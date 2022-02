Potsdam

Seit dem 7. Februar muss zweimal die Woche zum Stäbchen gegriffen werden, zumindest von denen, die ein Kind in der Kita haben. Dies betrifft knapp 10 000 Kinder in Potsdam. Der erste Tag verlief offenbar reibungslos. Auf MAZ-Anfrage gab es bei keinem Träger Probleme.

Die Eltern müssen die Tests an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen selbst mit den Kindern durchführen und der Kita auf einem Formblatt quittieren. Es ist nicht notwendig, den Test an einer offiziellen Teststelle durchführen zu lassen. Bei einem positiven Test dürfen Kinder nicht in die Kita gebracht werden.

Land Brandenburg zahlt Test-Pauschale

Die Tests werden von den Trägern der Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt und aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes bezahlt. Diese werden pauschal mit 3,50 Euro pro Test gefördert, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) heißt. Sollte drei Tage in Folge ein Inzidenzwert von unter 250 gemeldet werden, so besteht die Möglichkeit, das aktuelle Testverfahren, durch die sogenannte PCR-Lolli-Pooltestung zu ersetzen, schreibt das MBJS. Dieses Testverfahren würde dann einmal pro Woche in der Kita stattfinden.

Kita-Beirat Potsdam für PCR-Pooltests

Laut Ärzteblatt unterstützen die Bundesärztekammer und Fachleute ihres Pandemierats dieses Testkonzept. Robert Witzschke vom Kita-Elternbeirat in Potsdam sieht dies genauso, weist allerdings darauf hin, dass „das Ministerium die Schaffung von PCR-Pooltests von vornher­ein so unattraktiv gemacht hat, dass sich die meisten Träger damit nicht einmal beschäftigen werden“.

Der Kita-Elternbeirat wünscht sich „von Potsdam und den freien Trägern ein offenes Ohr, um die Möglichkeiten, die PCR-Pooltests bieten, gemeinsam zu diskutieren und dabei gegebenermaßen einen kommunalen Weg einzuschlagen“. Der Beirat erhofft sich außerdem, dass „aus der im Rahmenkonzept verankerten Wahl zwischen Antigen-Schnelltests und PCR-Pooltests eine ,echte’ Wahl vor Ort würde.“ Auf MAZ-Anfrage teilte die Fröbel-Gruppe mit, dass sie sich „bei der Wahl des richtigen Testverfahrens auf Experten verlassen“.

Sollte ein Kind in der Kita trotz Testpflicht Covid-19 weitergeben, so wird dies laut dem MBJS nicht anders zu behandeln sein als in anderen Fällen der Weitergabe von Infektionen.

Erstattung von Ministerium gefordert

Für alle Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen, gibt es nur noch die Möglichkeit, ihre Kinder nicht mehr in die Kita zu schicken. Das MBJS teilt auf MAZ-Anfrage aber mit, dass „die Beiträge jedoch weiter zu entrichten sind“, da „die Möglichkeit zur Teilnahme an der Kindertagesbetreuung fortbesteht“.

Robert Witzschke erklärt, dass dies nicht nur die Familien betrifft, deren Kita in den Notbetreuungsmodus wechselt, sondern auch die, die sich entscheiden, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Hier sieht er „zuallererst das Ministerium in der Pflicht, die Pauschal-Erstattung wieder zu reaktivieren“. Seiner Meinung nach könnte „die Landeshauptstadt hier ein Zeichen setzten, um die pandemiegebeutelten Familien zu unterstützen“.

Von Nick Wilcke