen Fällen ist die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für bis zu 14 Tage auch möglich, wenn der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht.“

Angst, Krankheiten zu übersehen

Das Coronavirus beschäftigt – natürlich – auch die Hausärzte, selbst wenn sie Verdachtspatienten an die beiden Potsdamer Testzentren in der Innenstadt und am Stern weiterleiten. Heidi Boschmann, Ärztin in der Brandenburger Vorstadt, berichtet, ihre Mitarbeiter würden täglich Krisensitzungen abhalten. Die Ausgabe der Krankenscheine am Telefon funktioniere gut, fünf bis zehn seien es am Tag, berichtet die Medizinerin. Sogar bis zu 30 AU-Bescheinigungen stellt die Praxisgemeinschaft Meinecke und Göhling in der Kastanienallee aus. „Die Praxis hat eine Infektsprechstunde eingerichtet, um die jungen und die älteren Patienten voneinander zu trennen“, berichtet eine Angestellte am Telefon. Doch sie sieht auch ein Problem in der telefonischen Beratung, denn so könnten lediglich Symptome abgefragt werden. Ohne die persönlichen Eindrücke bestehe die Gefahr, Krankheiten zu übersehen.

Wie viele Patienten den Telefonservice nutzen, kann die Kassenärztliche Vereinigung noch nicht beziffern. „Zahlen liegen uns leider immer erst retrospektiv vor, wenn die Ärzte die abgelaufenen Quartale abrechnen“, sagt Sprecher Christian Wehry. Er wirbt bei den Potsdamern um Geduld, wenn es am Telefon mal länger dauere. „Patienten sollten Verständnis haben, dass viele Menschen gerade mit ihre Ärzten sprechen wollen und es deshalb länger dauert, bis man durchkommt. Bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen ist außerdem die 116117 für medizinische Fragen der Patienten da.“

