Potsdam

Michael Oppert leitet die Covid-Stationen im Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“. Seit der ersten Welle hat sich dort einiges verändert.

Herr Dr. Oppert, was hat sich im Umgang mit Covid-19-Erkrankten seit dem Frühjahr geändert, was haben Sie als Arzt gelernt?

Anzeige

Michael Oppert: Der Wissensstand hat sich in den letzten Monaten verbessert. Wir wissen zwar noch immer sehr wenig über den Erreger Sars-CoV-2, aber wir wissen viel mehr als damals. Was auch weiterhin noch nicht ganz klar ist: wie die Infektionswege sind und warum es bei manchen Menschen zu einem Superspreader-Event kommt, bei anderen aber nicht. Aber solche epidemiologischen Fragen stehen für mich nicht im Vordergrund.

Welche Fortschritte gab es denn in der Therapie?

Da haben wir einige Punkte, die wir anders und vielleicht zielgerichteter machen als im Frühjahr. Wir haben zum einen Remdesivir, eigentlich ein Mittel gegen Ebola, das mittlerweile für den Einsatz gegen Covid-19 zugelassen ist. Das wird auf der Normalstation in einer relativ frühen Krankheitsphase eingesetzt und scheint den Verlauf zu verzögern und die Schwere abzumildern.

Und in der Intensivmedizin?

Hier setzen wir in der Therapie auf zwei weitere wichtige Punkte: Zum einen die Gabe von Cortison bei beatmungspflichtigen Patienten. Zum anderen der Einsatz von blutgerinnungshemmenden Mitteln, da wir wissen, dass es zu gefährlichen Blutgerinnseln kommen kann. An diesen Punkten können wir heute anders handeln; das haben wir aus der Wissenschaft gelernt.

Was hat sich an Ihren Patienten geändert? Sind das andere Gruppen als in der ersten Welle?

Ja, da hat sich sehr wohl etwas geändert. Jetzt im Moment haben wir noch relativ wenige Intensivpatienten im Vergleich zum Frühjahr. Aber wenn wir uns die Altersstruktur derjenigen ansehen, die heute Sars-CoV-2-positiv sind, dann sind die Menschen deutlich jünger als die Patienten im Frühjahr. Es zeichnet sich auch ab, dass die Patienten auf der Intensivstation jünger sind als damals.

Welchen Unterschied macht das?

Die jüngeren Patienten haben ganz andere Voraussetzungen, sie haben ein anderes Immunsystem und insgesamt eine andere Konstitution als die über 85-Jährigen. Hinzu kommt, dass die oben genannten Therapieansätze auch möglicherweise den Verlauf positiv beeinflussen. Es gibt dazu noch eine zweite Betrachtungsebene. Ich vermute, dass es durch das konsequente Tragen der Mund-Nasen-Masken eine geringere Viruslast gibt, es kommen weniger Viren im Mund-Nasen-Raum der Neu-Infizierten an. Dadurch werden die Infektionen vielleicht weniger schwer.

Sind also die Überlebenschancen heute besser als in der ersten Welle?

Abschließend kann man das nicht sagen, aber ja, es scheint aktuell so zu sein.

Trotzdem landen täglich mehr Patienten in den Krankenhäusern, ganz Brandenburg ist Corona-Risikogebiet. Wie dramatisch schätzen Sie aus medizinischer Sicht die Lage ein?

Wir sind im aufsteigenden Teil der zweiten Welle. Es werden noch deutlich mehr Patienten kommen. Wir wissen, dass die Patienten mit einer gewissen zeitlichen Verspätung nach ihrer Ansteckung auf der Intensivstation aufschlagen, nach etwa zehn bis 14 Tagen. Ich will nicht schwarz malen und die Lage bedrohlich nennen. Aber wir müssen all unsere Ressourcen, unseren Blick in diese Richtung schärfen.

Was heißt das?

Wir müssen unsere Kapazitäten anpassen. Sehr gut planbare Eingriffe müssen heruntergefahren werden, wir müssen Netzwerke bilden, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Wir als Ärzte und Pflegekräfte, wir als Krankenhäuser, haben auch einen Auftrag für die Nicht-Coronapatienten, die sind auch wichtig. Alle Patienten, die jetzt krank sind, wollen und müssen auch versorgt werden. Deswegen darf man ein Krankenhaus nicht komplett vom Netz nehmen, so wie es uns im Frühjahr passiert ist.

Welche Konsequenzen gibt es aus dieser Erkenntnis?

