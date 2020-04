Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Die Sonne Thailands auf dem Teller

Potsdam

Nachdem ich Ihnen in meinem letzten Beitrag mein aktuelles Lieblingsgericht aus Kartoffeln, Creme Fraîche und Leinöl gezeigt habe, möchte ich mit dem heutigen Rezept die Sonne Thailands auf Ihre Teller bringen.

Wie sicherlich für viele von Ihnen auch, ist es für mich momentan eine große Versuchung, das schöne Wetter zu genießen und mit der Familie und Freunden Zeit im Park oder auf der Terrasse meines Lieblingsrestaurants zu verbringen. Und auch unser Frühlingsurlaub fällt dieses Jahr leider aus, was zwar ärgerlich ist, wir aber zum Schutze unser Mitmenschen gerne in Kauf nehmen.

Anzeige

Aus dem Grund habe ich hier einen grünen Curry-Sud mit Gemüse und exotischen Früchten gekocht, ein Gericht, das ich in einer ähnlichen Version in meinen knapp acht Jahren im Restaurant Tim Raue schon unzählige Male gekocht und gegessen habe und es bis heute liebe.

Diesmal kocht Christopher Wecker Curry-Sud mit Gemüse und exotischen Früchten. Quelle: Christopher Wecker

Für mich ist es ist das perfekte Gericht, um beim Kochen und Essen für eine paar Augenblicke aus dem grauen Alltag zu entkommen und sich an die warmen Strände Asiens zu träumen. Noch dazu ist es unglaublich gesund und gibt einem Kraft, Energie und Vitamin C. Eine gute Portion Ingwer stärkt dazu noch das Immunsystem. Es handelt sich um ein Rezept für vier Personen. Sie benötigen dazu:

50 Gramm grüne Currypaste, eine reife Mango, (gewürfelt), 300 Milliliter Gemüsebrühe, 1/4 Staudensellerie (in Scheiben geschnitten), 500 Gramm Kokosmilch, eine Karotte (in Scheiben geschnitten), den Saft von 3 Limetten, einen Apfel (in Würfel geschnitten), eine Stange Zitronengras, 1/2 Stück Zitronengras (fein geschnitten), 30 Gramm Ingwer, 10 Gramm davon in feine Würfel geschnitten, eine halbe Zwiebel, frischen Koriander, 50 Gramm Karotte (gewürfelt), 50 Gramm Staudensellerie (gewürfelt), zwei Esslöffel Speisestärke, vier Blätter Spinat für die Farbe.

Dann geht es wie folgt:

Für den Sud Zwiebeln, Ingwer, Karotten, Zitronengras und Staudensellerie mit Öl in einem Topf anschwitzen. Dann die Currypaste hinzugeben und kurz anbraten. Brühe und Kokosmilch hinzu geben und eine halbe Stunde bei niedriger Flamme köcheln lassen. Alles mit Limettensaft, Salz, Zucker und Ingwer abschmecken – das macht jeder so scharf, wie er es mag. Anschließend alles durch ein Sieb geben und für eine schöne grüne Farbe die Spinatblätter hinein mixen. Dann mit angerührter Speisestärke abbinden.

Bei der Einlage gibt es eigentlich keine Vorgabe, da kann verarbeitet werden was der Kühlschrank so hergibt. Für mich ist eine gesunde Mischung aus Gemüse und frischem Obst wichtig, um ein schönes Spiel zwischen Süße, Säure und Schärfe zu haben. Ich habe Karotten und Staudensellerie kurz gekocht und die Mango und den Apfel roh geschnitten. Das ganze habe ich dann mit Ingwer, Zitronengras und Koriander in eine Schüssel gegeben mit dem Currysud übergossen. Dazu gehört klassischerweise eine Schale gekochter Reis.

Kochen mit Christopher Wecker Sonst beherrscht er die Küche der Villa Kellermann von Günther Jauch. Der Feinschmeckerguide Gault & Millau bewertete ihn mit 16 Punkten. Nun kocht Christopher Wecker an ungewohnter Stelle: zu Hause. Für die MAZ berichtet er ab sofort regelmäßig aus der „Homekitchen“ und gibt tolle Rezepttipps.

Lesen Sie dazu auch: Christopher Weckers Rezept für Kartoffeln mit Leinöl

Von Christopher Wecker