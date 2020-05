So funktioniert die Arbeit im Potsdamer Corona-Testlabor

Potsdam

Zugegeben: So richtig wissenschaftlich wirken die gelben Postkisten nicht. Sie stehen gleich an der Tür, die den Eingang zum zur Zeit wohl interessantesten Labor des Landes bildet. Hier, im ersten Stock des Potsdamer Klinikums „ Ernst von Bergmann“, werden die Corona-Tests ausgewertet. Und die kommen eben auch per Post aus Bad Belzig, aus Forst, von überall her.

Das Labor als solches ist dabei nicht neu. Blutbilder, Elektrolyttests, Abstriche auf verschiedene Infektionen wurden seit Jahr und Tag im Haus ausgewertet. Schwieriger war es da aber mit Krankheiten, die von Viren ausgelöst werden: Masern, Grippe, Norovirus und natürlich das Sars-Cov2-Virus konnte das kommunale Potsdamer Krankenhaus nicht selbst nachweisen.

Suche nach Virus oder nach Antikörper

Dabei gibt es grundsätzlich zwei Wege, um ein Virus nachzuweisen. Entweder begibt sich ein Mediziner direkt auf die Suche: Um das Viren-Erbgut zu finden, wird ein so genannter PCR-Test durchgeführt. PCR steht für die Polymerase-Kettenreaktion, vereinfacht gesagt wird Material in einer probe immer wieder vervielfältigt und dann auf das Virus hin abgesucht. Die zweite Variante ist die indirekte. Hier steht nicht der eigentliche Erreger im Mittelpunkt, sondern die Antikörper, die der menschliche Organismus gegen ihn bildet – der Vorteil dieses Tests ist, dass auch bereits überstandene Infekte nachgewiesen werden können, weil die Antikörper nicht mit dem Virus verschwinden.

Für die PCR-Methode werden die Proben in eine Lyseplatte gegeben. Das geht manuell oder maschinell. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Bergmann-Klinikum kann neuerdings beide Test-Varianten durchführen. „Wir arbeiten gerade erst an der Etablierung der Antikörpertests“, erklärt Manfred Schulte, der Leiter des Zentrallabors im Klinikum. Zum Start werden etwa 100 Tests täglich an den Mitarbeitern durchgeführt, das Ärzteteam im Klinikum hat einen genauen Plan erstellt, welche Station wann drankommt. „Bisher haben wir nur diejenigen getestet, die auf den Covid-Stationen gearbeitet haben“, sagt der medizinische Diagnostik-Geschäftsführer Evangelos Tsekos. Weil gerade diese Kollegen aber schon zuvor regelmäßig auf das Corona-Virus getestet worden waren, seien bislang keine überraschenden positiven Antikörpertests gefunden worden.

Auch die Vergangenheit wird beleuchtet

„Durch diesen Test können wir unentdeckte Infektionen finden, die schon länger her sind “, erklärt Evangelos Tsekos. Auf Nachfrage bestätigt er, dass auf so auch die Infektionswege innerhalb des Klinikums näher beleuchtet werden sollen – schließlich hatte sich das Krankenhaus zu einem regionalen Hotspot der Corona-Pandemie entwickelt, zahlreiche Ansteckungen innerhalb der Patienten und im Personal haben im Haus stattgefunden. Evangelos Tsekos hat dabei auch die Forschung im Blick.

Auf dieser kleinen Karte sind 24 Corona-Abstriche. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Es gab ja die viel beachtete Heinsberg-Studie, die nahelegt, dass rund ein Fünftel der dortigen Bevölkerung eine unbemerkte Infektion hinter sich hatte.“ Es sei daher durchaus denkbar, dass Klinik-Mitarbeiter eine Corona-Infektion hatten, die davon bislang selbst nichts wissen. „Wenn es eine zweite Welle geben sollte, müssen wir wissen, wer eventuell immun ist“, sagt Tsekos.

Und die Bevölkerung? Kann jedenfalls nicht einfach in die Rettungsstelle marschieren und einen Antikörpertest verlangen. „Ein flächendeckendes Screening ist für uns nicht machbar“, sagt Manfred Schulte. Es sei aber möglich, Hausarzt einen solchen Test als selbst bezahlte Leistung anordnen zu lassen, die Kosten liegen bei unter 20 Euro.

Zwei bis 93 Proben

Die anderen, die normalen Corona-Tests werden seit Anfang April ebenfalls im Zentrallabor im ersten Stock ausgewertet, die Kapazitäten werden stetig gesteigert. „Der Abstrich ist der Goldstandard“, diesen Satz benutzen Evangelos Tsekos und Manfred Schulte beide. Für die Auswertung dieses Top-Tests stehen im Labor vier Optionen zur Verfügung, die zwischen einer und sechs Stunden in Anspruch nehmen. Am schnellsten liefert der Kartuschentest ein Ergebnis, das Gerät kann aber nur zwei Tests parallel überprüfen. „Werdende Väter, die mit in den Kreißsaal wollen, Patienten der ambulanten Chemotherapie und solche, die als Notfall in die Rettungsstelle kommen“, zählt Manfred Schulte die Kandidaten für den Schnelltest auf. Die anderen Auswertungswege dauern länger, können aber bis zu 93 Proben zeitgleich auf das Virus untersuchen.

Mehr als 25.000 Tests wurden an Mitarbeitern und Patienten seit Ende Januar durchgeführt, mittlerweile können 1300 am Tag auch ausgewertet werden. Tatsächlich sind es weniger: Laut Bergmann-Homepage waren es in den vergangenen 24 Stunden 326 interne Abstriche, keiner davon ist neu-positiv. Außerdem kommen aber auch noch die Proben aus anderen Kliniken, aus Arztpraxen und anderen Stellen – die dann in den gelben Postkisten landen und auf die verschiedenen Geräte verteilt werden, je nach Dringlichkeit. „Wir arbeiten, bis alle Proben fertig sind“, sagt die Laborassistentin Nancy Schuster.

Manfred Schulte ist der Leiter des Zentrallabors. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Ärzte macht das ganze Prozedere seht stolz. „Wir sind die einzige Klinik in ganz Deutschland, die ein solches Testregime fährt“, sagt Evangelos Tsekos. Auf einem der Geräte, einem fast 30 Kilo schweren und viele Tausend Euro teuren Kasten, zeigt er auf einen kleinen Monitor. Viele gerade verlaufende Streifen sind darauf zu sehen. Und drei, die sich deutlich abheben, die stark ansteigen. „Das sind drei positive Proben“, sagt Manfred Schulte. Kein Grund zur Panik, die Abstriche stammen von Patienten auf der Covid-Station, bei denen die Infektion bereits bekannt war. Sie werden weiter untersucht, alle paar Tage, ebenso die Mitarbeiter dort und alle Patienten, bevor sie aufgenommen werden. „Wir haben einen Plan“, sagt Manfred Schulte.

