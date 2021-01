Potsdam

Die Analyse der ersten 24 positiven Corona-Proben in Bielefeld ist beendet, Ergebnis: „Es konnten in diesen Proben keine Virus-Mutationen nachgewiesen werden“, sagt Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt auf MAZ-Anfrage. Bisher noch nicht eingetroffen seien die Ergebnisse der Proben, die das Klinikum über ein Potsdamer Labor analysieren lässt. „Wir erwarten die Rückmeldung in den nächsten Tagen.“

Weitere Stichprobe aus Kita, Schule und Altenheim

Damit ist für Stadt und Klinikum die Suche nach den gefährlichen, deutlich ansteckenderen Virus-Mutationen allerdings noch nicht beendet. „Als nächstes werden wir im Auftrag des Gesundheitsamtes Proben aus einer Kita, einer Schule und einem Altenheim untersuchen lassen“, so Schmidt. Alle drei Einrichtungen seien besonders stark von Corona betroffen, „da stellt sich nun die Frage, inwiefern dafür eine der Virus-Mutationen verantwortlich sein könnte.“

Die negativen Ergebnisse der ersten Stichprobe seien auch kein Grund zur Entwarnung, so Schmidt. „Wir fürchten schon, dass Virus-Mutationen Potsdam bereits erreicht haben“, sagt er, „die Frage ist nur, ob wir sie mit unseren Stichproben finden.“ Dass nun auch in Brandenburg systematischer nach den Virus-Veränderungen gesucht wird, begrüßt Schmidt. „Wir müssen einfach mehr über diese Mutationen und ihre Verbreitung wissen.“

Von Anna Sprockhoff