Deswegen gibt es das Corona-Versorgungscluster VCC, deswegen sprechen wir uns mit anderen Häusern ab. In der MAZ stand kürzlich, das EvB bekomme trotz der Covid- Spezialstationen Unterstützung aus anderen Krankenhäusern. Das klingt, als würden wir es nicht hinkriegen. Aber wir wollen es gar nicht allein hinkriegen, wir müssen diese Situation gemeinsam stemmen – auch im Sinne der Nicht-Covidpatienten.

Das Klinikum kann kurzfristig auf bis zu 128 Covid-Betten aufstocken. Zeitgleich sagt ihr Geschäftsführer, mehr Covid-Patienten bedeute automatisch weniger normale Patienten. Wie lange kann das EvB arbeitsfähig bleiben, wenn die Station vollläuft?

Wir werden weiter arbeitsfähig sein. Aber: Wenn wir, Gott bewahre, die 128 Betten mit Covid-Patienten belegen müssten, dann werden wir auch die noch verbleibende Bettenzahl im Haus weiter reduzieren müssen. Vielleicht können wir dann nur noch Notfallbehandlungen machen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir sukzessive und sehr gut gesteuert die Ressourcen hochfahren und genauso peu à peu für die anderen Patienten reduzieren.

Kann der neue Lockdown für die Kliniken die erhoffte Entlastung bringen, indem die Ansteckungen verlangsamt werden?

Es geht darum, das gesamte Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sodass wir die Patienten mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Tumoren weiter versorgen können. Wir Ärzte sind alle auch Menschen, wir wissen, so ein Lockdown bedeutet immense Einschnitte in die Freiheit jedes einzelnen. Emotional kann ich auch total verstehen, wenn jemand das nicht aushält. Aber der Lockdown ist im Moment in meinen Augen alternativlos. Und wenn die Zahlen steigen, heißt das nicht, dass der Plan falsch war. Denn man kann ja nie sagen, wie sehr sie sonst gestiegen wären.

Wenn es in allen Maßnahmen letztlich nicht darum geht, das Virus auszulöschen – was kann das überhaupt? Haben Sie Hoffnung, dass bald eine Impfung verfügbar sein wird?

Da fehlen mir ehrlich gesagt sowohl die Fantasie als auch die epidemiologische Fachkenntnis. Zu glauben, dass das Virus verschwindet, ist naiv. Dieser Illusion sollte man sich nicht hingeben. Ich glaube, eine Impfung wird zu einer Immunisierung führen, aber wir wissen noch nicht, wann sie kommt und wie lange die Immunisierung dann anhält. Zudem habe ich die Sorge, dass die Bevölkerung sich nicht im großen Stil impfen lassen wird.

Warum nicht? Wenn es hilft?

Wir sehen es doch an der Grippe-Impfung. Die Durchimpfungsrate dort ist extrem niedrig. Es gibt leider Menschen, die immer wieder vor Impfungen warnen, auch vor den extrem wichtigen im Kindesalter, wohl jeder kennt diese Diskussionen mit Impfgegnern. Ich sage, es ist total wichtig, sich impfen zu lassen, wenn es geht. Aber ob das für eine jahrelange Immunität reicht, das wissen wir noch nicht. Ich fürchte, wir werden mit dem Virus noch lange leben müssen.

Reden wir im Frühjahr über die dritte und im Herbst über die vierte Welle?

Es gibt Experten, die weitere, also dritte, vierte, fünfte Wellen annehmen. Ich persönlich hoffe das nicht.

Mit welchem Gefühl gehen Sie nach einer Schicht auf der Covid-Station nach Hause?

Natürlich ist die Arbeitslast erheblich, gerade in einer verantwortlichen Position. Aber ich gehe mit einem recht normalen Gefühl nach Hause. Ich mache mir keine Sorgen um unsere Mitarbeiter, ich mache mir auch keine Sorgen um unsere Patienten, um Potsdam, Brandenburg oder Deutschland. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Krise meistern werden. Ich sehe nicht, dass wir derart dramatische Zustände haben werden wie in Italien im Frühling.

Und was macht Ihnen Sorge?

Ganz klar der Personalmangel in den deutschen Kliniken. Infrastrukturell sind wir gut aufgestellt. Aber es gibt einen erheblichen bundesweiten Fachkräftemangel im Pflegepersonal. Das bedrückt mich.

Aber es ist genauso wenig kurzfristig zu beheben wie die Pandemie.

Richtig. Das sind Versäumnisse, die auf gesellschaftspolitischer Ebene vor Jahren und Jahrzehnten liegen.

Von Saskia Kirf